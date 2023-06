La escritora española Irene Vallejo presentó este miércoles en el Instituto Cervantes de Londres la traducción al inglés de “El infinito en un junco: La invención de los libros en el mundo antiguo” ("Papyrus: The Invention of Books in the Ancient World)", que desde su publicación en 2019 se ha convertido en un éxito mundial de ventas.



Después de una gira por el Reino Unido con parada en el Hay Festival en Gales, y en el FT Weekend Oxford Literary Festival, la filóloga y escritora aragonesa habló en el Cervantes sobre el "inesperado" éxito de este libro.

A modo de ensayo literario, pero prescindiendo de un tono académico, Vallejo ahonda en los orígenes de la escritura, la creación de los libros y su colección y difusión a lo largo de la historia, desde las bibliotecas primigenias en Mesopotamia y Egipto, pasando por la Antigua Roma y la Italia del Renacimiento hasta la actualidad.



La autora aseguró que la tecnología es una aliada para perpetuar la lectura: “Internet es una versión etérea de la biblioteca de Alejandría, donde se recoge y difunde todo el conocimiento del mundo conocido, no hay una ruptura sino continuidad entre el mundo antiguo y el actual”, comenta la autora.



El propósito del libro es “compartir con mis lectores las razones por las que adoro los libros. Leer me lleva de vuelta a mi infancia cuando mi madre solía contarme cuentos por las noches, era el momento más feliz de mi día”, dijo Vallejo en el acto.



La editorial Hodder & Stoughton ha publicado la traducción al inglés, realizada por Charlotte Whittle, que ha sido seleccionada entre los mejores libros del año por "Financial Times", "The Economist" y "The Mail on Sunday".



