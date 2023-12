Iron Maiden rompe récord en Colombia: más de 40 mil boletas vendidas en minutos

Después de una larga espera, por fin la banda británica más grande del heavy metal, Iron Maiden, se presentará en Bogotá, Colombia, el próximo 24 de noviembre del 2024 en el en el Estadio Nemesio Camacho el Campín.

La banda liderada por Bruce Dickinson y Steve Harris, cumple este año 15 años desde la primera vez que se presentó en nuestro país con su 'Somewhere Back In Time Tour' conquistando a casi 40.000 personas en el Parque Simón Bolívar.



Ahora, la historia se repite después de una venta histórica en Colombia. De acuerdo con el medio especializado en música Billboard, 'La doncella de hierro' logró hacer un sold out en tiempo récord en la región.

De acuerdo con la promotora del evento, Move Concerts, las 42.000 entradas disponibles se acabaron en tan solo 21 minutos.

"Todos esperábamos fuertes ventas dada la larga espera desde la última vez que actuaron aquí, que fue el 20 de marzo de 2011, pero ni en nuestros mejores sueños pensamos que reventarían en 21 minutos y pulverizarían récords de ventas", declaró en un comunicado de prensa Alfredo Villaveces, director general de la promotora.

¿Cuánto costaban las boletas?

Las localidades y costos de las boletas sin servicio eran:



-Cancha VIP- $559.000

-Occidental Baja- $469.000

-Oriental Baja- $469.000

-Occidental Alta- $299.000

-Oriental Alta- $299.000

-Norte Alta (menores de edad)- $199.000

-Cancha General- $229.000

-Norte Alta- $199.000

-Norte Baja- $149.000

Su nueva gira incluye canciones de esos discos que ya disfrutaron más de 750.000 fans con 30 shows llenos en Europa en 2023.



La banda también se presentó en Canadá y tuvo una gran aparición en el Festival Power Trop de California en octubre. Es una de las producciones más espectaculares de escenario en toda la carrera de la banda, ha recibido múltiples elogios en cada ciudad y país que Iron Maiden ha visitado.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

