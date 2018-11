Inquietud entre la cultura por el proyecto de Ley de Financiamiento

El mundo local de la cultura mira, por estos días, con perplejidad la contradicción del Gobierno Nacional. Por un lado, el presidente Iván Duque habla de economía naranja y, por otro, sobre la mesa está la Ley de Financiamiento que, a juicio de buena parte de sus actores, es un “retroceso” que lo dejaría gravemente herido.

Ante el temor, Duque reaccionó afirmando que el diálogo será el factor clave en el reto de conseguir los 14 billones de pesos que se necesitan para garantizar el funcionamiento de los programas sociales y atender a la población vulnerable del país.



Entre tanto, la confusión es evidente. “Sin embargo, la incoherencia mayúscula del gobierno Duque que, de ser cierta, hablaría de una preocupante tendencia a autosabotearse, es la de gravar con IVA a todos los libros, desde los textos escolares hasta los virtuales”, escribió en una columna de EL TIEMPO, Yolanda Reyes y que tituló: Duque versus Duque.

En efecto, Enrique González Villa, Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro dice que: “el proyecto aparece gravado con IVA el libro. El libro en todas sus categorías: el libro de lectura, de entretenimiento y el libro de estudio tanto para la educación básica como también para la universitaria”. Su conclusión es: “Ningún pueblo debería pagar impuestos para leer, estudiar o informarse”.



Para González “los pilares fundamentales del gobierno del Presidente son Educación y Economía Naranja. Y el libro es protagonista en estos dos frentes. Por eso, estamos convencidos de que Colombia necesita tener exento de IVA el libro. El libro y la lectura son la base para la formación de una Nación: no deben tener impuestos”.



Pero, ¿de qué magnitud son los efectos sobre el resto de la industria en caso de que el texto puesto a consideración por el ministro Alberto Carrasquilla pasara tal cual?

Para Luz Ángela Castro, directora de Ocesa Colombia, organización que ha hecho posible que ha Colombia hayan venido Madonna, Lady Gaga, One Direction, Foo Fighters, U2, Bruno Mars y más recientemente el Circo del Sol, sería “nefasto”.



Ella considera que generaría este efecto para la industria cultural y de entretenimiento en vivo porque en la práctica “triplica la carga tributaria”.



Hoy, por la Ley de Espectáculos Públicos (ley 1493), se paga el 10 por ciento de contribución parafiscal sobre las boletas que superan los 3 UVT (99.468 pesos en 2018), las cuales tenían excepción de cualquier otro tipo de impuesto. Pero con la propuesta del ministro de Hacienda, además de este rublo, habría que cargarle hasta un 18 por ciento de IVA a todas las boletas. Esto afectaría la rentabilidad del negocio, pues, según Castro, las boletas son la fuente principal de financiación de la industria.



“Eso generaría dos hechos concretos. En primer lugar, pondría una barrera para los espectadores entre su interés de consumir entretenimiento en vivo y la posibilidad de pagarlo. Y en segundo término, nos saca de la competitividad regional porque con una carga tributaria que ronda el 30 por ciento se vuelve inviable volver a ver en Colombia a artistas como Madonna o The Rolling Stones”.



Castro dice que se confiesa sorprendida con el texto que entró al Congreso con el “apoyo gubernamental a la económica naranja. No hay una coincidencia y lo que sí ocurre es que esto nos saca completamente del escenario”.



El temor no solo está entre los empresarios con mayor músculo financiero sino también entre los artistas que luchan por abrirse paso. “Desde hace tiempo se ha sabido que los altísimos impuestos son un gran impedimento para los espectáculos en este país, todos los años oímos de empresarios quebrados, conciertos cancelados y artistas frustrados”, dice Fernando Sierra, ‘Elvis’, cantante de la banda Estados Alterados.



