Exintegrante de One Direction tendrá concierto en Bogotá

Las fanáticas de una de la agrupaciones de pop más famosas de la música contemporánea estará tocando en Latinoamérica.

Se trata de Niall Horan, quien hizo parte del éxito de One Direction y ahora quiere reencontrarse con sus fanáticas, pero con su propio proyecto musical.



Su gira de conciertos comenzará en abril en Estados Unidos para concluir con los shows en Latinoamérica en una gira denominada Nice to Meet You. La presentación en Colombia está programada para el 4 de diciembre de 2020 en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá.

Niall Horan Foto: web oficial del artista

Además, será la oportunidad para escuchar parte de su nuevo disco’ Heartbreak Wheather, que estará disponible a partir del 13 de marzo de este año.

Las entradas estarán disponibles en una venta exclusiva para clientes de los Bancos Aval del 11 al 12 de marzo, dando paso a la venta general a partir del 13 de marzo a través de www.tuboleta.com (solo tarjetas de crédito), call center 5936300 en Bogotá, y en todos los puntos de venta Tu Boleta a nivel nacional.



Luego de sus dos primeros sencillos “Nice To Meet Ya” y “Put A Little Love On Me“, Niall lanzó el 7 de febrero de este año su último sencillo “ No Judgemet” con un video musical dirigido por Drew Kirsch. Esta canción fue escrita por Niall en compañía de Julian Bunetta, John Ryan, Alexander Izquierdo y Tobias Jesso Jr.

Niall Horan ha tocado en los escenarios más grandes del mundo. Rompió Guinness Records con su antigua banda y en su nueva experiencia promete un álbum de ruptura, pero no se revuelca en el sentimiento. Aprovecha la oportunidad para volver a visitar la relación desde todos los ángulos, desde bajas tempestuosas hasta altas soleadas.



De esa experiencia salió Heartbreak Weather, un álbum que captura la gama completa de emociones que se sienten a medida que el amor se desarrolla y finalmente se desenreda, establecido en una banda sonora propiamente poderosa y dinámica: un torbellino de pop moderno, rock y un poco de folk arrollador. "Es casi un álbum conceptual", dice Horan.



“Con suerte quería guiar a la gente por el camino de la narración de una lista de canciones, para escribir desde el comienzo de una relación hasta el final, y desde diferentes lados, en lugar de que cada canción sea bastante triste y todo sobre mí. Porque cuando pasas por una ruptura, no es triste todo el tiempo”.

Cuando pasas por una ruptura, no es triste todo el tiempo"

Junto a la manía de "Nice to Meet Ya", un himno de conexión alegre y húmedo "No Judgment" y, sí, el corazón roto "Put a Little Love on Me", encontrarás un conjunto de canciones eso aumenta la energía del Flicker de 2017, aprovechando influencias tan amplias como Bruce Springsteen, Arctic Monkeys y Weeknd.



Grabado en Los Ángeles, Londres y las Bahamas con un equipo estelar que incluye a Teddy Geiger, Julian Bunetta, Tobias Jesso Jr., Greg Kurstin, Mozella y más, Heartbreak Weather lleva a los oyentes a un viaje donde la perspectiva, la emoción, y la música siempre está cambiando.



En última instancia, el viaje es tan curativo como divertido de honesto: estas canciones fueron hechas para el escenario. Y a medida que Heartbreak Weather nos lleva hacia cielos despejados, es, por supuesto, la voz emotiva de Horan, su perspicacia y su narración vívida lo que guía el camino



