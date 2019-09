Un homenaje a la música de México desde la escuela Batuta

Dos grupos de élite en la música se encontrarán este 24 de septiembre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá. Se trata de la Orquesta Batuta de la ciudad y el Mariachi Ecos Cirilo Marmolejo, de México.

Este encuentro sonoro, llamado ¡Que viva México! , es para ratificar unas relaciones que empezaron el año pasado en Guadalajara, cuando los mexicanos fueron anfitriones de los ‘batutos’, que viajaron al país vecino.



“Es –cuenta Carlos Eduardo Escalante, director de la Orquesta Batuta Bogotá– una relación importante que estamos construyendo a nivel internacional y no solo tiene que ver con la música sinfónica, sino también con el folclor”.



Se trata además de dos grupos de procesos similares en ambos países, relacionados con la enseñanza musical a poblaciones vulnerables.



Entonces, los sonidos de México se oirán esta noche, representados en sus canciones más reconocidas de mariachi, con el apoyo sinfónico de Batuta Bogotá.

Serán más de 100 músicos en el escenario, “con unos arreglos especiales para temas como Huapango, Ay, Jalisco, no te rajes, Cielito lindo, La llorona, La negra y La bikina, entre otros”.



Escalante cuenta que la experiencia en México incluyó mostrar los pasos del programa académico de Batuta. “A Guadalajara fueron los chicos con habilidades multidisciplinares para dar a conocer cómo se realiza el programa en el país. También se presentó un coro, y la orquesta de cuerdas interpretó un repertorio de distintos géneros, entre ellos barroco, clásico, popular y de música colombiana”, dice.



Interactuando con el mariachi, un formato tradicional de este género que se adaptó para orquesta sinfónica, hicieron temas como Colombia, tierra querida y el bambuco Lunita clara.



Y de algún modo quedó sellada una amistad musical que hoy da frutos.



“Para nosotros es muy satisfactorio abordar distintos estilos desde la orquesta Batuta Bogotá. Tanto así que en julio hicimos un intercambio con la orquesta Batuta Chocó, que hace sonidos del Pacífico, y fue muy gratificante interpretar piezas de esa zona con los expertos del lugar”, afirma.



Ahora tendrán una experiencia similar. “Hay músicas mexicanas que los muchachos saben, otras no, pero lo importante es el aporte sobre el conocimiento específico de este género, la forma de interpretarlo, los golpes, la tradición estilística. Igual pasa con la música académica, no es lo mismo interpretar un barroco o una música del siglo XIX. No se trata solo de imposición, sino de forma de tocarlo”, agrega.



El músico llegó a Batuta en 1994. “Ingresé con mi hermano, y a los 11 años empecé a estudiar violín. Yo me quedé en la interpretación y me convertí en director, mientras que mi hermano estudió ingeniería, aunque sigue relacionado con la música por otros caminos”, cuenta.

Escalante, además, es magíster en Dirección Sinfónica de la Universidad Nacional, especialista en Dirección Sinfónica de la Escuela de Música de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y maestro en Música con área mayor en violín y composición.



La Orquesta Batuta Bogotá está conformada por niños y jóvenes entre los 9 y los 20 años. Ha sido dirigida por Juan Felipe Molano, Manuel López-Gómez, Juan Pablo Valencia y actualmente por el maestro Carlos Eduardo Escalante.



Por su parte, el mariachi Ecos Cirilo Marmolejo se creó en el 2017 para atender a los estudiantes más sobresalientes del sistema Ecos. Su nombre es un homenaje a uno de los más grandes intérpretes del guitarrón y la vihuela mexicana.



Desde su creación ha sido dirigido por el maestro Juan Manuel Arpero Ramírez, trompetista, compositor y director mexicano.



Esta noche habrá polcas, rancheras y el son tradicional de Jalisco y el istmeño de Oaxaca, de la mano de jóvenes de dos países que encontraron en la música una forma de vida y progreso y, además, se hacen amigos.

¿Dónde y cuándo?

24 de septiembre, 8 p. m. Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Calle 170 n.° 67-51, Bogotá. Informes: 4042463 y primerafila.com.co. Boletas desde 10.000 pesos.



