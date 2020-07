‘El derecho a discrepar de buena fe’

“Debemos preservar la posibilidad de discrepar sin consecuencias profesionales funestas” dice uno de los apartes de la carta que firmaron más de 150 intelectuales en Estados Unidos y que fue publicada por en la revista Harper’s con el título ‘Una carta sobre la justicia y el debate abierto’.

Firmada por, entre otros, Noam Chomsky, Gloria Steinem, Ian Buruma, Margaret Atwood, Martin Amis y Mark Lilla; autores como Jeffrey Eugenides, J. K. Rowling, John Banville o Salman Rushdie; varios ensayistas, como Paul Berman, Anne Applebaum, Francis Fukuyama, Malcolm Gladwell, Atul Gawande, Enrique Krauze, Arlie Russell Hochschild, Greil Marcus, Fareed Zakaria, David Brooks, Michael Ignatieff, George Packer y Andrew Salomon; músicos e incluso Garry Kasparov, gloria del ajedrez, su objetivo al aparecer en el documento es luchar contra la "intolerancia” de cierto activismo progresista, según informa el diario El País, de España.



Este derecho se resume en acontecimientos recientes sucedidos en Estados Unidos, como la renuncia de que tuvo presentar a su cargo James Bennet, ex jefe de opinión de The New York Times, debido a la publicación de una columna escrita por Tom Cotton, senador republicano.



Según Cotton, tras la muerte de George Floyd y las protestas que generó su asesinato, debió haber una respuesta militar. Bennet, luego de múltiples críticas, incluso de sus colegas, dijo que esa columna no había sido editada con el suficiente rigor.



Otro hecho que enuncia el diario madrileño se refiere a la renuncia de dos miembros de la Poetry Foundation, cuando 30 autores se quejaron de que su comunicado sobre la violencia policial era “tibio”, así como la renuncia de la cabeza y cinco miembros del Círculo Nacional de Críticos de Libros de Estados Unidos debido a una discusión en redes sociales.



Estos hechos, agrega El País, no se quedaron allí. David Shor, analista político, que trabajaba en el portal Civis Analytics, fue despedido porque puso en su cuenta de Twitter un estudio de un profesor de la Universidad de Princeton que habla de los duros efectos de las protestas violentas y en la firma argumentaron que dicha publicación los ponía en riesgo.



Para los intelectuales, la intolerancia actual está ofreciendo “castigos desproporcionados” y una censura que no le da espacio al debate público.



Para muchos, hay una alerta sobre un “ajuste de cuentas” y hay un “nuevo conjunto de actitudes morales y compromisos políticos que tienden a debilitar nuestras normas de debate abierto y de tolerancia de las diferencias en favor de una conformidad ideológica”.



Igualmente, el documento dice que hay “fuerzas que están ganando terreno en el mundo y tienen a un poderoso aliado en Donald Trump, quien representa una verdadera amenaza a la democracia, pero no se puede permitir que la resistencia imponga su propio estilo de dogma y coerción”.



“Los responsables de instituciones, en una actitud de pánico y control de riesgos, están aplicando castigos raudos y desproporcionados en lugar de aplicar reformas pensadas. Hay editores despedidos por publicar piezas controvertidas; libros retirados por supuesta poca autenticidad; periodistas vetados para escribir sobre ciertos asuntos; profesores investigados por citar determinados trabajos”, agrega el texto.



El respeto a las reglas del debate es lo que solicita el documento, que ha sido recogido en varias publicaciones y que este 8 de julio es un tema de conversación.