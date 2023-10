‘Holly’: el terror más espeluznante de Stephen King

Octubre, décimo mes del año, el mes de los disfraces, de los espantos que rondan por las calles, del terror y el Halloween, y qué mejor representante de esta época que el rey del terror, Stephen King, quien acaba de lanzar Holly, su nuevo libro publicado por el sello Plaza y Janés de la editorial Penguin Random House.



En este libro nos encontramos con una vieja conocida de los libros más recientes de King, la investigadora Holly Gibney, a quien conocimos en la trilogía de novelas negras de Mr. Mercedes y vimos posteriormente en libros como El visitante y La sangre manda.

Aquí ella es contratada por una angustiada madre cuya hija ha desaparecido misteriosamente. Holly empieza a investigar y se da cuenta de que este hecho no es aislado, pues varias personas se han esfumado de la faz de la tierra sin dejar rastro. Personas que en ocasiones son ignoradas por la sociedad pero cuyas familias han sido destrozadas por su ausencia.



(Lea además: La bogotana María Ospina ganó el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2023)



En esta novela vemos una faceta que, aunque ha sido tratada anteriormente por el escritor norteamericano, no es común en la mayoría de sus libros. El terror real, los asesinos en serie, aquellas personas que, más allá de zombis, vampiros o criaturas monstruosas con forma de payasos siniestros que pululan su extensa bibliografía, acechan en las sombras, seres que se camuflan bajo apariencia de amables personas para cometer crímenes atroces.



Esta historia tiene otro protagonista cuya influencia permea todo el texto: el covid-19. La acción de la novela se desarrolla en el año 2021 y nos transporta a esa época de virus y paranoia que atemorizaron el mundo. King, con la maestría que lo caracteriza, retrata muy bien lo que se vivió durante esos amargos años plasmando la irracionalidad de los antivacunas y el miedo a que en cualquier momento el virus arrebatara la vida de quienes más queremos.



Volviendo a la trama de la novela, King plantea algo muy interesante: a diferencia de libros como los de Agatha Christie y Arthur Conan Doyle, donde el culpable de los crímenes se revela al final de la obra, en Holly, King revela a su villano desde las primeras páginas del libro, mostrando sus motivaciones, su modus operandi y sus asesinatos, por lo que el clímax del libro no consiste en descubrir quién es el asesino sino en la investigación que hace la misma Holly Gibney y si será capaz de detenerlo.

Para ello se vale de un recurso literario muy interesante y es que la narración está dividida en dos tiempos. Uno pasado en el que el asesino acecha a sus víctimas y comete los crímenes, y otro, ubicado en el presente, donde seguimos a Gibney y sus acciones para evitar que más personas sean víctimas de este monstruo con piel de oveja.



Anteriormente dije que no había elementos sobrenaturales en la historia; sin embargo, eso no implica que no haya terror y sangre en él. Los asesinatos son tan increíbles y su motivación tan macabra que hace que un escalofrío recorra la piel del lector. La atrocidad con que este asesino acaba con sus presas y la vulnerabilidad de sus víctimas hacen que el lector pueda tener pesadillas con ellas más que con criaturas sobrenaturales.



Y en el centro, Holly Gibney, la mujer insegura y tímida pero a la vez valiente y dispuesta a detener esta ola de crímenes. En los libros pasados ya habíamos visto pinceladas de su personalidad, pero en este la obra gravita en torno a ella. Vemos sus dudas, sus debilidades, las consecuencias del covid en su vida personal, su humanidad al preocuparse por las víctimas y sus familias, y su determinación por detener las desapariciones, consiguiendo que el lector se enamore de este personaje tal como King lo ha hecho.

Facebook Twitter Linkedin

'Holly' es publicado por Editorial Plaza & Janés. Foto: archivo particular

Ahora bien, ¿es necesario haber leído las novelas anteriores donde se nos presentaba a este personaje? Si bien hay guiños donde se mencionan casos que ella resolvió, no es obligatorio. Como en cualquier novela de Hercules Poirot o Sherlock Holmes, donde cada caso es independiente, el lector puede arrancar leyendo esta historia y, si le gusta el personaje, sumergirse luego en sus aventuras pasadas. Por otra parte, para los lectores constantes de la obra de King, que ya la conocen y aprecian, será como encontrarse con una amiga después de un largo tiempo.



Otro detalle que vale la pena subrayar es que esta novela resalta el papel de la mujer. No solo la historia recae en la investigadora, sino que hay un variado repertorio de mujeres que tienen un rol relevante dentro de la novela. Desde muchas de las víctimas del asesino que se resisten con valentía a su cruel destino hasta una anciana poeta que muestra la importancia de las letras en este mundo convulso y agitado.



(Le puede interesar: Mario Vargas Llosa habla de su última obra de ficción)



Hace algunos días, el pasado 21 de septiembre, Stephen King arribó a sus 76 años, con más de sesenta libros y varios premios literarios en su haber, alguno podría pensar que la pluma del Maestro del terror puede haberse relajado, pero nada más alejado de la realidad: con este libro demuestra que sigue reinando y que le queda cuerda para rato.



Así que bienvenidos a una nueva y escalofriante historia con la firma y calidad de Stephen King, y recuerden desconfiar hasta de su sombra, porque en aquellas personas de risas alegres y amabilidad desbordada puede esconderse un monstruo sediento de sangre.



TULIO FERNÁNDEZ MENDOZA*

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

* * Escritor y autor del libro ‘Erik el rojo’ (Montena)