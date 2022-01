El servicio de correos de Irlanda (An Post) puso este jueves en circulación dos nuevos sellos para conmemorar el centenario de la publicación de la novela de James Joyce Ulises, una de las obras modernistas más influyentes del siglo XX.



Las estampillas han sido creadas por The Stone Twins, una firma de diseño irlandesa radicada en Amsterdam (Países Bajos), y se inspiran en el "esquema de Gilbert", las tablas creadas por el propio Joyce para explicar la compleja estructura de su novela más famosa.

"El diseño de los sellos es intencionalmente heterodoxo, estimulante e inesperado, así como modernista, tal y como se podría esperar de Ulises", señala An Post en un comunicado.



(Lea además: Anne Rice: el adiós a la autora de ‘Entrevista con el vampiro’)



Así, la superficie de ambos se divide en 18 secciones, en referencia al número de capítulos de la novela, y en las que se superponen los colores y estructura del "esquema de Gilbert", con fotografías de la vida diaria del Dublín de la época tomadas por J.J. Clarke.



"Ya que Ulises es particularmente famoso por desafiar el lenguaje convencional, la tipografía inversa que llevan los sellos trata de reflejar el uso experimental del lenguaje que hace Joyce", observa la nota.



An Post prevé que estos artículos conmemorativos generarán "gran interés" entre coleccionistas "de Irlanda y del extranjero", así como entre la "comunidad 'joyceana'" y todos "aquellos interesados en la literatura".



En opinión de su consejero delegado, David McRedmond, Ulises sigue siendo "la primera gran novela moderna" y una de las obras "más importantes del siglo XX". "Su centenario demuestra algo más: que Ulises es una obra de arte tan relevante ahora como cuando fue escrita.



Estos sellos reflejan la mezcla única de modernismo y clasicismo que define a la novela", destaca McRedmond.



Joyce (1882-1941) publicó inicialmente Ulises como una serie de historias en una revista estadounidense, mientras que la novela completa vio la luz en 2 de febrero de 1922, coincidiendo con el 44 cumpleaños del escritor dublinés.



(Le puede interesar: Dante sale de su infierno: no era un huraño)



El libro relata el viaje ya épico de un día de Leopold Bloom, Stephen Dedalus y Molly Bloom por las calles y suburbios del Dublín eduardiano durante el 16 de junio de 1904, una jornada que ahora se celebra cada año como el "Bloomsday".



EFE