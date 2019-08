La Ópera de Los Ángeles comienza investigación contra Plácido Domingo

La Ópera de Los Ángeles (EE. UU.) ha designado a una abogada para que investigue "de forma independiente y exhaustiva" las acusaciones de acoso sexual contra el tenor español Plácido Domingo.



Fuentes de la institución, cuyo director general es el propio Domingo desde 2003, han confirmado que la "Ópera de Los Ángeles ha contratado los servicios de la abogada Debra Wong Yang, del bufete Gibson, Dunn & Crutcher", quien comenzará su investigación de "inmediato".



(Le puede interesar: Plácido Domingo es señalado de acoso sexual por nueve mujeres)

Yang trabajó como fiscal en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, según la página web del bufete para el que trabaja, y se ha encargado de varios casos de acusaciones por conductas similares.



Además, la abogada ha sido nombrada por la publicación de negocios 'Los Angeles Business Journal' como una de las 500 personas más influyentes de Los Ángeles desde el 2016 y dirige el gabinete de crisis de la compañía, enfocada en casos de "alto perfil".



En el 2017, la Universidad del Sur de California (USC) contrató a Yang para investigar la conducta de Carmen A. Puliafito, una exdecana de su facultad de medicina que fue acusada de consumir drogas y celebrar fiestas con jóvenes adictos, prostitutas y otros miembros de la institución.



(También: La Scala de Milán se suma a los teatros que apoyan a Plácido Domingo)



Leyenda de la ópera y estrella mundial de la música clásica, el tenor español fue acusado la semana pasada por ocho cantantes y una bailarina por presunto acoso sexual.

Ante las acusaciones, Domingo dijo en un comunicado que creyó "siempre" que todas sus "interacciones y relaciones" con mujeres eran "bienvenidas y consensuadas". "La gente que me conoce o que ha trabajado conmigo sabe que no soy alguien que dañe, ofenda o avergüence a nadie", aseguró.



Pero la Ópera de Los Ángeles no es la única organización musical que ha reaccionado a las acusaciones contra Domingo. Tanto la Orquesta de Filadelfia como la Ópera de San Francisco (EE.UU.) han cancelado las actuaciones del tenor previstas en su programación, una de ellas como la gran inauguración de la nueva temporada.



Por su parte, el Teatro Real de Madrid ha confirmado la actuación prevista de Domingo para el próximo mes de mayo con 'La Traviata' y ha reiterado su "admiración y reconocimiento" al tenor español.



(Además: Mujeres acusan a Iglesia de la Cienciología por tapar abusos sexuales)



El coliseo madrileño consideró que "las acusaciones que se vierten sobre este tipo de comportamientos, dadas sus consecuencias, tienen que estar fundadas y ser probadas en las instancias que corresponden".



Otros teatros europeos como La Scala de Milán (Italia), la Royal Opera House de Londres y la Ópera de Viena también mantienen sus citas con Domingo alegando su presunción de inocencia.



Por otra parte, el tenor llegó al Festival de Salzburgo, donde el próximo domingo actuará por primera vez desde la reciente publicación de acusaciones de acoso sexual en su contra.



Según confirmaron fuentes del prestigioso festival de ópera, música y teatro que se celebra en la ciudad austríaca de Salzburgo cada verano, Domingo actuará "como estaba previsto, en la ópera concertante 'Luisa Miller'", de Verdi, el 25 de agosto.



Con todas las entradas vendidas para su primer pase y aún disponibles para el segundo, el 31 de agosto, el concierto estará dirigido por James Conlon e interpretado por Roberto Tagliavini, Piotr Beczala, Yilia Matochkina, Nino Machaidze, Cecilia Molinario, John Relyea y Plácido Domingo.



Precisamente, la soprano georgiana Nino Machaidze ha publicado en sus cuentas de redes sociales una imagen posterior al primer ensayo en las que aparece junto a Plácido Domingo y otros de los cantantes del elenco.

​

EFE