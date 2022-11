La Mosca Tse Tse está conformada por Guillermo Novellis, Walter Cortagerena, Pablo ‘Chivia’ Tisera, Raúl Mendoza, Julio Clark, Marcelo Lutri, Fernando Castro, Mariano Balcarce, Carlos Lozano y Rodrigo 'Rolo' Gaeto. Nacieron como grupo en 1995, en Ramallo, Argentina.

Su música es una mezcla de cumbia de su país, merengue, tango, pop, rock alternativo y salsa. Y ahora regresan a Colombia para presentarse en Bucaramanga, Bogotá y Medellín.



Prometen “un recorrido por nuestros grandes éxitos y algunas canciones nuevas, pero lo que sí es claro es que la gente va a oír lo que quiere escuchar de La Mosca, eso está garantizado”, dice Novellis, el vocalista.



¿Cuál es la canción que más le gusta interpretar?

Todos tenemos un amor que nos complica la vida, porque habla un poco de nosotros los artistas dando vueltas por el mundo y si estamos enamorados es complicado no estar. De eso se trata, está dedicado a ellas, las que esperan y nos complican la vida.



¿Cuál es el sonido o ruido que más detesta?

El del despertador en las mañanas. Que no suene es un acto de proteger a nuestras familias, a nuestros amigos.



¿Cuál es la canción que no se cansa de oír?

Every Breath you Take, de The Police, me parece una obra de arte. Y en música latina, Los dinosaurios, de Charly García, que ha escrito un manual de la historia de argentina con canciones, tal vez solamente lo podamos entender nosotros, ha sido un buen narrador de lo que nos pasa con sus composiciones.



¿Cuál es el top 5 de los artistas que los han influenciado?

The Beatles, Los Fabulosos Cadillacs, Los Auténticos Decadentes, Os Paralamas do Sucesso y Soda Stéreo.

¿Cuál es la anécdota más rara o divertida de su carrera?

¿Anécdotas? No sé, pero me pasa muy seguido que después de varios de días de shows de un lugar a otro, en el momento de agradecer me olvido de dónde estoy y tengo que preguntarles a mis compañeros cómo se llama la ciudad porque lo olvidé.



¿Con quién le hubiera gustado compartir escenario o en un tema?

Sin duda, me hubiera gustado compartir escenario y cantar con el célebre Gustavo Cerati.



¿Hay alguna cosa o situación que cambiaría de su vida artística?

No cambiaría nada, dentro de todo, salió todo muy bien y estoy feliz con la vida que he llevado, la artística y también la personal, me considero un ser humano muy afortunado.



¿Cuál es el sonido de la naturaleza que más le gusta?

El de la lluvia de madrugada y si uno está acompañado, mejor.



¿Si no hubiera sido músico, qué profesión tendría?

Me hubiera gustado ser el 9 de la selección argentina, jugar al lado de Messi y hacer un gol en un mundial. Si vamos a soñar, vamos a soñar en grande.



¿Cuál es su top 5 de artistas de música de su género?

Tal vez no sea el orden, pero más o menos es así: Soda Stereo, Los Pericos, Los Fabulosos Cadillacs, Auténticos Decadentes, Vilma Palma y un montón más.



¿Canta en la ducha? ¿Qué canta?

Me encanta cantar en la ducha, porque suena bien. Los baños, al ser de azulejos o material duro, es como tener un efecto de voz y como cantar en una iglesia. Canto cosas incomprensibles, inventadas por mí. Suerte que no me escucha nadie, seguramente me han oído, pero no me dicen nada.



¿Qué instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?

El piano, toco algunas cosas pequeñas, pero me hubiese gustado hacerlo bien, tendría que haberle dedicado más tiempo. Con la guitarra me alcanza para componer y en eso he sentido responsabilidad de no haber sido más constante.

¿Tiene algún sitio al que vaya para inspirarse?

No, ningún sitio en especial, generalmente antes con la guitarra en un lugar solitario, pero ahora con el teléfono se puede grabar; me lo llevo, salgo a caminar o a andar en bici, o en el baño, o en mi casa, o tener una idea y salirme de un lugar con ruido para grabar alguna idea. No necesito nada para tener una inspiración, baja en el momento menos esperado.



¿Ha escrito una canción que jamás se ha atrevido a interpretar?

No, nunca. Hay canciones que considero mejores que otras, tal vez por su calidad no me atrevería a publicar algunas, pero no porque me autocensure. Digo lo que pienso guardando no herir a los demás y no ser un provocador sin sentido.



¿Qué canción sueña con interpretar y no ha podido?

Me hubiese encantado una de Queen, pero no sé inglés, mi pronunciación es bastante regular y no me da el tono del gran Freddie Mercury.



¿A qué cantante imitaba cuando era niño?

Aunque somos casi de la misma generación, a Charly García en los comienzos con Sui Géneris, y a Palito Ortega cuando tenía como 10 u 11 años.



¿Cuáles son sus tres canciones favoritas para encender una fiesta?

De música ligera, de soda Stereo; Matador, de los Fabulosos Cadillacs y Para no verte más, de La Mosca.



¿Los Beatles o los Rolling Stones?

Noooo, ¿por qué elegir y comparar? Me pones en una situación incómoda conmigo mismo porque me gustan los dos, pero si tengo que decidirme, creo que The Beatles. Oiga ambas bandas y son íconos para cualquier adolescente que haya nacido entre los 50 y los 70.



¿Cuáles son los tres mejores conciertos a los que ha ido como público?

Muchos, pero inolvidable el de Queen, en el 81 y el de Joe Cocker en el 77, ambos en Argentina, que fueron los primeros a los que fui como adolescente, y los Rolling Stones, en el 95, en la cancha del River Plate.



¿Cuál fue el primer concierto que dio como profesional?

No me acuerdo, pero creo que como profesional debe haber sido en un bar cerca de la casa. Nos debieron dar un par de cervezas y una porción de pizza.



¿Cuál fue el primer disco que compró?

El de Almendra, una banda liderada por Luis Alberto Spinetta, un prócer del rock argentino de los años 70.



¿Qué canción lo hace llorar?

Una de La Mosca que se llama El otro lado de los cuentos, me emociono hasta el llanto.



¿Qué canción lo devuelve a la adolescencia?

Fiebre del sábado por la noche, por los Bee Gees, años 77 y 78, ¿estoy grande, no?



¿Dónde y a quién le cantó por última vez el Happy Birthday?

Dónde geográficamente no sé, pero seguramente al oído... Me parece que fue así, al oído.



¿Dónde y cuándo?

Bucaramanga, 4 de noviembre, Mulatas; Bogotá, 5 de noviembre, Royal Center, carrera 13 n.° 66-74; Medellín, 12 , Hangar Park. Informes: full80s.com