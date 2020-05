Dinkol Arroyo sabe que ‘La vida da vueltas’

Joe Arroyo no quería que Dinkol, su hijo, fuera músico. Aspiraba a que se convirtiera en médico o abogado.

Sin embargo, no hubo manera de que cambiara de opinión y siguiera el legado de su papá. “Lo supe desde muy niño. Quizás uno de los primeros recuerdos que tengo sea de una visita a Bogotá, llegando al hotel Tequendama, y yo jugando con una motico. Me parece ver al maletero dejando el equipaje en la habitación, mientras yo oía cantar a mi papá y, en medio del juego, le ponía mucho cuidado”.



La vida siguió. Dinkol cuenta que luego, pero todavía en la infancia, hacía ‘clave’ con lo que tuviera: “El tenedor y el plato, el cucharón con la olla, con lo que encontrara por ahí”, cuenta.



Hoy tiene 42 años y acaba de lanzar La vida da vueltas, una salsa emotiva que estaba programada para salir en estas fechas, “pero pensando en las fiestas de mitad de año, el San Pedro, entre otras. Sin embargo, llegó en un momento en el que también es muy necesaria, porque cuando la vida le da a uno vueltas, se toman malas decisiones en el diario vivir, aunque también se aprende”, dice.



El productor de la canción fue el cubano Oney Cumbá, afincado en Argentina, donde es director artístico de AWE Producciones.Arroyo cuenta que lo conoció porque Cumbá estuvo en uno de sus conciertos, lo oyó cantar y lo mandó a llamar.



“Siento que se trata de una canción que nos puede cambiar la vida, que incluso puede llevar a pensar a los que se van a separar si esta es una buena decisión, y más en estos momentos, en los que todos estamos tan frágiles”, dice.



Dinkol Arroyo está en el escenario desde los 12 años: “Todo ese sentido que mi papá le ponía a la música, él me lo pasó: verlo en el corre corre de los conciertos y la orquesta en el Carnaval de Barranquilla me marcó, así como todo ese cariño que la gente le daba”.



Declara que no es un compositor tan prolífico como su papá, pero que ha hecho un camino. Y como el gran Joe, no ha hecho estudios académicos. “Yo me fui dejando llevar, aprendiendo a tocar piano y también la parte de la percusión, y viendo a mi papá todos los días, al lado de grandes como Fruko, Niche, Guayacán, Willy García y Charlie Cardona, que son los cantantes que más me gustan. Pero especialmente viendo el espejo del gran Joe, que se hizo músico en la calle y no solo dejó un golpe, sin un legado sonoro que tengo la obligación de cuidar”, comenta.



En varias entrevistas ha contado que una de las canciones que más le gustaba interpretar con su papá era Tania, un tema que el creador del llamado ‘joeson’ le compuso a una de sus hijas al nacer y que se volvió un himno de su vida cuando la joven, un mes después de graduarse como bacterióloga, falleció debido a un paro cardiorrespiratorio, en el 2011.



Dinkol Arroyo sigue su camino en la música y ha sido invitado a distintos festivales, así como a las ferias más importantes del país y eventos del exterior. Sabe que su voz, tan parecida a la de su papá, es un don, pero también lo obliga a crear su propio sonido.



“A mí me picó el bichito de la música, y eso no me lo puede quitar nadie. Ya llevo 20 años de carrera oficial, y sigo con la idea de hacer cada día mi trabajo de la mejor manera”.



Ahora espera que la gente acepte La vida da vueltas, una canción con contenido social que lleva a la reflexión, “porque se trata de un tema que tiene un mensaje de felicidad y agradecimiento”.



Aunque no es de su autoría, cuenta que ayudó un poco en su producción. Finalmente, la experiencia de ser músico de la calle la ha ayudado a entender también qué quiere oír la gente y hasta cómo quiere recibir el mensaje sonoro.