Las reconocida banda de heavy y power metal europeo, Helloween anunció que como parte de su gira por América Latina tendrá una presentación este año en Colombia, en la ciudad de Bogotá. Esto como parte de su gira 'United forces 2022'.

Los fanáticos de Helloween, banda considerada como “los padres del power metal" y una de las más queridas en el mundo del heavy metal, podrán disfrutar de sus éxitos como I Want Out; Forever & One; y A Tale That Wasn’t Right; el próximo 29 de septiembre de 2022 en el Movistar Arena.

Además la banda también presentará su décimosexto álbum, el homónimo 'Helloween'.

Colombia es el tercer país de la región que visitarán las calabazas, que llegarán el 22 de septiembre a San José, en Costa Rica; el 24 de septiembre a Ciudad de México, en México; el 2 de octubre a Buenos Aires, Argentina; el 4 de ocyubre a Santiago, en Chile; y el 6 de octubre a Ribeirão Preto en Brasil.

Esta no es la primera vez que Helloween visita Colombia, pues desde hace 20 años han visitado en varias oportunidades al país. La última vez fue en 2018 en el marco del Knotfest Colombia donde estuvo con agrupaciones como Arch Enemy, Kreator y Judas Priest.



En esta ocasión, los acompañará en su gira la banda sueca HammerFall traerá también todo su repertorio para deleitar a sus fanáticos con un torrencial de sonidos extremos con canciones como Hearts on Fire; Always Will Be y Brotherhood.

De acuerdo con lo anunciado por Helloween en sus redes sociales la venta de las entradas para la presentación iniciará la próxima semana. La venta de las entradas estará a cargo de TuBoleta.

