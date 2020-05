iLe y la revelación de los sonidos olvidados de Latinoamérica

La puertorriqueña estrenó 'En cantos' con Natalia Lafourcade. Su proyecto es una revelación que integra hasta al pianista neoyorquino Eddie Palmieri.

Caderas y torsos que se contonean al ritmo de tambores, vibran. Miradas calientes que se llaman intensas, hipnotizan. Y luego la vemos a ella, siguiendo el ritmo con un maracón y el canto con unos labios rojos. “No sé si tu rumba vaya con mi mambo, pero tú tienes lo que estoy necesitando”, dice, mientras el vídeo de 'Tu rumba', el noveno sencillo de su último álbum 'Almadura', continúa su baile de tres minutos cuarenta y cuatro.



Ella es iLe, puertorriqueña, 31 años. Ileana Cabra Joglar es una cantante y compositora dueña de una propuesta musical que dio un paso adelante en 2016 con iLevitable, disco que le valió un Grammy a Mejor Álbum Latino de Rock, Urbano o Alternativo. Desde entonces, iLe se luce en solitario, luego de pasar diez años como PG-13 en Calle 13, liderado por sus dos hermanos: Residente y Visitante.



Arraigada en lo más tradicional de la música latina, pero con una exploración voraz de ritmos y cadencias, iLe llegó a 'Almadura' en 2019, un álbum que es una pócima: exuberante como la salsa brava y el tambor, y con una lírica rabiosa sobre la tierra, la soberanía, la atracción, el odio… Y, luego, de nuevo ella, exploradora y visitante de grandes escenarios como el Latin Alternative Music Conference (LAMC) 2019.

iLe nos reencuentra con una colaboración musical con la mexicana Natalia Lafourcade. Una canción sobre una “obsesión no retorcida” sino hambrienta por probar todo del otro. 'En cantos' –otro juego de palabras como los de sus dos álbumes– salió el pasado 23 de abril para recordarnos el universo compartido de dos voces latinoamericanas, partes de un mapa que se extiende con norte propio. “Ay, no me llames loca por quererte así. Ay, yo que estaba entera y ahora estoy en cantos por ti...”, cantan juntas.



¿Cómo fue esa juntanza?

​

Ya hace un tiempo Natalia era un nombre que iba dando vueltas en mi mente. Siempre prefiero que sea la canción la que me lleve hacia algún color o voz en particular. En cantos fue un tema que escribí acá en Puerto Rico hace unos meses, cuando ya tenía un poquito más claro hacia dónde lo quería llevar fue que hice el acercamiento con Natalia. Me alegró un montón que ella haya dicho que sí.



Y el vídeo de esa canción...



Todas las ideas relacionadas a mi proyecto las trabajo con mi equipo creativo que es mi hermana Milena, mi hermano Gabriel, Ismael Cancel que es el productor de la canción. Una vez surgió la idea de la barbería me pareció ideal porque en la canción hay mucho juego sensorial. Me pareció que era una buena forma de expresar parte de lo que puede comunicar esta canción que, sí obsesiva, me da miedo que tenga una lectura equivocada, yo diría que es curiosa.

iLe y la cantautora mexicana Natalia Lafourcade en el vídeo de 'En cantos’, su más reciente colaboración musical. Foto: Alejandro pedroza.

Como una curiosidad extrema por descubrir...



Exacto. Yo creo que cuando uno ama o siente curiosidades energéticas poderosas con ciertas figuras –que pueden ser tan reales como imaginarias– no necesariamente está loco, ni retorcido, sino que es poderoso. Eso es lo que realmente expresa esta canción, un cuestionamiento de una figura que, de momento, aparece y uno no entiende bien por qué crea algo tan poderoso en uno. A veces nos acercamos lo suficiente como para saber si realmente era tan increíble como nos imaginábamos o no.



Hablemos de 'Almadura'. ¿Fue una cruzada interna?



'Almadura' viene de un desahogo mío, de cosas que me han molestado desde siempre sobre Puerto Rico, pero también como ciudadana del mundo. Siento que hay un momento de transición fuerte e importante ahora mismo que me da mucha esperanza, pero al mismo tiempo hay unas cosas que me parecen anticuadas que todavía vivimos como que en Puerto Rico todavía somos una colonia. 'Almadura' es ese grito personal desde esa frustración de no querer aceptar, ni por casualidad, que somos débiles; todo lo contrario, yo siempre he confiado en nuestra fuerza como puertorriqueños, pero como latinoamericanos también. Y lo loco es que después de que sale el disco fue que logramos sacar al gobernador de Puerto Rico y para mí fue como reafirmarme eso que yo siempre he sabido que ha estado ahí, esa esencia nuestra. Fue muy emocionante porque no creí que en un momento así yo fuera a estar viva.



Los tambores son protagonistas de ese álbum, pero también está el piano salsero de Eddie Palmieri... ¿Cómo fue ese diálogo musical?

​

Siempre me ha encantado la música caribeña, a pesar de que siento que escucho distintos géneros y ritmos. Naturalmente porque como puertorriqueña me crié escuchando tanto eso que me sale jugar desde ahí, y quise explorarla de una manera quizá no tan pura. Me pareció perfecto que el tambor fuese tan protagónico en este disco porque es un disco crudo dentro de todo y directo; lo mismo es el tambor, pienso yo.

¿Y la colaboración con Palmieri? Usted tocaba piano antes de cantar...

​

Sí, a pesar de que ya tengo que volver a empezar desde cero (risas). Pero, Palmieri, imagínate, toda nuestra familia es fanática de él y de su hermano Charlie Palmieri. Era una persona con la que me ilusionaba mucho colaborar, pero es otra escuela, otra generación, y uno pues no piensa que sea posible. De verdad una vez él grabó el piano para mi canción, me emocionó un montón escucharlo, pues la salsa es una parte de mi vida. Él fue el que al escuchar el tema ('Déjame decirte') pensó en hacer originalmente un intro en el piano pero, como era ya una pieza musical, lo hicimos más como un interludio. Fue su idea pero, sin darme cuenta, el disco tiene tanto tambor que para mí fue justo lo que le hacía falta, como ese momento de aire melódico, de respiro. Qué loco, él ni siquiera había escuchado el disco y como de alguna manera hacía falta esto.



'Almadura' cumplió un año el 10 de marzo y han pasado muchas cosas con él. Estuvo nominado a los Grammy en 2020 y es parte de un proceso suyo por forjar una carrera solista. ¿Cómo ha sido eso?



Pues en realidad estaba muy preocupada. No era lo mismo estar con mis hermanos en Calle 13, a estar yo de frente y responsabilizarme de mis decisiones. Tú sabes, cuando algo te gusta tanto que de momento tienes miedo de que cuando finalmente lo hagas te deje de gustar… pero cada vez me lo disfruto más y me siento feliz porque para mí la música es todo, es mi vida, y no quería que para nada me dejara de gustar. Así que qué bueno que me atreví y me pude lanzar (risas).



También le ha dejado reconocimientos muy pronto...



De cierto modo sí. En verdad hace sentir bien y me siento súper agradecida. De algún modo lo veo como algo más mediático, que igual ayuda al proyecto. Es muy loco todo porque al final la música, el arte en sí mismo, no se mide necesariamente por premios, como que no es un deporte (risas).



Su música podría englobarse en el movimiento feminista de la música latinoamericana con mujeres como Lafourcade, Mon Laferte... ¿Se siente parte de ese movimiento o es algo un poco más colateral?



Sí me siento parte de ese movimiento como persona y pues de algún modo como artista. Todavía me cuesta definirme un poco. Creo que es súper importante que ese movimiento vaya creciendo con la idea de que, eventualmente, no sea ni necesario tenerlo porque ya todos estamos en armonía. Al mismo tiempo es algo que me cuesta porque lo que viven las mujeres me afecta y me duele de muchas maneras. Así que hay que ser firmes en este idea y, poco a poco, tratar de entendernos mejor.

KAREN PARRADO BELTRÁN

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

En Twitter: ​@piedemosca