Históricos conciertos de Bruce Springsteen serán película

Aunque sin fecha oficial de momento, Sony Music anunció el próximo estreno en formato de película de los 'No Nukes Shows' de Bruce Springsteen y la E-Street Band, dos actuaciones que fueron parte de los conciertos benéficos 'Musician United for Safe Energy' (MUSE) en 1979.

El 'Boss' y su legendaria banda llevaban solo seis años en funcionamiento cuando fue rodado este material, raro y escaso en el caso de esa época de ascenso y que además pasó a la historia como un espectáculo explosivo.

Celebrado en el Madison Square Garden de Nueva York en el mes de septiembre del referido año, parte del material ya había sido incluido en un documental de 1980 llamado 'No Nukes', concretamente tres temas, entre los que estaba la primera interpretación de 'The River'.



La nota precisa que 'The Legendary 1979 No Nukes Concerts' incluirá audio remezclado y remasterizado y que ha sido editado a partir de la película original de 16mm de Thom Zimny, colaborador habitual de Springsteen.



Sobre su fecha de estreno, Sony Music solo ha precisado que tendrá lugar "este mismo año".



Springsteen, que publicó en 2020 uno de los mejores discos del año para la crítica internacional, 'Letter To You', tiene entre sus próximos proyectos su participación junto a Paul Simon y Jennifer Hudson en el megaconcierto con el que Nueva York quiere marcar el próximo mes de agosto su reapertura tras el fin de las restricciones por el coronavirus.

Recientemente, además, volvió a los escenarios de la ciudad de los rascacielos para revitalizar en formato de teatro su espectáculo autobiográfico 'Springsteen on Broadway', que en principio estará en cartel en el St. James Theater hasta el 4 de septiembre y que recupera el montaje protagonizado en la Gran Manzana entre 2017 y 2018.



EFE