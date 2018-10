Cuando Gonzalo García Barcha rompía los textos de su padre

Su cara remite de inmediato a la del colombiano más universal: Gonzalo García Barcha parece una versión reencarnada de su padre, como pudo verse durante el Festival Gabo de periodismo, que concluyó el viernes pasado en Medellín.



Allí participó en un conversatorio sobre algunos manuscritos muy antiguos que fueron comprados por la Biblioteca Luis Ángel Arango y serán presentados hoy en ese centro cultural del centro de Bogotá, en ceremonia privada.

“Yo conozco algunas referencias a esos textos, pero no sabía que existieran esos manuscritos”, le confesó García Barcha a EL TIEMPO. “Es muy importante que no se hayan perdido esos textos, es otro aspecto de su buena suerte”.



Se trata de algunos cuentos y relatos que escribió Gabo cuando no había cumplido 30 años, pero que ya tienen el tono del escritor que se está forjando. “Incluso en sus obras más antiguas, las del liceo y sus poemas –dice García Barcha–, sí parece haber una voz desde el principio, aunque los temas no perduren”.



Con su hablar pausado, recuerda inevitablemente la voz de su padre, que se transfería de inmediato a su literatura: “Yo creo que es importante decirlo –prosigue–: Gabo hablaba como escribía. Era un hablador muy bueno, un conversador nato. Desarrolló su estilo literario a partir de su propia voz”.



La cara de García Barcha, diseñador gráfico y experto en fuentes tipográficas, se ilumina al recordar su propia participación en el proceso de escritura de su padre. Una participación salida del aburrimiento de dos niños (Gonzalo y su hermano mayor, Rodrigo) viendo trabajar a su padre.



“Lo que me evocaron inmediatamente esos textos es que cuando éramos pequeños, alrededor de los 6 o 7 años, Gabo nos pedía al final del día que lo ayudáramos a romper los folios que no le servían para que no quedara rastro de ellos. Daba la impresión de que él no quería que quedara nada que no fuera el original terminado. Y a nosotros nos quedaba la misión de romper esos papeles, lo cual era divertido para dos chicos, aunque a veces se daba cuenta de que habíamos roto los que sí servían (risas), entonces había que rearmar uno que otro folio”.

Durante el conversatorio en Medellín, junto al director de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, Jaime Abello; el director de la Biblioteca Luis Ángel Arango, Alberto Abello Vives, y al investigador Sergio Sarmiento, García Barcha reveló otra fascinación del nobel de literatura: la magia.



Y no solo porque quiso ser mago, sino porque buscó ocultar sus trucos de escritor sin revelar las costuras detrás del traje terminado.



“Debe ser muy común –explica García Barcha, en diálogo con EL TIEMPO– en la gente que hace trabajos de creación: presentar sus obras como si fuera algo que aparece como por arte de magia. Tratan de borrar los rastros para que parezca que eso salió así, de una manera inspirada por alguna fuerza sobrenatural”.



García Barcha también es un creador. Pero su lenguaje es gráfico y no escrito, como el de su padre.

Nuevos documentos manuscritos de Gabriel Gracía Márquez que llegan a la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá. Foto: Cortesía Divulgación Banco de la República

En cada charla a la que asistió en Medellín, era común verlo dibujando en una libreta, armando diseños inspirados por el tono de la conferencia.



“Yo dibujo por impulso, por obsesión, es el motor de mi trabajo. He encontrado un camino medio entre eso y la escritura diseñando alfabetos, es algo a lo que le dedico mucho tiempo. Y, por la cercanía con los libros y la literatura desde pequeño, he hallado que el diseño tipográfico es algo que va muy con lo que soy”.



Su labor como diseñador también tuvo que ver con la obra de García Márquez, pues participó directa e indirectamente en algunas portadas de los libros de su padre.

“En algunas metí cucharadas, en otras no –asegura García Barcha–. Recuerdo, por ejemplo, que yo diseñé la primera edición del cuento 'El rastro de tu sangre en la nieve'. Luego tuve participación en las novelas tardías, estoy pensando en 'Del amor y otros demonios', 'Los doce cuentos peregrinos', 'El general en su laberinto'... Yo no creo que deban tener mis créditos, pero eran trabajos colaborativos, y estas son algunas de las portadas en las que trabajé con fotógrafos, ilustradores y otros diseñadores gráficos”.



Llama la atención que nunca habla de ‘mi papá’, sino que siempre alude a él como Gabo. Es inevitable preguntarle por qué: “Yo creo que muy temprano en nuestra vida empezamos a dejar de llamarlo papá o padre, y lo comenzamos a llamar Gabo, como todo el mundo. Su familia siempre se ha referido a él como Gabito. Nosotros no llegamos hasta ese punto, pero sí desde muy pronto le dijimos Gabo”.



Ese nombre no pierde vigencia, como lo recordó el encuentro periodístico de Medellín. García Barcha se sorprende recordándolo.



“Ya han pasado cuatro años de su muerte y parece increíble, sobre todo cuando uno viene a eventos de este tipo, que da la impresión de que Gabo sigue vivo. Es muy conmovedor”, comentó.



