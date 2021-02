Héroes del Silencio volvió con los vinilos más vendidos de España

Héroes del Silencio, la mítica banda de rock liderada por Enrique Bunbury y disuelta en 1996 (salvo por una puntual reunión en 2007), vuelve a las listas de éxitos españolas tras copar los cuatro primeros puestos de los vinilos más vendidos tras la reedición de algunos de sus trabajos.

Según ha dado a conocer hoy Promusicae con los datos recopilados del 29 de enero al 4 de febrero, no solo se mantienen firmes las reencarnaciones en este material de los históricos El espíritu del vino (1993) y Live In Germany (2011), aferrados como en la semana anterior al primer y segundo lugar, respectivamente.



En la nueva tabla, además, se han sumado al podio otros dos álbumes emblemáticos del grupo zaragozano: Avalancha (1995), su último disco de estudio, salta del puesto 48 al tercero, mientras que El mar no cesa (1988), su primer LP, debuta directamente en la cuarta plaza.

Con canciones como La chispa adecuada, Entre dos tierras o Sirena varada, Héroes del Silencio extendió su radio de seguidores por varios países de Europa y logró vender más de 6 millones de copias de sus álbumes, una demanda que en los 25 años transcurridos desde su separación parece no haberse diluido y que, de hecho, ha seguido nutriéndose de gran cantidad de discos no oficiales.



Respecto al resto de clasificaciones, la última fue una semana de transición sin grandes cambios, con Los dioses de Anuel AA y Ozuna firmes por segunda semana como el disco de mayor éxito, seguidos de El último tour del mundo de Bad Bunny, que sube una plaza a costa de 11 razones de Aitana, ahora tercera, pero acreditada ya como disco de platino.

La lista continuaría así: Afrodisiaco de Rauw Alejandro y ENOC de Ozuna (estables en los número 4 y 5, respectivamente), Aviónica de Antonio Orozco (en el 6), tras intercambiar la plaza con Future Nostalgia de Dua Lipa (7), YHLQMDLG de Bad Bunny (8), Vértigo de Pablo Alborán (que vuelve a bajar, esta vez al 9) y Emmanuel de Anuel AA (que lograr entrar de nuevo en el "top 10").



No hay grandes novedades discográficas a la vista, salvo por la rareza de 7 días en Jamaica, de Maluma, que se estrena en el decimocuarto lugar, o Immortal de MSG, en el puesto 27.



En cuanto a los sencillos, tampoco hay grandes movimientos: se mantiene en el número 1 por tercera semana Bandido de Myke Towers y Juhn, cerrando el paso a su predecesor, Dakiti de Bad Bunny y Jhay Cortez en el segundo.



EFE