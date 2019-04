Poeta uruguaya Ida Vitale recibió el Premio Cervantes

Vitale consideró la gran obra de Miguel de Cervantes como una locura de "frenesí poético", y aseguró que su "devoción cervantina carece de todo misterio".



Así lo señaló una emocionada Vitale en su discurso en la ceremonia del Premio Cervantes que presidieron los reyes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) tras recibir el premio de manos de Felipe VI.

La veterana intelectual agregó que más que leer "nada" lo que le gustaría es "abrazar, decir cosas que me salieran del alma".



Y en su defensa de la poesía en el personaje de Cervantes sostuvo: "muchas veces lo que llamamos locura del Quijote, podría ser visto como irrupción de un frenesí poético, no subrayado como tal por Cervantes, un novelista que tuvo a la poesía por su principal respeto".



La poeta, de 95 años, recordó en su discurso cómo llegó a Cervantes en su Montevideo natal y se declaró agradecida y emocionada por recibir este galardón que, dijo, le ha llegado tarde.



"Mi devoción cervantina carece de todo misterio. Mis lecturas del Quijote, con excepción de la determinada por los programas del liceo, fueron libres y tardías", rememoró.



En realidad, confesó, supo de don Quijote "por una gran pileta que, sin duda regalo de España, lucía en el primer patio de mi escuela. Allí nos amontonábamos en el recreo en busca de agua".



Posteriormente, sus lecturas del Quijote, a excepción de las programadas en la escuela, fueron "libres y tardías".



Pero se convirtió en una "devoción total" cuando intimó "con aquella pareja española tan tiernamente compatible, entre sí y con una lectora inocente y deseosa de amistades literarias a su alcance, ese Quijote y ese Sancho que hablaban de 'otra' manera".



Un lenguaje que aceptó "de inmediato": "me integraba a un mundo en el que, sola, me sentía acompañada, capaz de manejarme en él como si fuese el mío propio", recalcó la poeta, para la que, a la alegría de este galardón, se une el poder agradecerlo en español.



Pero junto a la poesía que ve en el Quijote, Ida Vitale señaló que pocos personajes como este han sido más "habitados" por la realidad.

Sin duda, don Quijote no imaginó jamás que ese género femenino al que se consideraba por oficio llamado a honrar y defender, pudiera caer en tan osada pretensión. Y en eso, estoy segura que acertó. FACEBOOK

TWITTER

"Porque aun lo que es astuta malquerencia vestida de supuestas precipitaciones mágicas, tiene detrás acciones de criaturas humanas, que pueden ser malignas y burlonas, pero siempre comprensibles, terrestres y sin inexplicables auxilios divinos", defendió.



Lo que sí quiso "disculpar" de lo sostenido por don Quijote, cuyos pensamientos generalmente "acata", es que "no hay poeta que no sea arrogante y piense de sí que es el mayor poeta del mundo".



"No es mi caso, puedo asegurarlo. Sin duda, don Quijote no imaginó jamás que ese género femenino al que se consideraba por oficio llamado a honrar y defender, pudiera caer en tan osada pretensión. Y en eso, estoy segura que acertó", dijo la poeta.



Y agregó para finalizar su discurso, cuando los aplausos ya sustituían a sus palabras: "Quería hacerme perdonar la audacia de venir aquí y a este lugar meterme a hablar del Cervantes".

Los reyes de España caminan con la galardonada por los jardines de Alcalá de Henares. Foto: EFE

Mensaje diplomático del Rey a México

Por su parte, el rey de España elogió que México siempre haya sido una nación "solidaria" y un "país de acogida", palabras que llegan después de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, haya insistido en que España debe disculparse por los agravios de la época de la conquista.



Felipe VI, sin referirse en ningún momento a la polémica generada por el presidente mexicano, citó a este país en su intervención en el acto de entrega del premio Cervantes a la poeta uruguaya Ida Vitale.



Al repasar la biografía de la galardonada recordó que tuvo que exiliarse desde Uruguay a México junto a su marido y también poeta, Enrique Fierro.

Su destino fue México, un país de acogida que, a la vez, se benefició de la presencia de escritores, intelectuales y artistas, primero españoles (...) y de otras naciones iberoamericanas. FACEBOOK

TWITTER

"Su destino fue México, un país de acogida que, a la vez, se benefició de la presencia de escritores, intelectuales y artistas, primero españoles y décadas más tarde uruguayos y de otras naciones iberoamericanas en dramáticas y dolorosas circunstancias", señaló.



A continuación subrayó que México, "nación siempre solidaria", es considerada por Vitale como su segunda patria.



Felipe VI ha hecho referencia a la solidaridad de México dos días después de que López Obrador insistiera en que España debe disculparse por los agravios de la conquista.



Con un vídeo en las redes sociales grabado en Veracruz con motivo de los 500 años de historia de esta ciudad, el presidente mexicano consideró que es un asunto pendiente cómo conmemorar la conquista.



"En el caso de los veracruzanos ya lo resolvieron, con música, alegría y cultura, pero todos les debemos una explicación a los pueblos originarios porque hubo abusos y a nadie se le niega el perdón", añadió.



De esta manera, López Obrador prolongó la polémica que inició el primero de marzo cuando envió una carta a Felipe VI y al papa Francisco en la que exigía disculpas por los agravios cometidos por los españoles y la Iglesia católica contra los pueblos indígenas.



El Gobierno español aseguró que no habría esas disculpas y lamentó que se hiciera público el contenido de la carta, cuyo contenido rechazó "con toda firmeza".



EFE/ Alcalá de Henares (España)