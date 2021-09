Hoy, 12 de septiembre, a las 5 p. m., concierto de J Balvin por TikTok

Con una alerta para sus más de 48 millones de seguidores, el cantante paisa J Balvin anunció un concierto por TikTok este 12 de septiembre, a las 5 p. m. hora de Colombia.

El 9 de septiembre por la noche, J Balvin lanzó 'Jose', su sexto álbum de estudio, con 24 canciones, de las cuales 15 son interpretadas con otros artistas, que van “desde los más famosos hasta los que están comenzando”, dijo en una entrevista con EL TIEMPO.

(Tal vez quiera leer: J Balvin lanza el polémico video de su canción 'Perra')



Entre ellos están Skrillex, Feid, Karol G, María Becerra y Dua Lipa, y sobre esto último afirmó: "Siempre mis álbumes son un concepto, ¿no? Yo no hago música por hacer música. Con Colores se me ocurrió que si todo el mundo estaba colaborando, yo no lo iba a hacer. Ja, ja, ja. La idea era lograr un concepto audiovisual. Entonces no cabía mucha gente en ese proyecto: solo canté con Sky, en Verde, y con Mr. Eazy, en Arcoíris. Eso, en un álbum urbano, son muy poquitas colaboraciones. Ahora, Jose es un disco en el que el concepto soy yo. Y a mí me encanta colaborar. Me encanta mezclar diferentes sonidos y experimentar con las diferentes vertientes que tiene el género".

(Le puede interesar: ¿Cómo nació 'I Will Survive', la canción más famosa de Gloria Gaynor?)



El concierto será a las 6 p. m. hora de Miami, 5 p. m. México y 3 p. m. Los Angeles.