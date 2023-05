Inés Gaviria estaba dedicada a componer y en ese proceso se dio cuenta de que tenía que acercar lo que estaba pasando por su vida, convertirlo en una canción.

Y nació A primera vista, un tema en el que explora, casi en concordancia con el alma de este mes de mayo, su experiencia como madre, luego de adoptar a hija Salomé.



“Es una canción requetepersonal”, dice Gaviria. La letra habla de la vida con su esposa y con su hija Salomé. “Estaba nerviosa. Es un poco abrir las puertas de mi vida de par en par, pero con los años uno se va acomodando con lo que uno es y a hacer la música que quiere. Eso de armar un personaje artístico alrededor de mi música es algo que no me interesa. Ahora estoy casada (con Alba Lucía Pava), tenemos a nuestra hija Salomé y quiero que se vea lo que soy”.



Otro tema: Marco Antonio Solís trae 'El Buki Tour' al Movistar Arena de Bogotá

Precisamente, tanto Alba Lucía como Salomé aparecen en el video, rodado con imágenes de diferentes épocas de la cantante y otros momentos cotidianos de Gaviria con su familia.

“Yo empecé a buscar en mi teléfono grabaciones, pero casi todo estaba en vertical, al final mi mamá me salvó la vida, porque tenía algunos momentos grabados en formato horizontal con su celular. Yo me burlaba antes, pero gracias a Dios ella nunca me hizo caso. Había imágenes de la playa y de una visita a un parque, entre otros, y me salvaron el video.

A primera vista es bonita y pegajosa. “Tiene la cotidianidad de la vida, de cómo llega alguien a tu vida y te la cambia; junto al mensaje de que las familias pueden ser diferentes y en todo en lo que estamos es en amar a nuestros hijos”, dice Inés Gaviria, que ya le ha escrito otras canciones a su hija: Yo me llamo Salomé y Pandeyuca pa’ mi Salo, la comida favorita de su ‘chiquita’. Y mientras prepara más canciones, contestó nuestro ‘Cuestionario sonoro’.

¿Canta en la ducha?

¡Mis canciones nacen en la ducha!

¿Un artista que imitaba cuando era niña?

A Emmanuel y su baile en Toda la vida. Tenía pelo cortico y lo imitaba perfecto.

¿Qué instrumento le encantaría tocar?

El bajo.

¿Un concierto que la haya impactado?

Uno reciente: vi a una intérprete que se llama María Cristina Plata y me impactó. Me llamó la atención su manera de transmitir y de ser artista, su vínculo con sus seguidores. Ella toca música colombiana con una onda más moderna... ¡Divina!

¿Un lugar que la inspira?

El mar.

¿Una canción que la devuelve a la adolescencia?

'Pa Pa Pa', de Los Prisioneros.

¿Tiene algún ritual antes de salir al escenario?

No es el más sano: me tomo un minishot de whisky para quitarme los nervios. No me puedo tomar uno entero porque se me seca la garganta.





Otro tema: Alci Acosta recibirá el premio Leyenda de Nuestra Tierra

¿Recuerda el primer disco que compró?

Fue un casete de Presuntos implicados: Ser de agua, donde sale la canción Cómo hemos cambiado.

¿Cuál fue su primer concierto como profesional?

Yo participé en muchos festivales y en otras cosas, pero yo diría que mi primer concierto fue un reto tremendo, que fue abrirle a Ricardo Arjona, en ese tiempo, en lo que era el coliseo cubierto El Campín. Fue como en 2005 o 2006. Yo estaba chiquita, musicalmente hablando; estaba viviendo ‘mi primer todo’, y luego... ¡me botaron frente a unas diez mil personas!

Facebook Twitter Linkedin

La cantante rinde homenaje a las personas que llegan para cambiar la vida de una persona. Foto: Cortesía de la artista

¿Un sonido que adora?

El de las olas del mar.

¿Y un sonido que odie o que no resista?

Los pitos, las sirenas, que la gente pite por todo realmente me desespera.

¿Tiene algún temor como artista?

Yo creo que encontrar siempre el camino para continuar, adaptarse a la música, los tiempos y la vida para poder seguir adelante.

¿Tres canciones para prender una fiesta?

Una de Carlos Vives. Me fascina 19 de noviembre, puede ser viejita, pero la pongo y me parece lo máximo. La otra sería La ventanita, de Sergio Vargas, y Como la flor, de la mexicana Selena.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1