Quizás algunos recuerden PG-13, la potente voz fémina de la agrupación Calle 13 que entonaba los primeros versos de ʻPal´Norteʼ. Sin embargo, y tras la disolución de la banda en 2016, Ileana Cabra Joglar (iLe) ha labrado su camino de forma firme, con un proyecto musical que en nada se parece al realizado junto a sus hermanos, René "Residente'' Pérez y Eduardo "Visitante", y que la han convertido en una de las cantautoras más relevantes de Latinoamérica avalada por los Premios Grammy, tanto en su versión latina y anglosajona, la crítica y su fanaticada.

Hasta la fecha iLe ha publicado tres álbumes "Ilevitable" (2016), "Almadura" (2019) y Nacarile (2022), este último conformado por 11 singles, donde comparte con Natalie Lafourcade, Mon Laferte, Ivy Queen, Flor de Toloache, Rodrigo Cuevas y Trueno. Además The New York Times incluyó la placa en su lista de los mejores discos del 2022: “iLe, canta sobre la autoafirmación política y feminista junto a canciones sobre romances tóxicos y tentadores. Cada una de las 11 canciones evoca su propio sonido: bolero acústico, balada orquestal, tambores afrocaribeños, electrónica que desafía la gravedad, para una música ricamente arraigada pero nunca restringida”.



iLe es creyente ferviente del poder de la música, no solo porque la ayuda de manera personal, también por ser una herramienta para entender la humanidad: “siguen sucediendo un montón de cosas, no solamente en Puerto Rico, donde vivo, sino mundialmente. Enterarte de forma constante de noticias y situaciones horrorosas, te afectan de algún modo, aunque no sea algo que te pase directamente. Esa emoción, ese dolor, esa impotencia, la expreso en mis canciones”. Cuando se aprecia la lírica de los temas ʻContra Todoʼ perteneciente a su segundo álbum Almadura (2019) o ʻDonde nadie más respiraʼ de su más reciente producción Nacarile (2022), el escucha puede sintonizar con la catarsis que iLe hace en sus composiciones.



La obra discográfica de iLe rememora los sonidos clásicos, los ritmos del Caribe, voces emblemáticas como La Lupe. Quizás de forma inconsciente, iLe plasma su herencia musical, aunque afirma que crea pensando en el presente: “no me gusta limitarme, sentir que tengo que hacer una sola cosa en particular, un solo estilo. Para mí la parte ancestral es importante, desde la inspiración y la fortaleza”. Explicó.

Una mirada a la industria

Al igual que muchos artistas, iLe siente la presión que de alguna manera han impuestos las plataformas de música, ni hablar de las redes sociales: “Claro que afecta, pero uno tiene que mantener el enfoque. Son cosas muy confusas, abrumadoras que pueden causar cierta frustración”. Para ella el arte va más allá de algo tan frío y distante de los números: “En realidad, el arte no es para competir, su verdadero propósito es conectar”.



Con tantos años en la industria, su compromiso es con ella misma, aunque agradece los premios, los reconocimientos y las críticas: “a mí lo que me mueve verdaderamente es hacer música, tener libertad, disfrutarlo”. Aprovechó la ocasión para invitar al público a explorar otros artistas y géneros musicales de su isla. Recomendó el disco Poblado (2022) de Alegría Rampante junto a Mima, Macha Colón y Circo: “aquí hay un montón de talento bien hermoso desde el rock, folklórico y salsa. Siempre invito a la gente a que se adentren a otros a otros estilos musicales más allá del reguetón”.

Calladitas no nos vemos…

“Me importa poco de lo que me tildan /Nunca he creído que callaíta / me veo más linda” Es uno de los versos que canta Ivy Queen junto a iLe en el tema ʻAlgo bonitoʼ. En una industria donde las mujeres también les ha costado llegar y mantenerse: “hay más presencia de artistas femeninas y esto es importante. Es necesario que cada vez estemos más dispuestas a expresar nuestras opiniones, nuestra perspectiva como mujeres en esta sociedad”.



Si bien, su música por lo general es etiquetada de feminista, asunto que no le molesta, explicó: “hay que seguir firmes en la lucha feminista, para que no ocurran más atrocidades hacia las mujeres y las minorías. El patriarcado es un sistema que ha estado toda nuestra existencia, es complejo romper con tanto patrones que llevamos arrastrando desde hace tanto tiempo”.

Su isla

Desde su sensibilidad artística, iLe entiende que el puertorriqueño sienta miedo en independizarse y vivir su identidad sin barreras: “nuestras relaciones con Estados Unidos son muy transaccional, pero llega un punto en que el abuso y la minimización de lo que somos, nos lleva a creer de que no podemos funcionar, sino dependemos de Estados Unidos. La mayoría se siente más puertorriqueña, pero sí, hay personas que piensan que solamente porque tiene el pasaporte son estadounidenses”.



De ahí que su deseo es que en los próximos años la gente de Puerto Rico pierda el miedo: “nos han sembrado un terror a la libertad”. Sencillamente, iLe en esa libertad desbocada de sus canciones y de su esencia, es un artista por descubrir.





DULCE MARÍA RAMOS*

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

En Twitter: @DulceMRamosR

* Periodista cultural hispano-venezolana