Es difícil referirse a Hércules como personaje de Marvel sin estar todo el tiempo comparándolo con Thor. No en vano su primera aparición, que recoge el tomo de esta semana en la colección MarvelRED, lo enfrentó de inmediato con Odinson.

Se trata de Journey Into Mystery Annual #1, publicado en 1962. Se podría excusar que alguien pensara que la única razón de su adaptación haya sido darle a Thor un rival digno. Pero en el proceso de leer sus páginas, uno se da cuenta de Stan Lee y Jack Kirby veía en él un enorme potencial y que genuinamente disfrutaban lanzándolo contra héroes y villanos por igual.



El libro dedica, como en otras oportunidades, el resto de sus páginas a una historia más reciente. En este caso, es una inusual serie propia titulada Herc, que vio la luz en 2011.

Esta fue una serie decididamente corta, que no logró un éxito comparable con el de su contraparte nórdica, con la que, de nuevo, tiene mucho en común: aquí hallamos Hércules despojado de su divinidad y tratando de hacer una nueva vida como mortal.

Aquí, sin embargo, ‘mortal’ no quita lo fabulosamente fuerte con un arsenal mágico a su disposición.



Pero no cabe duda de que es agradable ver a Hércules enfrentando delincuentes comunes y tratando de integrarse con otros inmigrantes griegos que, incluso, le ofrecen trabajo. A pesar del talento de los guionistas Greg Pak y Fred Van Lente y a pesar de que la editorial hizo cuanto pudo por integrarlo a arcos más grandes, como Fear Itself y Spider Island, la historia se vio afectada por decisiones erradas y eventualmente terminó con su número once.



Es lamentable, porque puede uno ver por momentos el potencial del héroe, que tiene todo para ser un personaje esencial del panteón de Marvel y ofrece interacciones interesantes con propiedades más establecidas.

La colección

Los héroes más poderosos de Marvel se reúnen cada semana en Marvel RED, en obras de Stan Lee, Chris Claremont, Brian Michael Bendis y Ed Brubaker, entre otros, con artes de John Romita Jr., Bryan Hitch, George Pérez, Andy Kubert y las leyendas Jack Kirby y Steve Ditko.



Cada viernes sale a la venta un nuevo tomo, por 42.900 pesos, y se pasa revista a personajes esenciales como Hulk, Iron Man y los X-Men, así como a propiedades muy interesantes y menos conocidas, como The Falcon, Ms. Marvel y los Tres Guerreros.



