Después de varios días llenos de especulaciones por el supuesto regreso de RBD, banda derivada de la telenovela de 2004 ‘Rebelde’, se puede afirmar que ¡es un hecho, la banda está de vuelta!

Tanto Anahí como Christopher Uckermann, Maite Perroni y Christian Chávez habían eliminado sus respectivas fotos de perfil en redes sociales, así como el resto del feed, lo que fue interpretado como la campaña de expectativa para un importante anuncio.

Dulce María se ha enfocado en su carrera actoral y rol de madre. Foto: Twitter: @dulcemaria

Pero aún quedaba una duda por resolver: ¿harían parte Dulce María y Poncho Herrera del esperado reencuentro?, quienes interpretaron a Roberta y Miguel, respectivamente.



Esto, teniendo en cuenta que en los años transcurridos desde que el grupo se disolvió casi no han tenido acercamientos a sus excompañeros. De hecho, a principios de octubre fue el matrimonio de Maite y ellos dos no asistieron.



Al respecto, Dulce María aclaró que la fecha se cruzó con su agenda promocional de ‘Pienso en ti’, telenovela que protagoniza. Herrera se limitó a felicitar a su amiga por medio de Twitter, pero no volvió a referirse al tema.



De hecho, hace pocos días publicó una frase en la que se lee “Para atrás ni para agarrar vuelo…”, que sus fans entendieron como una indirecta.

Y es que Herrera ha llevado su carrera hacia el lado actoral más que el musical, llegando a interpretar papeles importantes en producciones como ‘Ozark’, ‘Sense8’ y ‘La reina del sur’.



El anuncio del regreso de RBD

Este lunes 19 de diciembre, los fans de RBD se llevaron una gran sorpresa: Dulce María se unió a las publicaciones encriptadas, confirmando que hará parte de los planes del grupo para 2023.



Además, se publicó un video teaser en el que se escucha una escena icónica de la novela en la que Mía desea volver al pasado para que “todo sea como antes” y Diego le responde: “Tal vez no podamos regresar el tiempo, pero sí podemos detenerlo un rato”, y se juntan imágenes tanto de la serie como actuales, en las que aparecen ellos reunidos alrededor de una mesa.

Por último, se creó una web llamada ‘Rebelde World’ que contiene una cuenta regresiva con fecha límite del 19 de enero de 2023. La frase “prepara tu corbata” avisa que el anuncio será más grande de lo esperado.



Vale decir que han sido tantos los usuarios queriendo ingresar que la página permite entrar, pero no enviar los datos de contacto para mantenerse informado, pues hay “demasiadas solicitudes”.



Se espera que ese día se confirme una gira por Latinoamérica que seguramente llegará a Colombia. Lo que especulan las cuentas dedicadas a brindar información de conciertos es que el venue elegido será el estadio El Campín, en Bogotá.

