Homenaje a Freddie Mercury por Dr. Queen

El recuerdo, la historia y la voz de Freddie Mercury volvieron a la memoria de sus seguidores y se hicieron palpables para quienes no lo conocían en este 2018, gracias a la película Bohemian Rhapsody, que contó la vida del vocalista de Queen.



Y aunque no le faltaron detractores, lo cierto es que llenó de nostalgia a muchos en el planeta, para quienes Mercury, a pesar de su temprana muerte, es un ídolo.



Desde hace 20 años, Dr. Queen, de Argentina, es un grupo que rinde tributo al conjunto inglés y hace giras permanentemente por varios países interpretando las canciones más reconocidas de la banda.



En su regreso a Colombia harán tres presentaciones: este viernes, a las 8 p. m., y dos este sábado, a las 4 y 8 p. m., en el Teatro Cafam de Bellas Artes de Bogotá.



Las funciones tendrán un buen número de las canciones compuestas por Freddie Mercury, desde su etapa en Queen hasta su faceta de solista, en géneros como rock, baladas y disco, incluyendo la canción Barcelona, que el músico interpretó con la española Montserrat Caballé, recientemente fallecida.



En los conciertos se podrán oír, además, Bohemian Rhapsody, Love of my Life, Somebody to Love, Innuendo, The Show Must go on, The Great Pretender y también I was Born to Love you.



En esta ocasión no solo se incluyen nuevas canciones en el espectáculo, también hubo una renovación del vestuario de Jorge Busetto, quien representa a Mercury.

Busetto, creador del grupo, estudió Medicina y se especializó en Cardiología en la Universidad Nacional de La Plata. Su trabajo con el grupo musical no le impide ejercer su profesión, de la que se graduó hace 23 años.



También hacen parte del grupo Álvaro Navarro Kahn, licenciado en morfología musical y contrapunto, quien hace las veces de Brian May; Daniel Ronchetti, diseñador industrial que personifica a John Deacon, y Andrés Field –quien estudió Arquitectura y además es actor de cine y televisión en su país– es Roger Taylor.

¿Dónde y cuándo?

Este viernes, 8 p. m. Sábado, 4 y 8 p. m.

Teatro Cafam, Avenida 68 con calle 90, Bogotá.

Boletas en primerafila.com.co.