Interludio amoroso en cuarenta días

Empezó a sonar no muy lejos, como si viniera por el corredor empujada hacia adentro por el viento frío que se cuela apenas se va el solecito. Luego la escuché mejor, y claro que la conocía, pero ni me acordaba de dónde, de cuándo. De la letra menos, pero sí de un pedazo del coro. La música siempre me gustó; casi toda, aunque no fui buen bailarín y la voz tampoco me colaboraba.

Mi pie izquierdo empezó a moverse por su propia cuenta, como si se mandara solito. Y no era el temblor ese que me atormenta desde hace unos años; no, este tenía que ver con la música. ¡Qué bien tocaban estos condenados! Entonces fue mi mano derecha la que me cogió ventaja y empezó a tamborilear con los dedos sobre el brazo de mi silla de ruedas.



Uno, dos, tres, cuatro… siete, ocho, nueve. Ese fue el último en aparecer por el corredor y el que mejor pude avistar achicando los ojos porque se veía gordo en la bruma que me cierra la vista al caer la tarde. ¿O era mediodía? No, ya habían pasado un montón de horas desde que eructé al terminar el almuerzo. ¿O era la merienda? No sé pero debieron pasar unas cuatro horas al menos, aunque afuera la luz siguiera pintándolo todo, como si el mundo fuera un sitio bueno y amable.



La cuarentena había empezado hacía muy poco. Acabó cuaresma y vino cuarentena, le había oído decir a uno de los viejos en un chiste sin gracia. No le presté mayor atención ni al chiste ni a la cuarentena porque en el fondo me daba lo mismo que me dejaran salir o no me dejaran.



Al principio no entendí del todo. Una bacteria, un microbio, un animalito minúsculo estaba rondando en el aire y se podía colar fácilmente en las casas. Había que encerrarse para no morir. O enfermar. Y los viejos éramos los más propensos. Había empezado en Japón o en Corea, o por allá bien lejos, y ya había llegado hasta acá. Obvio, se vino en avión. Creo que ninguno de nosotros entendió del todo, y por eso nadie se ofuscó ni chistó.



Los miré de reojo y cada uno se mantuvo en sus cosas mientras doña Piera, la directora, bajó el volumen al televisor y empezó a explicar la noticia; Concha siguió pespunteando una blusa; Jacinto, dándole vueltas a un pañuelo blanco; el anciano flaco de ojos chiquitos, pegado a su libro, el mismo libro desde que yo llegué aquí, a este geriátrico.



Todos llevábamos mucho tiempo encerrados; yo, casi cinco años. Y creo que nadie tenía la idea, y menos la fuerza, de salir de ahí. Yo no. Nunca lo hablamos, pero todos sabíamos que esta era la última morada, o la penúltima, y que de irnos no sería por los propios pies, o las propias ruedas. Ojalá en un cajón no muy peye. A ver, no éramos pobres pobres, porque casi todos pagábamos, o pagaba algún acudiente, pero ninguno era rico rico. Uno sí tenía sus ínfulas, pero nadie le paraba bolas.



A mí me llegaba la pensión en un sobre que venía sellado, aunque siempre sospeché que alguien lo abría, contaba la plata y se quedaba con algún billete. Bueno, una propina para algún malnacido que al menos no robaba todo.



Un poco más tarde se formó el problema cuando doña Piera llegó a la parte de que además de no poder salir, nadie podría entrar hasta después de las Pascuas. Cinco semanas más o menos eran. “No hay por qué asustarse, pero es mejor prevenir”. Hubo un gran silencio que silenció al silencio anterior hasta que alguien empezó a llorar y se oyeron varios aspavientos. “¿O sea que no tendremos visitas?”, preguntó uno de los que siempre se me va su nombre. “¡Nos vamos a morir pero de tedio!”.



Ni salidas ni visitas. Me dio risa, pero no me reí. ¿Salir, para dónde? ¿A qué? Y las visitas… las visitas nunca las tuve. ¿De quién? Juro que ya no sé con certeza si alguna vez tuve un hijo. ¿Lo tuve? ¿Qué fue de él? ¿Qué le hice o qué me hizo? Lo olvidé. Bueno, él nos olvidó primero, si es que en algún momento hubo alguien que nos olvidara.



Ya no estoy seguro y es la vejez, pero puede ser que también, hace rato, me empujé un purgante para purgar los recuerdos… eso es lo bueno de ser un viejo: olvidas lo que te hace daño.



Berta se me fue hace quince eneros; esa cuenta sí la llevo, pero es la única porque además me detuvo todo. De ahí en adelante el tiempo se ha venido solo, por mera costumbre, y yo hasta perdí la cuenta de cuántos años tengo. ¿83, 84, 85? Si no hay nadie que te celebre tu santo, ¿para qué contar los años?



De vez en cuando me asaltan unas memorias de un muchachito como en primera comunión; dice papá, pero no sé si soy yo o es el hijo que ya no recuerdo. Y esa palabra ‘papá’, tan fuerte y cortica, así de sopetón no suena feliz; no en mis imágenes.

Lo sé porque la comparo con las que oigo aquí, día de por medio, cuando llega mucha gente y la enfermera va gritando nombres, y los viejos se aprestan a recibir las visitas. “Papá”, “papá”, “papá”, se oye en el aire, pero se oye distinto. Entran, hacen mucha bulla, ríen, traen chucherías, cosas de comer. Julia y Braulio me guardan alguna manzana, me dan arequipe, pero no me gusta recibirles mucho. Es que nunca tengo nada para devolverles. La enfermera nunca ha dicho mi nombre.



Creo que Piera nos vio tan tristes, tan mal, que se inventó esto de la música. De traer unos músicos. ¿De dónde sacó a estos muchachos con esas guitarras, con ese acordeón. El del acordeón es justamente el gordito. Vinieron, cantaron con sus trapos tapando la cara; también, batas largas. No se arrimaron dizque para protegernos, y prometieron que van a volver, pasado mañana.



Empezó a sonar no muy lejos, como si viniera por el corredor empujada hacia adentro por el viento frío que se cuela apenas se va el solecito. Una vez más, la chica de cola de caballo, la que manda al grupo y canta bonito, me repitió el nombre casi a los gritos y me lo grabé, y lo volví a olvidar. Pasado mañana se lo pregunto otra vez. Ya quiero que lleguen. Anoche dormí como no dormía hace mucho. Y hoy me desperté contento y pedí que no me bañaran, aunque me tocaba. Es un día sí, un día no, pero prefiero dejarlo para mañana, que vienen los músicos. Y que viene ella. Llevo tarareando casi todo el día la misma canción y ya quiero que vuelvan.



Me he prometido que me voy a aprender la letra, y así cantarla con ellos. Con ella. Anoche soñé con la chica de la cola de caballo; Rebeca dijo se llamaba y me pareció raro un nombre así para una mujercita tan joven. ¿No será tan joven? Es que con ese trapo que le cubre de la nariz hacia abajo y con estos ojos que ya no ven casi nada… pero sí suena a alguien joven y se mueve como alguien joven, y se ríe como alguien joven. Soñé que era mi novia, que no había tanta diferencia de edad, y que la pasábamos bien. Y yo caminaba y le seguía el paso. De pronto, mañana le cuento ese sueño. De pronto le produce gracia.



No. No se lo conté porque me entró la pena de tener que gritar para que me oyera. Es que en verdad, no se acercan. Para protegernos. Pero en algún momento le dejé una servilleta sobre una de las mesas donde se juega ajedrez: “Escríbeme tu nombre aquí”; me alejé y le señalé la mesa. Me sentí feliz de verla leyendo y luego garabateando algo con un lapicero. ¿Me habrá puesto algo más que su nombre?, ¿alguna frase bonita?, ¿un pensamiento? No. Solo su nombre: teniente Becky Roldán. Agradecí que lo hizo con letra muy gruesa y muy grande pues la pude leer sin las gafas.



Empezó a sonar no muy lejos, como si viniera por el corredor empujada hacia adentro por el viento frío que se cuela apenas se va el solecito. Ya han venido como doce veces, y tengo la impresión de que cantan las mismas canciones y repiten unos chistes parecidos a los de la última vez, pero nos da igual. Todos nos reímos. Ya no recuerdo si le conté el sueño a… a… a…; se me va su nombre, pero tengo mi servilleta en el bolsillo de atrás. Becky, teniente Becky. Tampoco he podido aprenderme la letra y ni siquiera el nombre de nuestra canción, pero soy feliz porque pasado mañana la vuelvo a cantar, y con ella.



Tengo el estómago más ordenado que nunca. Se mueve como un relojito, con lo cual la enfermera me felicitó porque solo está teniendo que cambiar de pañal una vez. Y hasta la mierda me huele menos horrible. Hoy al almuerzo me asaltó un pensamiento que me hizo temblar: si ya han venido un montón de veces, la cuarentena debe estar llegando a su fin. Dios. Se va a terminar.



–¿Quieres caminar conmigo? –le dije.



–Caminemos pues.



–¿Un helado mientras caminamos?



–Qué rico.



–Cantas muy hermoso.



–Gracias.



–Sobre todo esa canción de… de… de… No te rías, Becky. Mi teniente Becky…



Y me desperté para descubrir que en los sueños me sabía su nombre; pero en la vida real, tenía que mirarlo en la servilleta. Tal vez la próxima le pida que me copie toda la canción, o al menos el coro…



De nuevo he vuelto a pensar que la cuarentena está agotando sus últimos días, y que ellos ya no van a volver. Ni ella. Eso me arruinó mi tarde, mi noche, mi vida. ¿Será que pregunto cuántos días quedan? No, es mejor que no. Al igual que el día de la muerte es mejor no saber cuál es el día en que ya no habrá cuarentena. Pero va a llegar; la una y la otra.



Empezó a sonar no muy lejos, como si viniera por el corredor empujada hacia adentro por el viento frío que se cuela apenas se va el solecito. Pero aquella vez la canción era otra, o no era canción y no se acercaba. Invadía. Un murmullo horrible se vino con fuerza y ya no aparecieron los chicos con sus instrumentos, ni ella. “Papá”, “papá”, “papá”, se volvió a escuchar. Y Braulio y Julia me pasaron de nuevo sus manzanas y sus chucherías.



SERGIO OCAMPO MADRID