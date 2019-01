‘Tu cárcel’, un abrebocas del álbum de duetos de Inés Gaviria

Acústicos casuales para subir a redes sociales, eso buscaba Inés Gaviria cuando empezó a cantar versiones acústicas de canciones famosas que siempre le habían gustado. “Empecé a grabar videos así, en restaurantes y hoteles, las filmábamos y las subíamos a red –cuenta la cantante–. Empecé a tener invitados y dije, así no lo puedo subir a plataformas. Así que voy a grabar. Entonces empecé a escoger canciones y a llamar a los invitados”.

Su versión de 'Tu cárcel', el clásico de Marco Antonio Solís que sonaba en todas las estaciones de radio románticas en 1987, es la tercera de las canciones que salen a la luz del álbum titulado 'Entre canciones', que aún está por fijar su salida a la venta. Como compañero de escena en este dueto tiene a Alejandro González, el exvocalista de Bonka que como solista ha explorado la música ranchera.

Otros artistas invitados, que participan en las nueve canciones finales, son Marbelle con 'Tu fotografía' (que se dio a conocer primero) y Siam con 'Palabras del alma'.

“Después vienen las grabaciones con Santiago Cruz, Karoll Márquez, Ilona y Paula Arenas”, adelanta Gaviria.



La artista cuenta que el proceso completo tardó casi un año, mientras se hacían los arreglos y se coordinaban los arreglos con los artistas invitados. “Empezamos a lanzar canciones porque la idea era hacerle a cada una su lanzamiento”, explica.



Elegir 'Tu cárcel' no fue difícil. Siempre le encantó. “Marco Antonio Solís es un compositor excelente. Es muy precisa la manera como compone las frases, es muy preciso y tiene melodías pegajosas. Después de oír esta canción uno se queda cantándola durante horas”, afirma Gaviria.

El 'cover' trae sonidos de ukelele y trompetas, la cantante, añade: “La canción representaba el momento musical de los dos, tanto el de Alejandro, que viene acercándose a la música popular y ranchera, como el mío, más hacia el pop”.

Sobre las otras canciones, la cantante recuerda que fue muy especial la forma como eligió el tema que grabó con Marbelle: Iban a grabar inicialmente 'Con los años que me quedan' (conocida en versión de Gloria Estefan), pero una vez en el estudio, apareció en algún listado la canción 'Tu fotografía'. Resultó que justamente esa letra le traía a Marbelle recuerdos de su madre. Al saberlo, Inés Gaviria le dijo que quizás ese significado era una señal y la grabaron.

Gaviria confiesa que sí se siente cierto “susto” al reinterpretar canciones que han sido tan famosas y conocidas. “Siempre está el temor de que el arreglo que uno haga merezca hacer una nueva versión, además porque a la gente le gusta la forma como la canta tal persona. Pero, es cosa de ponerle un toque personal y respetar la canción. Pensándolo bien, pasa incluso cuando uno compone una canción con voz y guitarra, al pasarla a otro sonido en un árbol. De todos modos, es cosa de aceptar el reto. 'Tu cárcel' es la más conocida de las grabaciones y me siento orgullosa porque el resultado me pareció espectacular”.



Lo que sigue para Inés Gaviria a lo largo del año que comienza es “ir presentando las canciones. A todas les tenemos un video y un 'making off' (detrás de cámaras), la idea es presentarlas cada mes o mes y medio, el lanzamiento del álbum completo aún está por definir”.



Poco a poco, el público conocerá el resultado de sus grabaciones al lado de Karoll Márquez o Samper. En común tienen todas el sonido acústico (pocos sonidos eléctricos). Y más adelante, Gaviria hará una gira por bares y restaurantes para ir presentando el disco de una forma más íntima y cercana a la gente. Por lo pronto, sus seguidores pueden ver los videos en las redes sociales que se encuentran por su nombre: Inés Gaviria.



LILIANA MARTÍNEZ POLO

Cultura y Entretenimiento