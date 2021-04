Hijo de Gloria Trevi habla sobre los ataques a la artista

“No me afecta, la gente puede decir lo que quiera, al final se sabrá la verdad”, dijo Ángel Gabriel, hijo de Gloria Trevi, sobre las críticas que han lanzado en contra de la cantante.



(En otras noticias: Mujer encontró a su hermano, después de 70 años, gracias a Facebook)

La verdad a mí me da igual lo que opinen, no voy a cambiar mi pensamiento FACEBOOK

TWITTER

Ángel Gabriel en febrero de 2020 lanzó su carrera musical. El joven ha tenido que enfrentar en varias oportunidades preguntas sobre quién es su padre.



Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, verdadero nombre de la cantante, estuvo en prisión por los delitos de violación y corrupción de menores, cargos de los que fue declarada inocente cinco años después.



(Además: Epa Colombia 'se le mide a la universidad': esto es lo que estudiará)

Facebook Twitter Linkedin

Ángel Gabriel, hijo de Gloria Trevi, Foto: Instagram

Hay quienes aseguran que el padre de Ángel Gabriel es Sergio Andrade, sin embargo el joven reconoce que es Armando Gómez, actual esposo de Gloria Trevi.



“La verdad a mí me da igual lo que opinen, no voy a cambiar mi pensamiento. A mí me importa lo que piense la gente que me quiere porque, los que solo están para derrumbar, no valen la pena", dijo Ángel Gabriel en entrevista con la periodista de espectáculos María Patricia Castañeda en #EnCasaDeMara.



(Le puede interesar: Cuánto vale un doberman europeo rojo, la raza del perro de Maluma)

Otras noticias del día

- 505: los datos detrás del día con más muertes reportadas por covid-19.

​

- Duque, 'dispuesto a sustituir' texto de reforma tributaria.

​

- 'No veo cómo una patada justifique quitarle la vida a alguien'.



Tendencias EL TIEMPO