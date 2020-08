Memorias de la vida troposférica

En la troposfera, esa capa de la atmósfera terrestre donde se desarrollan todos los procesos meteorológicos y climáticos, fue donde el escritor encontró el sentido de su frase preferida: “El mundo es ancho y ajeno”.

Siempre me intrigó la distancia sideral que existe entre lo que se desea y lo que se consigue. El vuelo más importante de la vida de una persona no es el primero, cuando se estrena el uniforme, sino el último, cuando se baja del avión de cualquier oficio o profesión”, le dice a EL TIEMPO el barranquillero Hugo Reyes.



De su experiencia en esa autopista troposférica salieron los 12 Cuentos en la troposfera, basados en hechos reales, que buscan no solo sacar del cliché de la superficialidad a los auxiliares de vuelo, sino “hacer literatura sobre la vida de unos seres humanos especiales, que viven una existencia única y muy particular”.

“Si le preguntas a cualquiera de mis colegas cuáles son las profesiones no oficiales que podrían acreditar siendo azafatos, seguro enumerarían tres casi de inmediato: enfermero, psicólogo y filósofo”.



Además, admite que los aviones son el escape perfecto hacia la fantasía, pero reconoce que lo que ignoran los que caen en ese embrujo es que la vida real está lejos de ese glamour y sofisticación con que, con frecuencia, se vende el trabajo de auxiliar de vuelo.



“Vuela alto no para que el mundo te vea sino para que tú veas el mundo”, prometen algunas de esas frases, pero el mundo que verá y aprenderá cada uno de estos profesionales del aire será el que esculpa la existencia que elija y que diseñe.



La vida de un azafato o de una azafata es muy distinta y cada personaje vive un drama, más o menos grave, dependiendo de cuánto se dejó atrapar en la compleja y sofisticada red de los viajes internacionales, las tiendas costosas, los hoteles de lujo y la doble vida que, muchas veces, termina haciendo añicos la vida real de unos cuantos.



Lo que Reyes relata en Cuentos en la troposfera “son historias profundas y nada superficiales, narradas en primera persona”, afirma la escritora y periodista payanesa Sophia Rodríguez Pouget, que colaboró en la corrección de estilo.

El comienzo

Licenciado en filosofía y letras por la Universidad Santo Tomás con la tesis ‘Psicoanálisis y creatividad’, basada en las teorías del reconocido psiquiatra y psicoanalista colombiano Simón Brainsky (1937-2005), a Reyes le interesó mucho su planteamiento sobre la obra de arte como una resolución exitosa del conflicto humano entre el Eros y el Tánatos. “El triunfo del ser humano sobre los conflictos que lo impulsan hacia la destrucción y la muerte, que puede ser la obra de vida más perfecta”, explica.



Sin embargo, al comenzar el primer vuelo de su vida lo que más lo cautivó no fue eso, sino la ilusión de creer que lo más importante de la vida estaba lejos de él, fuera de sí mismo.



Por eso terminó siendo azafato, una profesión que para los hombres comenzó con el alemán Heinrich Kubis, que fue el primero en atender pasajeros en el dirigible LZ 10 Schwaben, de la Zeppelin, en 1911, y para las mujeres, con la enfermera Ellen Church, que atendió a bordo de un Boeing 80-A el 15 de mayo de 1930. Pero al elegir el trabajo de auxiliar de vuelo, Reyes no se equivocó porque “ser azafato me llevó a comprender que la filosofía más profunda es la de servir a los otros con generosidad y compasión. No hay tratado filosófico que supere la cita de la carta de Pablo a los corintios: ‘Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, sería como el metal que resuena o el címbalo que retiñe’, pero, nada más”, señala.



Por eso afirma que valió vivir el oficio que eligió hasta llegar a lo que más me gusta: la escritura. “De niño, siempre imaginé como conjuros mágicos nombres sonoros como Lima, Praga y Budapest, y ahora que veo mi libro publicado siento que viví lo que debía. Es posible que el filósofo se hubiera convertido en azafato, pues desde niño me inquietaba mucho la vida, la gente; pero sobre todo el cosmos, el espacio exterior. Creo que en mi mente ya se estaban incubando las 5 preguntas fundamentales de la filosofía: el amor y el odio, la vida y la muerte, y Dios”, explica.



Recuerda que la experiencia más emocionante la vivió durante un vuelo, y fue cuando el piloto los llamó para que vieran la estela rojiza de los motores del transbordador espacial, que se veía muy arriba del avión, escapándose de la atmósfera... Eso sin contar con los muchos avistamientos de ovnis que pudo presenciar.

¿Por qué el libro?

Pero la idea de escribir un libro sobre su experiencia como azafato no fue motivada por eso ni por sus escritores preferidos, como García Márquez, Saramago, Capote o Hemingway. Tampoco, por la especialización que hizo en Creación Narrativa en la Universidad Central en el 2009, sino que la inspiraron psicoanalistas como Freud, Jung y Fromm.



“El punto de vista psicoanalítico me impulsó a preguntarme ¿qué era lo que me estaba pasando? ¿Por qué seguía sintiéndome vacío después de conocer el mundo, de tomarme la foto obligatoria en las pirámides de Egipto, en la torre Eiffel o en el Empire State? Entendí que, ingenuamente, yo buscaba afuera lo que, simbólicamente, esos lugares representaban para mí, y mi labor fue descubrirlos enmí mismo hasta llenar el álbum de mi vida con las fotos que yo seleccioné”, afirma.

Al escribir Cuentos en la troposfera, Reyes buscó “no solo exorcizar la experiencia vivida como azafato, sino comprenderla. Además, sabía que si lograba hacer una historia para ser leída por las nuevas generaciones, podría evitarles caer en los errores comunes que todos cometemos por la inexperiencia”.



Los errores que menciona tienen que ver con la vida superficial, altamente adictiva, que empieza a vivir el auxiliar de vuelo y que, por lo general, no puede pagar con el salario que recibe, lo que, en muchas ocasiones, lo lleva a recurrir a métodos non sanctos para costearla y mantenerla a toda costa.



“Lastimosamente –anota Reyes–, varios colegas cometieron ese error y lo terminaron pagando con cárcel; otros, con el corazón hecho pedazos al creer que podrían encontrar en este oficio al príncipe soñado o al amor ideal, o con una vida más vacía, al confundir la felicidad con las compras compulsivas”.



Durante años, la profesión de auxiliar de vuelo fue tan codiciada que en 1967 la Trans World Airlines, TWA, una de las aerolíneas más importantes del mundo, aceptaba en sus filas a menos del 3 por ciento de los candidatos, una tasa de aceptación menor que la de Harvard.



Tampoco se puede olvidar la sofisticación y la fantasía que rodearon esta profesión cuando se la trata de vincular con la realeza, al mencionar que las mamás de Meghan y Kate, duquesas de Sussex y Cambridge, respectivamente, fueron azafatas.

Tal vez por eso, Reyes también quiso con su libro “recrear una historia de la aviación que ya no existe. La de los grandes lujos, la primera clase, la cocina sofisticada, la del glamour y el buen gusto, lo que hace de mi libro algo nostálgico en esta época de pandemia en la cual los auxiliares de vuelo se parecen más a quienes trabajan en un laboratorio”.



Ser azafato significó para él transitar por la autopista troposférica por donde vuelan los aviones. No tener horario, calendario ni ubicación geográfica. Habitar el territorio delicioso e impersonal de los hoteles de lujo. Vivir en una burbuja de jabón.



“Soy afortunado de haber vivido la vida ‘troposférica’. Me enseñó a buscarle el sentido a las cosas: el para qué. A revisar hacia dónde iba y en quién me estaba convirtiendo al perseguir mis sueños y no llegar a sitios a donde nunca quise ir o convertirme en alguien que nunca quise ser”.

GLORIA HELENA REY

Para EL TIEMPO