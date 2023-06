Este 29 de junio se cumplen 30 años desde la muerte de Héctor Lavoe, ‘el cantante de los cantantes’, el gran vocalista del sello Fania Records, que obtuvo gran éxito en su vida profesional, pero cuya vida personal estuvo cobijada por el dolor, la muerte y los excesos.



Un día como hoy, en 1993, Lavoe se despidió de este mundo en el St. Clares Hospital de Manhattan, en Nueva York, en la misma ciudad en donde tocó para cientos de personas y les alegró la vida con su música. Ese fue el hospital donde pasó los últimos días de su vida, donde su única compañía fue la soledad.

Para conmemorar la fecha, le contamos algunos datos curiosos sobre la vida del sonero, recordado por temas como ‘Juanito Alimaña’, ‘Periódico de ayer’, ‘El cantante’, ‘Triste y vacía’ o ‘Ché Ché Colé’.



Lavoe nació en Puerto Rico, en la ciudad de Ponce, el 30 de septiembre de 1946, con el nombre de Héctor Juan Pérez Martínez. A los tres años de edad vivió su primera tragedia familiar –pero no la única-, la muerte de su madre. Años después, también falleció uno de sus hermanos, quien había migrado a Nueva York. Su causa de muerte habría sido una sobredosis de drogas.

(Puede leer: Blades: 'No fuimos más cercanos con Lavoe por sus problemas de drogas').

Hace 30 años, el ídolo indiscutible y artista más representativo de la salsa, Héctor Lavoe, falleció en el Hospital Saint Claire de Manhattan, Nueva York, tras sufrir un segundo paro cardíaco como consecuencia de complicaciones relacionadas con los problemas pulmonares y el SIDA… pic.twitter.com/XJyIGzMYUH — Juana Peña (@Chris_Montz) June 29, 2023

El nombre artístico, ‘Lavoe’, traduce ‘la voz’ en francés. Desde los 14 años ya cantaba en una orquesta en Puerto Rico y en 1967 lanzó su primer disco junto a Willie Colón, se llamó ‘Lo Malo’. Fue el músico Johnny Pacheco quien unió a los dos artistas en un dúo, que luego se separó en 1973, cuando Colón supo sobre las adicciones de su compañero.



Sin embargo, ambos continuaron con su carrera y Lavoe firmó en 1975 en la Fania y publicó su primer trabajo como solista, ‘La Voz’. Es en ese disco con el que vieron la luz temas como ‘Mi gente’, ‘Periódico de ayer’ y ‘El cantante’. Este último fue compuesto por el mismo Rubén Blades y fue la canción por la que luego se le empezó a conocer como ‘El cantante’ o ‘El cantante de los cantantes’.

En 1977 Rubén Blades escribió El Cantante y al año siguiente fue convencido por Willie Colon para que fuera Héctor Lavoe quien la interpretara 🎙️



Ese tema se convirtió en un himno de la salsa.



Sin saberlo, Blades describió lo que vivía Lavoe en esos años. pic.twitter.com/SoBUOX5gLz — Raúl Zambrano Cabello (@RaulZambrano7) June 23, 2023

Su primer hijo, José Alberto Pérez, lo tuvo con Carmen Castro. Pero poco tiempo después conoció a quien sería el amor de su vida, Nilda ‘Puchi’ Román. Se dice que con ella mantuvo una relación tormentosa, llena de discusiones sobre las adicciones al alcohol y las drogas que Lavoe ya tenía.

(Le recomendamos: Rubén Blades: 'Lo de las ideologías es una gran estupidez').

En sus conciertos se empezó a hacer normal que llegara tarde o no llegara. Ante esto, el mismo Johnny Pacheco compuso el tema ‘El rey de la puntualidad’, en 1984.



“Nosotros somos buenos compañeros, con mucho gusto les vamo’ a presentar

a un cantante que lo hemos coronado, como el rey de la puntualidad

Ya nos dieron la señal, el hombre por fin llegó

Ahora queda con ustedes, el cantante de los cantantes

con ustedes Héctor Lavoe”, cantaba la orquesta.

En 1969 nació el segundo hijo de ‘El cantante’, Héctor Pérez Junior, quien falleció a los 17 años por un disparo accidental, el 7 de mayo de 1987. Esta muerte significó un importante golpe emocional para Lavoe. Meses después, se lanzó desde la ventana de un noveno piso junto a su esposa, supuestamente para evitar morir en un incendio.



(Además: Con imitador de Héctor Lavoe, Piedad Córdoba celebró el fin de año).



Sin embargo, años después el artista aclaró la situación: “Yo me tiré porque tuve una discusión con Puchi… Me estuvo jodiendo desde la noche antes, discutimos y le dije: 'Si sigues jodiendo, me voy a tirar (…) Pero todavía no me quieren allá arriba…'”, se puede leer en el libro de ‘Cada cabeza es un mundo: la historia de Héctor Lavoe’, del periodista Torres Torres.



Estos eventos desafortunados lo llevaron a refugiarse en las drogas, en especial en la heroína, por lo que contrajo sida por compartir una jeringa infectada. También fue diagnosticado con diabetes y sufrió un derrame cerebral que le dejó medio cuerpo paralizado, señaló la revista GQ.

Hace 35 años, el ídolo de la salsa, Héctor Lavoe, conmocionó al mundo de la música latina al conocerse que se había lanzado del noveno piso del Hotel Regency de San Juan, Puerto Rico. Por años se ha dicho que algunos de los motivos que llevaron a ‘El Jibarito’ a tomar esta… pic.twitter.com/qKnGhFXIdW — Juana Peña (@Chris_Montz) June 27, 2023

A pesar de su situación, intentó seguir cantando, aunque una vez se quedó mudo en una presentación de la Fania All Stars del 2 de septiembre de 1990, en el Meadowlands Arena de Nueva Jersey.



(Reciba al instante en su Whatsapp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increibles).



Terminó muriendo de un infarto y su cuerpo fue enterrado junto al de su hijo Héctor Jr. Los restos de su esposa, quien murió en 2002, también reposan allí.



En su legado dejó 257 canciones grabadas, sigue siendo un referente para los salseros y de su vida se inspiraron dos películas: ‘El Cantante’ y ‘The Singer’.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO

-'Saludo a mi Barranquilla en Navidad', en la voz de Héctor Lavoe

-Rubén Blades agradece por mural al sur de Bogotá

-'Desvictimizándome' y 'Lo literario en canciones', charlas de lunes en Feria