Green Day vuelve al escenario en un concierto previo al Super Bowl 

Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, integrantes de Green Day, afirmaron estar felices de volver al escenario, esta vez en la décima edición de los honores de la NFL, que reconoce a los mejores jugadores de la National Football League (NFL), dentro del Super Bowl.

Esta ceremonia será el 6 de febrero y los integrantes del grupo estadounidense afirmaron en sus redes: "¡Emocionados por finalmente estar de vuelta en el escenario!" y aseguraron que será una “actuación épica”.



La presentación será grabada y se espera que el grupo interprete sus éxitos, que incluyen las canciones de su más reciente álbum, Father of All Motherfuckers, lanzado en febrero del 2019.



El concierto se podrá ver a las 7 p. m. por los canales oficiales de YouTube de CBS y la NFL.



Por su parte, antes del partido entre los Tampa Bay y Kansas City Chiefs, la joven Amanda Gorman recitará un poema.



El canadiense The Weeknd estará en el espectáculo de medio tiempo, en el que participarán Ariana Grande, Daft Punk y Kendrick Lamar.

Dentro de los detalles que se conocen del evento, Miley Cyrus hará una presentación para el personal de la salud.

