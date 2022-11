Es indudable que en los últimos años las artistas femeninas latinoamericanas van con paso firme en la industria de la música. La lista es larga, pero ¿qué pasa en Venezuela? Pues tampoco escapa de este movimiento y su representa es Irene López, cantautora conocida como Irepelusa, nombre que adoptó emulando la identidad cibernética de su abuela.

Si bien siempre estudió música, Irepelusa empezó su carrera con la banda Polyman, luego con Motherflowers junto a Veztalone y Frank Lucas, aquí poco a poco descubrió su talento para la interpretación y composición, arriesgándose a experimentar como solista.



En el año 2019, se dio a conocer en el público latinoamericano con la canción “Pan con miel” y durante la pandemia lanzó varios sencillos, algunos con la colaboración de artistas como Cardelino, Lasser y Rawayana.



Hoy y con el lanzamiento en mayo de este año de su primer álbum “Un koala en una palmera”, conformado por quince temas y destacado como portada en Spotify en las Novedades Indie, y con casi quinientos mil oyentes mensuales en esta plataforma, Irepelusa es la figura femenina joven de mayor proyección de Venezuela y una de las nuevas voces latinoamericanas: “Mi proceso ha sido paso a paso, vivo cada cosa que sucede al máximo. Salir de gira a otros países con mi música me ha permitido conocer otras industrias, otras culturas. Es parte del crecimiento como artista”.



Su estilo musical es un reflejo de las influencias recibidas por su padres que van desde la música popular, la latina y hasta el rock, por supuesto de las bandas venezolanas que la acompañaron en su adolescencia y juventud como Laura Guevara, Los Mesoneros, Rawayana, La Vida Bohème, Vinilo Versus, La Pagana Trinidad y la Pequeña Revancha.

Irepelusa, cantante venezolana Foto: cortesía de Jorge Sarmiento

“A mí me encanta cuando un artista sale de su zona de confort. Cuando empecé mi carrera no quería encasillarme en un género. Puedo interpretar cualquier género o mood; lo importante es que el público cuando me escuche sienta que soy yo: Irepelusa. Sencillamente cuando te acercas por primera vez a esta cantautora su estilo es ella misma por ese mestizaje de ritmos que caracterizan de alguna manera también a su país de origen: Irepelusa es indie, Caribe, bossa, pop, experimental, rap, R&B; es un amalgama de sonidos infinitos y posibles", comenta.



Y agrega: “Mi crecimiento ha sido orgánico. No hago música para vender o pegar un sencillo. Creo que esa es mi misión: que las personas se conecten con mis vivencias y con las cosas que escribo. Más allá de los premios, para mí vale más que la gente escoja escucharme para sentirse bien”.



Explica la cantautora que quien quiere ir con paso firme, mantener los pies en la tierra y consciente que se puede vivir del arte, pero con mucha disciplina y creyendo en ella: “Ahora quiero apreciar la tranquilidad de salir a la calle y pasar desapercibida un poquito porque sé que es algo que se pierde cuando alcanzas la fama, y quizás el día de mañana ya no lo pueda hacer”.



Recientemente fue nombrada por Spotify como embajadora EQUAL Andes, espacio de esta plataforma para darles visibilidad a las mujeres que forma parte de la industria musical. De hecho no es de extrañar que pronto Irepelusa figure en los festivales de música más importantes de Latinoamérica: “Todavía hay muchísimo porque pelear, es como si no nos creyeran capaces de llenar un estadio. Mi experiencia como mujer en este medio no ha sido mala porque he tenido la dicha de conectar con personas que reconocen mi trabajo.



También destacó artistas femeninas venezolanas que aún están en lo underground, pero que espera que sean más reconocidas: Oh! Duce Ari, Vera Delacruz, Mani, Yarge, Astrid, Sofía Shizuko. “Tenemos que creer en nosotras. Me encanta que las mujeres o cualquier persona sienta que yo pueda ser una inspiración”.



Por ahora la artista quiere disfrutar de la receptividad del público con su primera placa y de la gira antes de dedicarse de lleno a su próximo proyecto discográfico: “Encontrarte en los conciertos con gente de de tu país es satisfactorio, te da confianza, te sueltas; pero hace poco en México eran más los mexicanos que fueron a verme. Quiero seguir sorprendiéndome en esta gira”.



Si quieres conocer a Irepelusa, la artista se presentará este jueves 10 de noviembre en Bonfire-Kaputt en la ciudad de Bogotá, y continuará su gira Koala Tour 2022 por Buenos Aires, Santiago, Caracas y varias ciudades de España (Valencia, Madrid, Barcelona). Vale destacar que este año también estuvo girando por México y Perú.



DULCE MARÍA RAMOS

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

En Twitter: @dulcemramosr

* Periodista cultural hispano-venezolana