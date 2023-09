La leyenda de Miguel Antonio López Gutiérrez (1938-2023), fallecido esta semana, se fue forjando desde la niñez. Cuando, según contaban sus hermanas, se encaramaba junto con su hermano mayor, Pablo, sobre los baúles que guardaba su padre y se sacaba el acordeón que ingenuamente pretendía mantener fuera del alcance de los niños.

Facebook Twitter Linkedin

Miguel López ensaya acordeón virtual en su casa de La Paz (marzo de 2015). Foto: Liliana Martínez Polo. EL TIEMPO

“Tocando solos, sin que nadie les enseñara, así aprendieron”, contaba una de sus hermanas en una tarde soleada de marzo del 2015, cuando tuve la fortuna de visitar a la familia López, en La Paz (César), a pocos minutos en carretera de Valledupar. Un mes después, el Festival de la Leyenda Vallenata les haría el gran homenaje como la gran dinastía de acordeoneros que han sido (los López viven en eterna contienda festivalera con los Granados, con respecto al número de reinados vallenatos obtenidos por cada familia).



Pero en esa tarde de sol, de los homenajeados López, que eran cinco, el único que estaba, tranquilo en su casa, era Miguel. El acordeonero de tupido bigote y ojos claros había sido el quinto rey vallenato en 1972, el primero de su familia en destacarse y no era ajeno a los desafíos del presente. Ese día justamente lo encontré tratando de sacarle notas -con extrañeza y algo de desencanto- a un celular donde había bajado una aplicación que simulaba ser un acordeón. “Las tonalidades salen mochas”, me dijo sobre esta tecnología.

Para él, nada tenían que ver con los prodigios que solía sacar de un acordeón en su lejana juventud. Había nacido en un pueblo que era tierra fértil para ser acordeonero o cantante. La Paz, el lugar donde nació el amor entre Escalona y La Maye, había sido también el destino a donde llegó Manuel Zapata Olivella y al enamorarse de la música que se hacía, se había embarcado en la empresa de llevarse algunos talentos de gira por el país y el exterior. La Paz era uno de esos lugares de peregrinación de acordeoneros. Allí su padre Pablo Rafael López y su tío eran acordeoneros. Y a su casa llegaban los músicos y se armaban parrandas, que eran verdaderos duelos. Pronto, Miguel López se convirtió en “la medida”, el acordeonero a vencer en La Paz.



(Puede interesarle: Este es el listado de los reyes vallenatos de la historia).

Facebook Twitter Linkedin

Monumento a Miguel López en la Biblioteca Municipal de La Paz. Foto: Daniel Ramírez Páez. Festival de la Leyenda Vallenata

“En mi juventud -decía su hermana Dilia (aunque estaban también Diva y Agustina)-, en mi casa se presentaban muchos acordeoneros. Llegaban con la excusa de visitar, pero venían a competir con Miguel, a ver quién tocaba más”.



Y relataba con tonos épicos que una vez, entrada la noche, llegó un hombre enigmático, cuyo nombre olvidó, a buscar a Miguel, sin importar la hora. Recuerda que lo rodeaba un gentío que insistía en que Miguel saliera a tocar. Eso, en esas tierras, era un desafío. El padre, Pablo Rafael López, intervino para desanimarlos, les dijo que su hijo estaba durmiendo, porque estaba “amanecido”. Pero los visitantes no se dieron por vencidos. Sabían que Miguel hacía buen dúo con otro ilustre hijo de La Paz, el cantante Jorge Oñate. Se fueron a traerlo y entonces sí levantaron al acordeonero. Y para competitivo, Oñate.



(Puede leer: El curioso récord de Jorge Oñate dentro del folclor vallenato).

Lo llevó al baño, le echó agua en la cabeza y le dijo: 'Miguel, tú a ese lo vas es a desmigajar'" FACEBOOK

TWITTER

“Jorge le decía: ‘Ponte las pilas’ y lo incitaba a competir –recordó la hermana, dibujando el cuadro de quien preparaba a un boxeador–. Lo llevó al baño, le echó agua en la cabeza y le dijo: ‘Miguel, tú a ese o vas es a desmigajar’. Y sale Miguel, ya buenecito, y coge el acordeón y le dice al otro: ‘Conque usted quiere escucharme’. Y arranca Miguel tocando. Y ese hombre y todos os que habían llegado con él, callados. Al final, el visitante le dijo: ‘Reconozco que usted sí toca’. Solo venía a vero tocar. Pero otros sí llegaban a competir. Colacho Mendoza lo buscaba así. Y acordeonero que pasaba lo traían a La Paz. La casa tenía una cerca y la gente la botaba para venir a verlos. Y cuando ganó el reinado en Valledupar -Miguel fue rey vallenato en 1972- El gentío echaba la cerca al piso. Así que mi papá levantó una tapia. Es que la nuestra era como la casa del pueblo”.



Pero Miguel López no solo fue un virtuoso en las competencias del folclor y el quinto rey vallenato. Fue el pilar de una dinastía de acordeoneros que entró en familia a la historia del vallenato. Y fue el líder del conjunto de Los Hermanos López, agrupación que fue el punto de partida de voces que hicieron leyenda en el género como Jorge Oñate y Diomedes Díaz.

Después del nacimiento del Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar, esperó al quinto año de competencia para presentarse. Ganó en el primer intento y, de paso, dejó una huella en la manera de competir que sigue vigente, más de medio siglo más tarde. El cambio que introdujo en la competencia, llevar un cantante, y no cualquiera, pues llevó a uno al que el mundo conocería como ‘El Ruiseñor del César’ o ‘El jilguero de América’ indistintamente, le valió el injusto título de ‘El rey mudo’. Porque antes de él, todos los acordeoneros tenían que cantar, aunque no lo hicieran del todo bien. Ese título de ‘El rey mudo’ lo persiguió hasta el final.



“Eso fue cosa de Emilio Oviedo -me diría sin resentimiento alguno, tiempo después, cuando volví en el 2017, para celebrar que su hijo Álvaro se coronaba rey de reyes -, él me puso así. Pero yo sé cantar, lo que pasa es que estoy tocando. Y tocar y cantar a mí a veces me da jactancia. Pero a mí eso no me da rabia, ni nada”.



De paso, dejó otro regalo para el Festival: los solos de caja, guacharaca y acordeón en la interpretación de la puya -obligatorios en la contienda-, también fueron legado suyo.

Una familia de reyes vallenatos

Facebook Twitter Linkedin

Dinastía Lopez, homenajeada en el Festival Vallenato 2015. Pablo, Miguel, Navín y Álvaro. Foto: Festival de la Leyenda Vallenata

Y su familia, cultora del folclor tuvo más reyes vallenatos: Su hermano Elberto ‘El Debe’ López fue rey en 1980. Su hijo ‘Alvarito’ López se coronó en 1990 y ganó para la dinastía el título de rey de reyes en 2017. Su sobrino Navín se coronó también en el 2022. “Y no se olvide -corrigió él mismo, en esa charla en la que él y sus hermanas reconstruían casi a coro sus recuerdos- que Alfredo Gutiérrez es primo hermano mío, porque nosotros somos López Gutiérrez, y es el único que ha ganado tres veces”.

¿Cuál fue el primero de los López en tocar el acordeón?

Como el papá de nosotros tocaba acordeón y un tío también. El papá dejaba el acordeón arriba, en uno de esos baúles que habían antes. Entonces Pablo y yo, después del desayuno nos subíamos y nos poníamos a tocar (las hermanas aclaran que "el primero en tocar acordeón fue Pablo", aunque su destino era realmente ser leyenda con la caja, en la percusión vallenata). Pero se invirtieron los papeles, de pronto Pablo cogió la caja y yo el acordeón.

¿Tuvieron algún maestro?

No, nosotros aprendimos a tocar solos, sin maestros ("Nadie enseñaba a tocar -apuntaron ellas-, usaban el acordeón como si fuera un juguete más hasta que le sacaban notas"). Ya a los 7 años tocaba acordeón.

¿Y cuál salió primero a tocar comercialmente?

Entonces vi a Jorge (Oñate), que estaba en una banda musical aquí en La Paz, y se presentaba en parrandas. Me oía el acordeón y le daba, y dije: “Ese pelado, parece que va a cantar” FACEBOOK

TWITTER

El grupo de Los Hermanos López. Se armó con Jorge Oñate. Aprendimos primero Pablo y yo. Después, Poncho López, otro hermano fallecido, y luego Elberto, ‘El Debe’ López, el que grabó con Diomedes La ventana marroncita. Yo hice conjunto con Freddy Peralta cuando me alejé de Jorge Oñate y ‘El Debe’ era el cajero titular porque me pidió el favor de andar conmigo. Diomedes Díaz estaba por ahí, el ‘namás’ sabía versear, echarte un verso a ti y ponerse contento. Pero él no sabía cantar parejo. Y el que le enseña a Diomedes todas las cosas fui yo. Yo lo puse a grabar con él, porque la última tanda que me daban en las casetas se las dejaba a ellos, a Diomedes y al ‘Debe’. Así que cuando se unieron para grabar ya conocían el tejemaneje.

¿Cuándo comenzó con Jorge Oñate?

El cantante primero que yo tenía era Dagoberto López, primo mío, papá de Navín. Era cantante, pero se lo llevaron a Santa Marta a trabajar en una licorera. Entonces vi a Jorge, que estaba en una banda musical aquí en La Paz, y se presentaba en parrandas. Me oía el acordeón y le daba, y dije: “Ese pelado, parece que va a cantar”

¿Cuántos años tenía Oñate?

Como 17 ("¡Menos!", lo corrigieron ellas)... pon 14. Entonces, hicimos conjunto.

¿Cuánto tiempo trabajaron juntos?

Tiempo. Desde el 68. Yo andaba con él por aquí en paseos, matrimonios, cosas de esas, después nos organizamos en el 68.

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Oñate y Miguel López, uno de los primeros acordeoneros con los que se acompañó en su carrera. López fue rey vallenato 1972, con Oñate como cantante. Foto: Liliana Martínez Polo. EL TIEMPO

Pero, ¿cómo llegaron a las casas disqueras y a grabar?

Mi hermano Pablo estaba en Bogotá. Él nos llamó y nos dijo que fuéramos a las casas disqueras. “Ahora sí vamos a grabar”, nos decía y fuimos Jorge y yo a tocar puertas. En Bogotá decían que esta música del Valle (de Upar) era muy corroncha y quedamos varados, la plata se nos acababa. Así que dijimos: “No más, volvemos a La Paz”. Pero Pablo dijo: “Nos queda una casa disquera, vamos a la CBS (hoy Sony)”.Finalmente nos recibieron, nos citaron en un apartamento que tenía Pablo en Bogotá, entonces, buscamos a Poncho Zuleta, que hizo la guacharaca. Y nos vieron practicar y dijeron: “Bueno, muchachos, grabamos mañana a las 9. Y nos metimos a las 9 a.m. y salimos a las 10 p.m., con el LP grabado de una.

¿En bloque?

Facebook Twitter Linkedin

Miguel, al frente de la casa museo dedicada a su legado, en La Paz. Foto: Liliana Martínez Polo. EL TIEMPO

Eso eran siete canales, si uno se equivocaba había que repetir todo. No había cómo añadir ni arreglar nada. Cogimos fuerza en seguida. Entonces, nos volvieron a llamar, grabábamos dos LP por año. Todo fue porque Pablo estaba en Bogotá, y el primer disco salió firmado como “Los Hermanos López, canta Jorge Oñate”, porque el privilegio lo temía el acordeonero.

¿Qué tanto le cambió la vida con el primer disco?

Con el primer disco cambiamos juntos. Después vino el segundo… (“Fueron ganadores del Congo de Oro -comenta otra de las presentes-, fueron el primer conjunto vallenato que se presentó en Barranquilla). Cuando llevaba varios discos me presenté al Festival Vallenato y soy el quinto rey vallenato, el del año 72.

¿Quién era su principal rival?

Recuerdo una mujer que trajo buses desde Cartagena, Graciela Tobón. Trajo unos buses llenos de gente para hacerle barra a Andrés Landero.

Pero él nunca pudo ser rey vallenato.

No, es que esa música que el tocaba no es la misma de acá. Cuando vi que Landero estaba tocando la puya, dije: “Ya esta gente perdió las credenciales”.

¿Con quién subió usted a la tarima?

Cantaba Jorge Oñate y yo le hacía los coros. La guacharaca la tocaba Jorge mismo y Pablo estaba en la caja. Y fue el primer festival donde hicimos un solo de caja. Inventamos eso. Y que el acordeonero trajera a su cantante, también lo impusimos nosotros.

¿Antes el acordeonero cantaba solo?

Fíjate como todo el mundo lleva a su cantante ahora (y agregaron las hermanas: “Pero, en el reglamento lo aceptaron, porque Pablo leyó los estatutos y se dio cuenta”). Nosotros hablamos con el director de turismo. Dijimos: “Venimos a preguntar si solo el acordeonero puede cantar” y él dijo: “No señor, según el reglamento, puede cantar cualquiera de los tres, sea el acordeonero, el cajero o el guacharaquero”. Entonces pusimos a cantar a Oñate.

¿En qué momento se sintió ganador?

Toqué buenas canciones, así que no hubo problema… (“Lo más bonito fue la puya –describieron las señoras–, cuando Pablo hace el solo de caja, el hombre se esforzó en eso. De pronto entró Miguel con el acordeón y el estadio entero se puso de pie, ya decían que eran ganadores). Y después de eso, me llevaron a Cartagena y hacían reuniones mías con Andrés Lanero en un teatro.

¿Alguna vez pensó en qué habría hecho si hubiera perdido en ese Festival?

Es que los que sabemos tocar vallenato, la música vieja, la que es costumbre, sabemos qué tenemos.

¿Qué fue lo mejor de ser rey vallenato?

Que nos dieron paseos y un poco de cosas… (“Eso fue la locura, la Alcaldía de La Paz brindó un paseo con Miguel para todo el público, eran ríos de gente”, recordaron ellas).

Entonces... lo buscaban en La Paz para competir

(Sí, venían -contestaron las señoras antes que él-. Algo parecido era cuando sabían que estaba Alfredo Gutiérrez. El gusto era verlos alternar. También, por ahí pasaron Luis Enrique Martínez, Alejo Durán, Calixto Ochoa. Una vez llegaron al tiempo. Eso parecía un Festival en el patio). Yo nunca olvido a toda esa gente. Luis Enrique era como un hermano mío, nos tuvimos buena confianza.

Usted fue el primer rey vallenato de su familia. ¿Le dio consejos a ‘El Debe’ cuando se presentó?

Fue en el 80. Pero no, yo no los preparé. Ellos iban por su cuenta porque ya me habían oído. Ellos tenían su propio estilo. (“El estilo del ‘Debe’ era diferente al de Miguel -anotaron ellas-. El Debe tenía un estilo como el de mi papá, más pausado. La música de Miguel es más melodiosa, más alegre).

De vuelta al conjunto vallenato que fundaron. ¿Cuándo se fue Jorge Oñate?

Se aburrió o algo. Nos dejamos, creo, en el 75.

¿Y qué pasó después con usted?

Cogí a Freddy Peralta, después a Gustavo Bulla, de Villanueva. Yo antes había grabado con Santander Durán Escalona.

Después su hijo Álvaro quiso ser rey vallenato.

Facebook Twitter Linkedin

Álvaro López y su padre, Miguel López. Foto: Cortesía Familia López Gutiérrez

Y después, Navín.

¿Qué se siente ser una leyenda del vallenato?

Eso es grande... Para ser leyenda hay que interpretar el vallenato como es debido. No hacer locuras.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

EL TIEMPO