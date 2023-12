Hermana de Celine Dion revela malas noticias de la salud de la cantante

La canadiense Céline Dion, quien reveló a finales del año pasado que sus planes se verían afectados debido a un grave trastorno neurológico que la ha venido aquejando desde hace mucho tiempo, reapareció en noviembre de este año en un partido de hockey en Las Vegas. Sus fanáticos estaban felices.

Sin embargo, en una entrevista reciente la hermana de la artista, Claudette Dion, aseguró que la estrella sigue en su ardua batalla por recuperarse y que no ha sido nada fácil. Céline Dion padece lo que se conoce como Síndrome de Persona Rígida, un trastorno que afecta al sistema nervioso central y que le causaba espasmos musculares muy severos y persistentes.



Otro tema: Jonathan Majors es despedido de Marvel por las acusaciones de agresión y acoso

Dion compartió en un emotivo video en diciembre de 2022 su diagnóstico y su determinación de enfrentar esta enfermedad poco común. En ese momento, también Claudette confirmó que Céline está luchando con todas sus fuerzas y comprometiéndose a superar los desafíos que le presenta esta condición. Céline Dion es famosa por canciones como It's all coming back to me now y My heart will go on.



Le puede interesar: Keith Richards, de los Rolling Stones, cumplió 80 años sin excesos y puro rock

"Es una enfermedad de la que sabemos muy poco, con espasmos imposibles de controlar. ¿Vieron como quiénes suelen saltar por la noche debido a un calambre en la pierna o en la pantorrilla? Es un poco así, pero en todos los músculos", recalcó.

CULTURA

@CulturaET