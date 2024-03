Ibagué vuelve a ser el escenario de la gran fiesta de la música colombiana

El primer disco de música colombiana que impactó a Doris Morera de Castro, presidenta de la Fundación Musical de Colombia, fue Viejo Tolima, del Dueto Silva y Villalba.

“Lo escuche mil veces durante una época en que mi rol no era otro que el de esposa y madre. A los 27 años tenía 4 hijos y pasaba por la crisis que en tiempos pasados antecedía a una evidente separación y me refugié en escuchar, regrabar y coleccionar música colombiana, y por supuesto este disco siempre me acompañó”, recordó Morera de Castro.

Esa remembranza conecta muy bien con el lanzamiento de la 38.ª edición del Festival Nacional de la Música Colombiana, que comienza hoy en Ibagué.

“Esta ciudad se convierte en el epicentro musical de la patria; más de mil artistas de todas las regiones del país responden a una convocatoria nacional y hacen parte del Festival, niños, universitarios y regiones participan en esta gran fiesta de la música colombiana. Ibagué respira música, durante toda una semana, en sus calles, parques y escenarios culturales”, dice.

Compartir Doris Morera de Castro. Foto:Cortesía del Festival

“Difícilmente existe en el país otro festival que deje a su territorio un legado tan importante de respeto y amor por la música colombiana”, reconoce esta gestora.

De hecho, la cita musical se adereza con el lanzamiento del libro Historia de un sueño que se convirtió en leyenda, que recoge los momentos más significativos de la trayectoria del Festival.

Pero además, revela el cambio generacional y la evolución de los músicos que han afianzado su presencia junto a los que están comenzando a saborear el poder de los ritmos de su tierra.

“También siento que se ha trabajado en el fortalecimiento de nuevos duetos”, recalca la directora, que revela que hacer realidad esta aventura es posible porque el equipo organizador trabaja como “hormiguitas”, en el desarrollo de una nueva edición de este encuentro, apenas termina el anterior.

Realmente, este encuentro cultural se convierte en el escenario para compartir saberes y melodías. Como lo comentaba en una charla reciente con EL TIEMPO Julián Torres, que hace parte del dúo Duetorres.

“Aquí se rinde homenaje a las músicas del Caribe, el Pacífico, los Llanos y la música del interior y una gran diversidad de los aires musicales”. Este año los géneros siguen dando espacio al eclecticismo y un poco a la nostalgia.

La programación

El Festival Nacional de la Música Colombiana comenzará con el 19.º Encuentro Nacional Los niños al Encuentro de la Música Colombiana, del 18 al 20 de marzo (11 a. m., en el Centro de Convenciones de Ibagué), siguiendo esa pretensión de mantener la llama musical del país encendida y dando brillo a la nueva audiencia, el público que tomará el legado de los grandes maestros de la música nacional.

Mañana, el parque Manuel Murillo Toro será el escenario del 15.º Concurso Departamental de Interpretación Musical Cantalicio Rojas, que seguirá hasta el miércoles. Junto con el 11.º Encuentro Nacional Universitario de Música Colombiana.

La agrupación Duetorres en vivo. Foto:Cortesía del Festival Compartir

Sumado a la exposición de instrumentos musicales Alfonso Viña Calderón, que se extenderá hasta el 31 de marzo, en el Museo de Arte del Tolima. Todos esos eventos son gratuitos.

Katie James, Bibiana Lucía Barreto, María Isabel Saavedra, el Dueto Nocturnal, el Convite Benigno Núñez y Los Gaiteros de San Jacinto son los invitados especiales al Concierto oficial de Inauguración del 38.º Festival Nacional de la Música Colombiana.

El jueves se podrá disfrutar del Concierto de Celebración del Día Nacional de la Música, el sexto Encuentro Departamental de Duetos Silva y Villalba, desde las 10 de la mañana con la a Banda Sinfónica del Tolima, el Dueto Viejo Tolima; Coral Ciudad Musical, el dueto Arnulfo y Hernando, Los Inolvidables (3 p. m.), entre otros artistas, en la plaza de Bolívar de Ibagué.

Una pequeña muestra de una fiesta que termina el domingo, con invitados como Andrés Cabas y Adriana Lucía, en el parque Manuel Murillo Toro y que hace de esta edición una cita imperdible.