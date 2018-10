El alma de un pueblo, la banda musical de San Andrés

Octavio Quintero Holguín, el director de la banda de San Andrés Islas tiene un acento paisa tan marcado que si no es por las flores en su camisa y el sabor de su música, nadie imaginaría, con solo oírlo hablar, que hace 42 años vive en la isla y que allí dirige la única banda fiestera y juvenil.



Aún cuesta más pensar que fueron él, para entonces profesor de música de un colegio y Simón González Restrepo, intendente de la época e hijo del escritor Fernando González, quienes en 1986 se aventuraron a crear la primera banda de música de San Andrés.



Empezaron con los alumnos del Colegio La Sagrada Familia, donde Octavio había llegado a dar clases desde 1976 por una invitación que, suponía, sería pasajera. “A mí me faltaban dos meses para ingresar a la facultad de derecho en Medellín y me dio por ir a dictar unas clases que un amigo me invitó. Me dijo: ‘hombre, necesito un profesor de música’ y yo: ‘pero es que yo voy pa’ la universidad ya, hermano’. Me dijo: ‘Vení, te pagamos bien’”.

Pero no fue el pago lo que lo hizo quedar, sino el encuentro con una vocación “yo soy maestro por convicción”, dice él. Pues para que lavanda exista hace falta un proceso educativo que él mismo lidera con uno de sus hijos.

La banda fiestera de San Andrés tocó durante la verbena del sábado y llenó la esquina que le correspondía. Foto: Sara Castillejo

En 1986 se abrió la banda para todos los que quisieran aprender y en 1987 viajaron por primera vez al Concurso Nacional de Bandas de Paipa, donde han estado 26 veces incluyendo esta ocasión en la que participaron en la categoría de banda fiestera y llenaron las verbenas en las calles con ritmos tradicionales de la isla llevados a los instrumentos sinfónicos. “Nosotros en la banda tocamos música típica de allá. Tenemos unos buenos montajes de ragga ragga, fedejal, zangalewa, calypso, reggae…”, cuenta Quintero.

Nosotros en la banda tocamos música típica de allá. Tenemos unos buenos montajes de ragga ragga, fedejal, zangalewa, calypso, reggae…” FACEBOOK

TWITTER

No obstante, debido a que la Casa de la Cultura donde ensayaban está caída y apenas se están iniciando los procesos de reconstrucción, las clases de música han vuelto al Colegio La Sagrada Familia, donde de lunes a viernes, Quintero enseña a los jóvenes, mientras los sábados de 9 a 11 y media de la mañana los pone a prueba: “a ver lo que aprendieron en la semana”, les dice.



Ese amor por la música no solo se lo ha transmitido a los 450 músicos que han pasado por la banda, sino, especialmente, a sus hijos, como Simón Quintero, quien además de tocar en la banda, hace parte de otros grupos musicales de la isla opina sobre estas dos formas de hacer música que “son sensaciones muy diferentes, sin embargo, música es música y desde que sea de verdad agradable al oído, que te deje una enseñanza, que tenga una historia, me siento bien ya sea interpretando cantando o tocando maracas en el grupo típico o tocando tuba y trompeta aquí en la banda”.

son sensaciones muy diferentes, sin embargo, música es música FACEBOOK

TWITTER

El director asegura que así como sus hijos lo heredaron de él, él lo hizo de su padre, un músico empírico, de quien aprendió que “las bandas son las almas de los pueblos” y que por eso, para él, era inconcebible que un pueblo como San Andrés anduviera por ahí así.



ANA HINCAPIÉ

Escuela Multimedia EL TIEMPO