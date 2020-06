Industria de la música en EE.UU. se suma a protesta antirracista

Los más destacados sellos de la industria musical se comprometieron a parar sus negocios el martes en solidaridad con los manifestantes antirracistas, que exigen un cambio social estructural y que cese la brutalidad policial.



Atlantic Records, Capitol Music Group, Warner Records, Sony Music y Def Jam, entre muchas otras compañías, se sumaron a la iniciativa #TheShowMustBePaused (el show debe parar), surgida al calor de las protestas masivas que vienen sacudiendo las calles de Estados Unidos durante días tras el homicidio de un hombre negro desarmado, George Floyd, a manos de un policía blanco en Minneapolis.



"Es difícil saber qué decir porque he estado lidiando con el racismo toda mi vida. Dicho esto, está levantando su fea cabeza ahora y, por Dios, es hora de enfrentarlo de una vez por todas", dijo el legendario productor Quincy Jones en un comunicado. "Como guardianes de la cultura, es nuestra responsabilidad no solo unirnos para celebrar las victorias, sino también para apoyarnos durante una derrota", expresó.



Por su parte, Columbia Records enfatizó que el martes no será "un día libre", sino un momento para "encontrar formas de avanzar en solidaridad". "Quizás con la música apagada, realmente podamos escuchar", afirmó la compañía. Muchos sellos también se comprometieron a dar donaciones a organizaciones de defensa de los derechos civiles.

Video Nueva York anuncia toque de queda tras ola de protestas en la ciudad

Numerosas protestas, en su mayoría pacíficas y que expresaban la cólera de la gente ante la brutalidad policial racista, se tornaron violentas en distintos puntos del país durante el fin de semana. Las fuerzas del orden recurrieron a gases lacrimógenos, gas pimienta y granadas de estruendo para dispersar a las multitudes en medio de brotes de saqueos a tiendas.



El apagón de la industria de la música se anuncia cuando decenas de celebridades, entre ellas Rihanna, Beyoncé, Jay-Z, Dr. Dre, Taylor Swift, Cardi B, Billie Eilish y Killer Mike, han manifestado su ira y solidaridad con la víctima, mientras que el actor Jamie Foxx y la superestrella del pop Ariana Grande se unieron en persona a las manifestaciones.

"¡Durante los últimos días, la magnitud de la devastación, la ira y la tristeza que he sentido ha sido abrumadora, por decir lo menos! íVer a mi gente ser asesinada y linchada día tras día me metió a un lugar sombrío de mi corazón!", dijo Rihanna indignada en su cuenta de la red Instagram.



"Todos fuimos testigos de su asesinato a plena luz del día... Estamos tristes y estamos disgustados. No podemos normalizar este dolor", señaló por su parte la cantante negra Beyoncé en un video, e instó a firmar una petición que exige #JusticeForGeorgeFloyd, que la plataforma Change.org dijo que se convirtió en la más grande de su historia.



El magnate y esposo de la superestrella, Jay-Z, informó a través de su compañía Roc Nation que había hablado con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y aplaudió el nombramiento del fiscal general del estado, Keith Ellison, para llevar adelante un juicio en el caso de Floyd.



"Soy un ser humano, un padre y un hombre negro con dolor...Estoy más decidido a luchar por justicia que cualquier lucha que puedan emprender quienes pretendan oprimirme", sostuvo el rapero. "Llamo a todos los políticos, fiscales y oficiales del país a que tengan la valentía de hacer lo correcto. Tengan la valentía de mirarnos como humanos, padres, hermanos, hermanas y madres con dolor y mírense a ustedes mismos", subrayó.

AFP