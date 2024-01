Cantante fue hospitalizada tras ser golpeada por su hijo autista

Federica Quijano, quien hizo parte del famoso grupo de pop mexicano Kabah que se ha dedicado a la política como diputada, le contó a sus seguidores que fue golpeada por su hijo adolescente diagnosticado con autismo.

"Sebastián se puso muy, muy, agresivo en la mañana y me dio un gran cabezazo en el brazo, entonces estoy aquí en el hospital, a ver qué me pasó", comentó. Tras dirigirse al centro asistencial, luego Quijano agregó más detalles de su incidente. “Ya salí del hospital, tengo una tendinitis, porque gracias a Dios no está roto, pero me fregó el tendón", explicó.



"A veces, como mamá azul, es como una montaña rusa", dijo refiriéndose a la vida que lleva con su hijo. “Hay días que Sebastián está increíble y que (lo veo) a los ojos y (me) corresponde, y (me) ve, abraza y ama. Son estos momentos que valoras muchísimo. Y hay otros días, como estos, que crees que no has avanzado nada y que todos los logros que creíste que habías conseguido, van para atrás. Es una lucha constante de sentimientos y de retos".

"Él ni siquiera se está dando cuenta de que me está lastimando así, y al rato se da cuenta y se siente mal, porque sé que él no entiende, sabe que le pegó a mami. Sé que se siente mal", dijo.



"Seguirán viniendo días así, complicados. Lo único que me da más miedo es que él sigue creciendo, haciéndose más fuerte, y yo más viejita", confesó la artista de 52 años.