La colombiana en el libro de Hillary y Chelsea Clinton

Desde que Chelsea Clinton era niña, su madre Hillary recuerda que uno de los temas recurrentes de conversación entre las dos era la labor, a veces anónima, que muchas mujeres hacían para lograr un mundo mejor.



Con los años, la posición privilegiada que les dio la vida, les permitió a las integrantes femeninas de la familia Clinton recorrer el planeta, encontrando historias ejemplares de mujeres.

Así nació 'The book of gusty women: favorite stories of courage and resilience', que Hillary y Chelsea Clinton lanzaron el primero de octubre.



Y para orgullo del país, la historia de una mujer colombiana está incluida en este libro. Se trata de la lucha que la periodista de este diario, Jineth Bedoya, a través de su campaña ‘No Es Hora De Callar’, ha dado por el respeto a los derechos de las mujeres.



“Ser incluida es un verdadero honor, pero además es el mejor premio al trabajo dedicado de todos estos años. Estar al lado de las mujeres que aparecen en los textos es como un sueño, porque cada una de ellas es un referente y una fuente de inspiración para mí. Cuando estás reseñada en un libro, que será de consulta mundial, recibes la respuesta a la pregunta de si ha valido la pena todo este esfuerzo”, comenta Bedoya.

La periodista cuenta que el equipo de la oficina de Hillary Clinton la contactó para proponerle que acompañe a las autoras en la maratónica gira que harán en varios eventos de Estados Unidos. “Haré todo lo posible por estar allí –dice Bedoya–. La última vez que hablé con la señora Clinton personalmente, nos prometimos mucho trabajo desde el activismo hasta un próximo abrazo, y será un gusto contarle todo lo que ha logrado No Es Hora De Callar desde nuestra despedida hasta ese día”.

Dedicatoria de la ex primera dama Hillary Clinton a Bedoya. Foto: Archivo particular

Las Clinton también incluyen en el libro, entre otras, a la activista ambiental de 16 años Greta Thunberg, la escritora Chimamanda Ngozi Adichie y la actriz y presentadora Ellen DeGeneres, quien rompió las barreras en los medios.



Y con ellas mujeres históricas como Sor Juan Inés de la Cruz, la monja y poeta del siglo XVII y sus opiniones vanguardistas sobre el papel de la mujer en la sociedad, y Mary Edwards Walker, la cirujana de la Guerra Civil que fue arrestada más de una vez por usar pantalones. O Ellen Johnson Sirleaf, la primera mujer en liderar un país africano, y Shirley Chisholm, quien se postuló para presidente de EE. UU. en 1972 y allanó el camino para generaciones de mujeres en el cargo.

El libro de Simon & Schuster llega a las librerías de EE. UU. Foto: Archivo particular

“Cada una de estas mujeres ha luchado y ganado el tipo de victorias que allanan el camino para el progreso de todos. Para nosotras, todas son mujeres valientes, líderes con el coraje de hacer frente al 'statu quo', hacer preguntas difíciles y lograr que el trabajo que se proponen se haga”, comenta la ex primera dama estadounidense y ex candidata presidencial.



