Hijo de José José exige que se le haga autopsia a su padre

El espectáculo mediático que están protagonizando en Miami los hijos del cantante mexicano José José no para. Este martes, José Joel Sosa, hijo del primer matrimonio del cantante, exigió una autopsia al cadáver del cantante de '40 y 20', "cuando aparezca".

Los hijos mayores del cantante fallecido el pasado 28 de septiembre en la Florida estadounidense, José Joel y Marysol, siguen en una fuerte disputa con Sara Sosa, su hermana menor, fruto del último matrimonio de su padre, y han dicho que ella no les permite verlo.



"Aún no sabemos en qué sitio está su cadáver. Lo único que quiere la familia es despedirnos de José José y también queremos una autopsia, una necropsia, saber de qué murió nuestro padre", dijo indignado José Joel Sosa en una conferencia de prensa frente a una funeraria de Miami.



José Joel acusó a su media hermana Sara no solo de ocultar el paradero del cuerpo de José José, sino de querer "quedarse con todo" su dinero.