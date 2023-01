¿Cómo un joven nacido en Detroit y de ascendencia irlandesa terminó embrujado por los ritmos latinos? Esa la pregunta que consigue sacar una gran sonrisa de Arthur Hanlon, un pianista que descubrió su amor por la música en un contexto donde la consigna era producir y trabajar duro en cualquier otra cosa para poder vivir.

“Si quieres aprender a tocar vas a tener que ir a estudiar a Nueva York”, le dijo en una ocasión su padre ante la insistencia de Arthur por tener una carrera artística.



“Al final terminé en el Conservatorio Manhattan School Musical de esa ciudad que quedaba en un barrio ciento por ciento latino con boricuas, colombianos y dominicanos, así que era imposible no llenarme con los ritmos de la salsa, el merengue y la bachata. Estudiaba y luego tocaba en la noche en algunos bares de la zona y mi madre decía que era como ver el doctor Jeckyl y el señor Hyde: en la mañana interpretaba música clásica y cuando terminaba muis clases me dejaba llevar por el sabor de otros ritmos”, recuerda emocionado Hanlon en una corta charla vía zoom con EL TIEMPO.



Arthur Hanlon se dejó llevar desde muy joven por los ritmos latinos. Foto: HBO Max

Una mutación de ritmos y sabores musicales que él ahora retomó en el especial musical Piano y mujer II, que se encuentra disponible en la plataforma de streaming HBO Max. Un recorrdio por el bolero, la bachata y hasta el pop, junto a invitadas como la reguetonera Ivy Queen; el dúo Ha*Ash y la cantante Lupita Infante –estas dos últimas de México–; Catalina García (Monsieur Periné)- y la costarricense Debi Nova.

Precisamente García, que acompañó a Hanlon en el corto encuentro virtual junto a Lupita Infante, también hablaron de la experiencia y ese seductor encuentro con el piano.



“Se dio de una forma muy natural compartir con las artistas, unir energías y crear. Las colaboraciones exitosas realmente dependen del clic que uno hace en la música real, con Arthur conectamos fácilmente y él nos ayudó a que lo hiciéramos entre nosotras”.

Piano y Mujer II presenta reinterpretaciones de clásicos como Ya Te Olvidé, de Rocío Jurado, cantada por Ivy Queen; otra versión del bolero Bésame mucho, con la voz de García; sumado a un acercamiento muy personal de Quizás, Quizás, Quizás de la chilena Debi Nova.

La méxicana Lupita Infante cantó Without You / Sin ti,. Foto: HBO Max

Without You / Sin ti, reaparece con la voz de Lupita Infante dando un tono más melancólico del clásico de Harry Nilsson; al igual que y una inesperada versión de Bridge Over Troubled Water, con tintes de góspel de la mano de Ha*Ash.



“El piano permite escucharte, explorar la voz y puede ser muy sutil y envolvente”, opina García. “No hay nada más puro, honesto y sincero que mi piano y sus voces, compartiendo algo de nuestras almas en una sinergia musical”, apunta Hanlon antes de mirar a Lupita Infante, para quien el proyecto ofrece un valor agregado al “resaltar a la mujer y revelar como cada artista muestra su estilo y su sello, eso ha sido lo más bello de todo el proyecto”, opinó.

Como parte de esa idea de conexión y colaboración, los tres rompieron un poco el esquema y se dividieron para responder nuestro ‘Cuestionario Sonoro’, ante el implacable paso del tiempo en la entrevista.

¿A qué artista imitaba cuando era niño?

Arthur Hanlon: A Simon & Garfunkel y a Nat King Cole. Los escuchaba y siempre corría al piano para tratar de cantar y seguir la melodía.

¿Qué canción le gustaría interpretar y no ha podido?

Lupita Infante: Esa está difícil porque son muchísimas. Aunque interpretar Without You, fue una de las más experiencias más bonitas que he tenido.

¿Canta en la ducha?

Catalina García: Si, claro todo el tiempo.

¿Qué canción que la hace llorar?

Lupita Infante: Hay una que escribí para mi mamá y cada vez que la interpretó lloró. Se llama Me vuelves loca.

¿Cómo fue cantar ‘Bésame mucho?

Catalina García: Cuando Arthur me invitó me propuso que cantara Nuestra canción (de Monsieur Periné) y me preguntó que otra me gustaría incluir y pensé en Bésame mucho. Es preciosa, es perfecta, habla de la pasión de amar(...). Traer este bolero y llevarlo a otro lugar, quizá más sexy, es algo que nos divertimos mucho haciendo.





¿Cuáles son los tres mejores conciertos en los que ha estado?

Hanlon: Bueno, imagínate lloré en uno de Elton John; también estuve en uno del saxofonista cubano Paquito de Rivera y el pianista dominicano Michel Camilo en Nueva York, que fue para mí como una noche que me cambió la vida.

CULTURA

