Con el lanzamiento de la BZRP Music Sessions #53 que tiene como protagonista a Shakira, no han parado los comentarios apoyando a la barranquillera en su forma de superar una ruptura. Y es que ya teniendo su vida expuesta por la prensa tras el rompimiento con Gerard Piqué, esta vez no se guardó nada.



Frases como: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” rápidamente se volvieron virales y hay quienes afirman que la canción se convertirá en un himno del despecho.

A propósito de este lanzamiento, le contamos cuáles otras canciones han sido tan icónicas a la hora de lanzarle indirectas a un ex.



Rata inmunda - Paquita la del Barrio

¿Habrá otra manera de empezar esta lista que no sea con ‘Rata inmunda’? Pueden pasar generaciones (de hecho, la canción fue lanzada en 2004) y todas se sabrán la icónica letra en la que insulto tras insulto Paquita la del Barrio suelta todo el rencor hacia quien se equivocó con ella.

Deja vu - Olivia Rodrigo

El drama entre Olivia Rodrigo y Joshua Basset a principios de 2021 dio mucho de qué hablar, específicamente porque estaban protagonizando la serie de ‘High School Musical’ y sus carreras iban en ascenso.



Los rumores de una infidelidad del estadounidense con la también cantante Sabrina Carpenter llevaron a la ruptura y posterior creación de ‘Sour’, el álbum debut de quien ahora es una de las artistas más reproducidas.



Canciones como ‘Drivers license’ y ‘Traitor’ dan cuenta del dolor que significó pasar por esa experiencia para Rodrigo; sin embargo, en ‘Deja vu’ no le da cabida a la tristeza, mas bien se enfoca en señalarle a su ex que no importa qué tanto intente seguir adelante con alguien más, pues todo lo que hace con la nueva chica ya lo hizo primero con ella.

Skin - Sabrina Carpenter

En respuesta a Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter lanzó una canción titulada ‘Skin’, en la que dice: “Puedes intentar meterte debajo de mi piel, mientras él está sobre la mía”, dejando claro que no le permitirá irrumpir ni siquiera en sus pensamientos.

All too well - Taylor Swift

‘All too well’ es la canción de tusa por excelencia. Si ya era lo suficientemente melancólica cuando duraba poco más de cinco minutos, al salir la ‘Taylor’s version’ (con una duración de 10 minutos) rompió más de un corazón.



En el tema la artista expone varios comportamientos reprochables de quien fue su novio y no pierde oportunidad de decir: “Me haré más vieja, pero tus amantes seguirán siendo tan jóvenes como yo”.

Happier than ever - Billie Eilish

Con ‘Happier than ever’ se inauguró una nueva era de Billie Eilish. La intérprete revivió momentos en los que sufrió maltratos emocionales por parte de una ex pareja y, en lugar de rumiar con esa idea, declara que es más feliz ahora que cuando estaba con él.



“Todo lo que hiciste fue darme tristezas, así que no me hagas perder el tiempo que no tengo tratando de hacerme sentir mal”, declara.

Look at her now - Selena Gomez

El contexto de esta canción es más que claro para los seguidores de la cantante. Ella abiertamente ha hablado de aquellas relaciones poco sanas que han dejado heridas en su corazón.



En temas como ‘The heart wants what it wants’ se muestra vulnerable y aún anhela estar con esa persona, pese al daño que le hizo, pero con ‘Look at her now’ y ‘Lose you to love me’ reconoce lo mucho que vale y que, aunque vio la oscuridad y se perdió, ahora es más fuerte que nunca.

Fanfarrón - Fanny Lu

‘Fanfarrón’ marcó un hito en la carrera de la colombiana Fanny Lú, no por nada es de sus canciones más reconocidas que tiene.



En la letra, que fue compuesta por ella misma con ayuda de José Gaviria y Andrés Munera, dice:



“Pero yo me convencí que más vale estar sola que engañada por ti.

Lloraré, yo sé que es así, pero ten por seguro que soy más fuerte sin ti”.

Si una vez - Selena Quintanilla

¿Qué puede ser más doloroso para esa otra persona que decirle en la cara: “Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento, no sé lo que pensé, estaba loca”?



En esta canción la ‘Reina del Tex-Mex’ no solo afirma que lamenta haber abierto su corazón, sino que está segura de que su ex volverá.

200 copas - Karol G

Por último, si hablamos de éxitos recientes, es indiscutible que Karol G en su era de Bichota se lleva el premio a la hora de decir unas cuantas verdades. En ‘200 copas’ no se refiere a una situación personal, sino que le canta a una amiga suya que pasa por distintos momentos dolorosos por culpa de ‘un payaso’.



“Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario,

desde ahora se convierte en adversario

y hoy salimos a beber si es necesario”, dice el coro.

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS