Homenaje en el Teatro Mayor por los 100 años de Astor Piazzolla

Coincidiendo con la celebración del centenario del nacimiento de Astor Piazzolla, el Quinteto Leopoldo Federico interpretará obras esenciales que el compositor argentino escribió para su Quinteto Nuevo Tango (mismo formato del Quinteto Leopoldo Federico) y también parte de su repertorio vocal compuesto junto con los escritores Horacio Ferrer y Jorge Luis Borges, en la voz de la cantante María Elvira Escandón.

Para este recital, que se realizará el domingo 28 de febrero, a las 5 p. m., la agrupación cuenta con la participación de Gina Medina e Iván Ovalle, una pareja de bailarines de tango de gran reconociendo internacional. El Quinteto Leopoldo Federico ha recibido tres nominaciones a los Grammy Latino.

EL TIEMPO conversó con Giovanni Parra, fundador del quinteto, intérprete del bandoneón y director.

¿Qué es lo que más destaca de este homenaje que le van a hacer al maestro Piazzolla?

Lo que yo destaco del homenaje por los 100 años del natalicio de Astor Piazzolla, él nació el 11 de marzo de 1921, es principalmente eso. Y también que vamos a hacer un repertorio 50 por ciento instrumental con varias obras clásicas de Astor Piazzolla escritas originalmente para el Quintento. Y el otro 50 por ciento con obras cantadas que él escribió para ser interpretadas por Amelita Baltar y Milva.

¿Qué representan para usted Piazzolla y su obra?

Para mí, Piazzolla representa un ídolo, un referente. El músico que hizo que yo tocara el bandoneón. Es de vital importancia en mi carrera. Yo después de estudiar acordeón clásico en la Universidad Pedagógica, después de terminar la carrera, decidí cambiar de instrumento. Pasé del acordeón al bandoneón. Cambié de país, me fui de Colombia a Argentina a estudiar este instrumento. Representa una importancia vital.

¿Qué es lo que más le gusta de la música del maestro?

Lo que más me gusta de la música de Piazzolla, mucho más allá de las fusiones que hace con las armonías del jazz o los elementos de composición erudita como las fugas o las formas de composición que él tiene, es el tango. El tango demostrado en la manera como él tocaba el bandoneón, como lo frasea, los fraseos del violín, la manera de tocar el contrabajo, y en general todos los elementos del tango que hay en la música de Piazzolla es lo que más me gusta de su música.

¿Qué es lo que más le gusta del tango?

Lo que más me gusta del tango es particularmente la manera de interpretarlo. La información escrita de la música, hay mucha en las partituras, pero todo lo que no está en la partitura, todo lo que se aprende de tradición oral en la manera de frasear, articular, de sacar el sonido, en mi caso particular en al bandoneón... todas esas características que no están en la partitura o en los libros y que se aprende viendo a los maestros que tocan el género es lo que más me gusta del tango.

¿Cómo describiría la relación entre música colombiana y tango?

La unión del tango y la música colombiana la describo como algo que no es una fusión, no pretendiendo mezclar ambos géneros, sino llevar la música colombiana a una sonoridad de un formato con el que habitualmente se hace tango que es este quinteto, justamente con el mismo formato con el que Astor Piazzolla tocaba en su quinteto. Y para mencionar a Astor Piazzolla, la idea se inspira en que él siempre tuvo la idea de hacer música de su tierra. Con esta idea, cuando empezamos a grabar discos dije: vamos a hacer música de nuestro país. Música de nuestra región. En este caso, de la región Andina colombiana, y siguiendo esos lineamientos y esa visión del maestro Piazzolla pensé también en llevar la música de mi país al grupo que yo tengo.

¿Cómo va a ser el espectáculo de este domingo en el Teatro Mayor?

El espectáculo tendrá un componente instrumental y otro cantado. En el instrumental tendremos clásicos como Adiós Nonino, Escualo o La milonga del ángel, y otras obras no tan conocidas como Biyuya o Romance del diablo. Y en el componente cantado tendremos como invitada a la gran cantante colombiana María Elvira Escandón. Una mujer multifacética que canta música andina colombiana, jazz, baladas... y que canta también tango. Ella se ha convertido en parte activa del Quintento. Y con ella vamos a interpretar obras originales que escribió Piazzolla para las cantantes Amelita Baltar y Milva. En el concierto también tenemos un componente muy especial que es el baile que harán la pareja de tango Gina Medina e Iván Ovalle.



SIMÓN GRANJA MATIAS

REDACCIÓN DOMINGO

@SIMONGRMA