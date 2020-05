'Instrumentos solidarios': la campaña que apoya el entretenimiento

La pandemia del nuevo coronavirus ha causado que muchos sectores económicos se vean afectados por la cuarentena declarada por el presidente Iván Duque, el pasado mes de marzo.



Uno de ellos es el de la industria musical, que, debido al cierre masivo de eventos de ocio y entretenimiento, ha tenido que cancelar todas sus contrataciones, suceso que ha causado que colaboradores, sonidistas, logísticos y demás fuerza de trabajo que conlleva realizar estos eventos se queden sin un trabajo y un sueldo estable, y así mismo, no tengan como sostenerse durante este tiempo.

Según un informe de la Industria de Producción de Eventos y Espectáculos (Ipee), el promedio mensual de sueldo de una persona que trabaja en la industria de producción de eventos y espectáculos es de aproximadamente $1.400.000, para sostener un núcleo familiar de 4 personas. El 80% de la industria son personas naturales y el 54% de esta cifra son personas con empleos indirectos.

Para poder ayudar a estos trabajadores que están sufriendo por la situación, Edgar Cardona, más conocido como ’El Pote’, gerente de la empresa 991, creó la campaña 'Instrumentos solidarios', con la que quiere apoyar a la gente que colabora para que estos trabajos se puedan llevar a cabo en diferentes partes del país.



“Un impulso a la fuerza detrás de los eventos”, es el lema de la iniciativa.

La gran mayoría de instrumentos están autografiados por las agrupaciones musicales. Foto: Edgar Cardona

La dinámica de esta iniciativa consiste en que ’El Pote’ va a vender objetos e instrumentos musicales en un catálogo que él mismo creó, con los diferentes artículos que artistas le han regalado en los eventos por el aprecio y trabajo que realiza de la mano con esta compañía.



Las personas podrán pagar por estos artículos, bien sea en efectivo o en especie, ya que todo el dinero que se recolecte se destinará para ayudar a todos los empleados que trabajan para esta compañía.



“La situación de nuestro sector es bastante difícil, y no estamos viendo un panorama alentador en este sentido, pues las restricciones para eventos masivos muy seguramente se extenderán, lo cual no permitirá una recuperación ni en el corto ni mediano plazo. De esta industria viven aproximadamente 21.000 familias de forma directa y unas 140.000 de forma indirecta”, así lo afirmó 'El Pote' en entrevista con EL TIEMPO.



Acá le contamos cuales son algunos de los objetos que podrá adquirir y con los cuales ayudará a muchas familias a subsistir en este tiempo de aislamiento:.



La guitarra eléctrica de la agrupación Caligaris: este grupo que tiene más de 20 años en el mundo musical, realizó un show en el mes de mayo del año 2019 en Bogotá. La guitarra está autografiada por toda la banda.



El pasado 10 de abril del 2010, la banda californiana Korn realizó un concierto en el estadio El Campín, de Bogotá. Este evento recibió más de 7.000 espectadores, quienes disfrutaron del concierto de la banda pionera en el un metal. De este evento se obtuvo una guitarra eléctrica autografiada por la banda.

Una de las agrupaciones que más llama la atención en esta venta es la banda Kiss. Foto: Edgar Cardona

Uno de los artículos más llamativos e importante para esta venta es la guitarra eléctrica de la legendaria banda neoyorquina Kiss, que visitó el país e hizo un concierto en el año 2009, en el parque Simón Bolívar.



Esta fue la primera vez que la banda visitó el país, luego regresaron en el año 2015.



“Nuestros colaboradores son fundamentales para nosotros. Esta actividad la hacemos no para ganar dinero, sino para salvarnos”, concluyó el gerente.



Si desea obtener más información o desea adquirir alguno de los artículos que se están vendiendo contáctese al correo pote@logistica911.com.



