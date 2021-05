Héctor Abad Faciolince invita a protestar en paz como lo hizo su padre

De El olvido que seremos “solo faltan camisetas, pero eso sí no habrá”, dijo entre risas, desde México, el escritor Héctor Abad Faciolince, durante la presentación de su libro más famoso convertido en novela gráfica.



En una charla virtual que el autor tuvo con medios hispanoamericanos, entre los que estuvo EL TIEMPO, Abad se mostró feliz de que la emotiva historia sobre su padre haya inspirado tantos formatos. La adaptación hace poco al cine, por el director español Fernando Trueba, y ahora al cómic, por el ilustrador catalán Tyto Alba. Además de las once horas que recordó que pasó frente a un micrófono leyendo el libro para el formato de audiolibro.

La charla se dio justo cuando Colombia atraviesa una grave crisis social. El autor anotó que su padre, el médico y activista Héctor Abad Gómez, protagonista del libro, es recordado porque fue “el rebelde de la familia”, pero un ferviente promotor de la protesta social en paz.



Aunque la cita era para hablar del nuevo formato gráfico, la conversación con la prensa, como era de esperarse, comenzó por lo que vive el país en estos momentos. A la pregunta de qué lectura hacía de la situación, Abad invitó a seguir el ejemplo de su progenitor.



“Yo creo que si se usa violencia en las manifestaciones, la gente de la derecha y la extrema derecha, que cree que siempre hay que responder con fuerza, va a acentuar su argumentación y la va a justificar. Creo que si siguen el ejemplo del protagonistas de El olvido que seremos, que salía siempre a marchar pacíficamente, y en sus manifestaciones no había violencia, se notará muchísimo mejor la gran injusticia de disolver las marchas con violencia”, comentó.



Si bien fue un apasionado en su niñez de los cómics de El llanero solitario, Abad confesó que era poco conocedor de ese formato. Solo cuando dirigió la Biblioteca de la Universidad Eafit, en Medellín, entendió la gran movida que se gestaba alrededor de la novela gráfica, cuando unos jóvenes le pidieron que se creara un club de lectura de este género narrativo.

El libro es editado por Salamandra Graphic Foto: Archivo particular

La imagen del Llanero solitario le permitió al escritor antioqueño resaltar elementos que tanto el cómic como la película suman en el universo de El olvido que seremos. “Somos nosotros y no somos nosotros”, dijo.



En varios momentos de su niñez, Abad Faciolince aparece caracterizado por Tyto Alba con su sombrero de vaquero y con la cartuchera y pistola de juguete al cinto, como su amado superhéroe. “Me ha gustado mucho que Tito siempre me dibuje como un niño que se cree vaquero. Me gusta que haya una visión externa porque me parece que la mirada de lejos produce mayor libertad y menos estereotipos o prejuicios”, anota el autor. Este es un aporte del ilustrador, a partir de fotografías que Abad le mostró. Así ocurrió también con otro elemento poético, unas luciérnagas que Alba incluye en el cómic, pero que no aparecen en la versión inicial del libro.



Para Alba, este proyecto fue un gran reto. “Al principio me sabía un poco mal no conocer un libro tan popular”. Anota que se declaró encantado cuando lo leyó. Por eso aceptó gustoso; porque le ilusionaba saber más de un país que tampoco conocía.

“Mi mayor miedo era poder condensar esas más de 300 páginas en un libro que, al final, ha tenido menos de la tercera parte. Ser capaz de eso, sin abusar con demasiado texto del libro, para no agobiar la estética de lo que es un cómic, pero respetando lo máximo posible la historia”, explicó Alba.



Por ello aprovechó para convertir en imagen algunas escenas de acción de los personajes o secuencias, con su propia firma.



A su turno, el también autor de la novela La Oculta destacó, por ejemplo, la paleta de colores utilizada en la película y en el cómic.



“La parte de la infancia de mis hermanas y mía está en color, y la parte más trágica, desde que una de mis hermanas muere, se convierte en blanco y negro. Pero el color no es un color realista, sino un color de las fotos de la época, es un color Kodak, un color del recuerdo. Y de alguna manera, Tyto al acentuar los colores hizo algo parecido”, comentó Abad.



Finalmente, se mostró muy satisfecho con el resultado de esta nueva adaptación.



“Sé que hay otro público, otro tipo de lectores que son más descifradores de imágenes, más visuales que verbales. Yo toda la vida he sido muy verbal, todo en mi mente pasa a través de las palabras y, como dije, soy un dibujante elemental, con una capacidad gráfica de cinco años, y hay cerebros muy distintos”, dijo.

