Hospitalizado Brian May, guitarrista de Queen

Brian May,, guitarrista de Queen, estará quieto un buen rato. Este 10 de mayo, el músico se encontraba trabajando en el jardín de su casa y sufrió un accidente.



Según contó May en sus redes sociales desde el hospital al que fue ingresado, "me las arreglé para romper mi Gluteus Maximus en pedazos. De repente me encontré en un hospital siendo escaneado para averiguar exactamente cuánto me dañé. Resulta que hice un trabajo completo", comentó el también astrofísico.



Aunque muchos de sus seguidores se asustaron pensando que May había sido infectado por coronavirus, el músico los calmó y les comentó que durante estos días de aislamiento se había dedicado a la jardinería.



May tendrá una incapacidad larga. Dijo que no podrá caminar durante un tiempo y que el dolor es implacable. "Necesito silencio curador durante un tiempo. Volveré, pero necesito un descanso completo”, aseguró.



La banda pospuso sus conciertos y regresará en el 2021, debido a la pandemia de coronavirus.