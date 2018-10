Coleccionistas le rinden homenaje a Edy Martínez en Fusagasugá

Con sus discos en una maleta que ya está preparada, el coleccionista Diego Rodríguez quiere sorprender al pianista Edy Martínez al mostrarle el long play (larga duración) Don Américo y sus Caribes, que fue la primera orquesta con la que tocó el virtuoso pianista colombiano.

También lleva algunos vinilos que ha ido comprando por internet en diferentes lugares del mundo, como por ejemplo en el que Edy participa en formato charanga con Lou Pérez, titulado Herencia Africana y El agente 007 con Ray Barreto, disco que para los conocedores fue el que le abrió las puertas en Nueva York. “Algunos de estos vinilos me llegaron desde Holanda. Son varios años detrás de esos tesoros musicales”, asegura Rodríguez con orgullo.



Como él, serán cerca de 20 los coleccionistas que viajarán de diferentes partes del país este fin de semana a Fusagasugá (Cundinamarca) para escuchar las canciones que pusieron en lo más alto de la música latina el nombre de este músico nacido en la ciudad de Pasto hace más de 70 años.



“Este homenaje me llena de satisfacción personal infinita y lo agradezco mucho. Ese día tendremos la oportunidad de hablar y compartir las historias vividas durante todos estos años en la música”, aseguró Martínez a EL TIEMPO.

Otro de los coleccionistas que está preparando su arsenal musical es Quike Sánchez. “Voy a llevar el acetato Andy Harlow, La Música Brava, con la canción Tintindeo, original de Chano Pozo, pero que en esta oportunidad Martínez, además de hacer los arreglos comparte piano con el otro colombiano Joe Madrid “, asegura Sánchez.



Gracias a su talento, Martínez logró trabajar al lado de Tito Puente, Eddie Palmieri, Machito, Ray Barreto, Mongo Santamaría, Ángel Canales y el gran Tito Rodríguez entre muchos más.

“Me siento muy orgulloso que este gran artista colombiano haya aceptado mi invitación. Creo que es uno de los grandes músicos que ha dado nuestro país y que ha incursionado en diferentes géneros musicales como el latin jazz y la salsa”, manifiesta Carlos Valbuena Roa organizador y director del programa radial La Franja de la Salsa, de la emisora Ondas del Fusacatán, en Fusagasugá.



Dentro de la larga y exitosa carrera musical de Martínez se destaca la participación en tres discos ganadores del premio Grammy. “El primero de ellos fue Homenaje a Benny Moré, con la orquesta de Tito Puente, El segundo fue con The other road, composición original de Martínez que grabó la orquesta de Ray Barreto y que recibió una calificación de cinco estrellas en la revista Down Beat y el último The Unfinisshed piece con Eddie Palmieri, en el cual fue solista para la canción Resemblance”, como lo reseñó en su momento EL TIEMPO.



Al evento también asistirán los radiodifusores miembros de la comunidad Salsa Para Todos y su director Ómar Antonio, al igual que la pareja de baile vieja guardia salsera integrada por José Pachanga y Teresita Cardona.





