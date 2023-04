La única vez que Benjamin Lacombe había estado en Colombia fue para la gira del lanzamiento de su libro Frida, junto a su colega Sebastien Perez. ‘¿Por qué un francés quería hacer un libro sobre uno de los mayores íconos latinoamericanos?’, le preguntaron en México apenas llegó.

La Sirenita Benjamin Lacombe y Sebastien Perez. Foto: Edelvives

El tono cambió cuando sus lectores descubrieron que para el ilustrador no era una pintora exótica sino una artista que había marcado profundamente su obra. “No era sólo hacer un libro para ganar dinero. Era porque estaba realmente conectado con esta artista. Colombia fue uno de los últimos países en los que hice la gira y fue como una gran celebración. La gente estaba loca por el libro. Fue tan agradable que será difícil hacerlo mejor, tengo un gran recuerdo”, explica Lacombe.



Desde entonces, sus lectores latinoamericanos saben que las historias y personajes que Benjamin aborda no son solo trazados con su pincel sino directamente con su alma. Ahora es uno de los invitados estelares a la Feria del Libro de Bogotá, en donde presenta una nueva versión disruptiva del clásico Hans Christian Andersen, La Sirenita. En esta propuesta, el personaje tiene un carácter más andrógeno pues hace una metáfora con un aparente amor prohibido que tuvo el célebre autor danés con su amigo Edvard Collin.



El ilustrador se dio a la tarea de investigar y leer las cartas del escritor y encontró mensajes de un amor no correspondido con paralelos que coincidían con la publicación de la historia de la entrañable sirena (1837).



Benjamin Lacombe (40 años) es uno de los ilustradores más reconocidos en todo el mundo con cuarenta libros publicados y dos millones de copias vendidas: Caperucita Roja (2004), La pequeña bruja (2008), Blancanieves (2010), Alicia en el País de las Maravillas (2015), Cuentos Macabros (2009), Notre-Dame de Paris (2011), entre otros.



Risueño, desde su oficina –un espacio de su hogar rodeado de pinceles, cuadernos de bocetos, libros y un cuadro que resalta de la artista francesa Valerie Belin, frente a una gran avenida en la mitad de París– habló con EL TIEMPO antes de su llegada al país.

Tiene cuarenta libros publicados y dos millones de copias vendida Foto: Romuald Meignux

¿Cómo fue su conexión con el personaje de La Sirenita?

Me encantó la película. Creo que salió en 1999. También amé leer el cuento, que era muy diferente. Recuerdo cómo me impactó especialmente leer la parte en la que finalmente se convierte en mujer, en humana, y cada paso era como un cuchillo en los pies. Incluso si eres un niño puedes sentirlo perfectamente, y entiendes que hay algo que ella está casi dispuesta a perder para convertirse en lo que quiere convertirse. Eso me resonó mucho. Al final entendí por qué me impactó tanto. Porque claramente hablaba de encontrar tu lugar en el mundo, de nacer en el cuerpo o en una sociedad que no te entiende. Cuando eres niño, hay ciertas partes de las historias que resuenan en ti y no sabes por qué, pero me encanta volver a las historias de mi infancia que me impactaron mucho en ese momento e ilustrarlas ahora. Ahí puedo entender todo de manera diferente. Es casi redescubrir completamente la historia.

Su primer libro, Cereza Guinda, alcanzó rápidamente el reconocimiento en 2007. ¿Cómo es su proceso creativo?

Es muy divertido cuando ilustro a muchos de los personajes que dibujé cuando era un niño. También depende del nivel de conocimiento que tengo sobre la historia. Mi trabajo como ilustrador no es solo leer el texto, sino leer todo lo que hay alrededor, ¿cuál fue la inspiración del autor?, ¿en qué momento de su vida lo hizo?, ¿tenía algún diario?, ¿la escribía cartas a alguien mientras tanto? Todo esto para entender su estado mental y la conexión para crear la historia y su significado. Cuanto más descubres sobre lo que rodea la historia, mejor entiendes el estado mental del autor, para mí es como tener un diálogo con alguien ya no vive.

También le pone su propia interpretación al relato...

Debo entender también cuál es mi punto de vista sobre la historia, para mí ilustrar no es sólo poner una imagen junto a un texto. Si estás contando exactamente la misma historia, ¿para qué la ilustras? Creo que necesitas tener una conexión.

¿Por qué son tan especiales los libros ilustrados?

Si los comparas con cualquiera de nuestros entretenimientos culturales sabes que, por ejemplo, cuando miras una película, excepto con algunos directores como Hitchcock, Lynch, Cameron, los cineastas te dan las cosas y tú tienes que tomarlas porque tu imaginación no tiene el tiempo para pensar en ello. Solo tiene tiempo para ver lo que el director muestra. Lo mismo con los videojuegos. Pero cuando lees un libro, tu imaginación tiene que hacer todo lo que se describe, cómo habla el personaje, cómo funciona, tantas cosas que el lector tiene que hacer y puede imaginar. Por ejemplo, cuando ilustré los Cuentos macabros, la mayoría de las cosas de las que hablaba Edgar Allan Poe, como Berenice, lo fea que era, su terrible cara, nunca mostré su rostro. Solo la ves detrás del velo, ves su sombra, ves su mano, ves la cara de su hermano mirándola como aterrorizado pero no la ves así que cada lector podría imaginar cada vez algo diferente.

Facebook Twitter Linkedin

La obra y la historia de vida de Frida Kahlole han interesado a Lacombe desde niño. Foto: Cortesía editorial Edelvives

¿Qué mensajes ha recibido de sus lectores?

Hay mucha gente que me ha dicho que había leído La Sirenita, pero que con mi libro fue completamente un redescubrimiento, como un nuevo libro. Esto ha sido también muy interesante para mí , porque hice que lo descubrieran de una nueva manera. Su historia de amor. Esta carta. Es una locura pensar que dentro de este libro hay una parte que estuvo oculta durante 150 años y que nunca había sido publicada.

¿Qué otras reflexiones le gustaría que se llevaran sus lectores?

En primer lugar, qué significa nacer en el cuerpo equivocado y no ser comprendido por el resto de la gente que te rodea, incluso por tu familia, porque esto es exactamente lo que la sirenita está experimentando. Es como si no se sintiera comprendida la mayor parte del tiempo. Está sola y eso la describe como diferente. No encaja. El segundo gran tema del libro es lo que puedes hacer por amor. Porque ella hace de todo e incluso se olvida de sí misma por estar tan enamorada. Al final, ella puede volver al océano y regresar a su vida eterna, pero lo hace porque está tan enamorada de él que dice que si él no está ahí no quiere vivir más, lo cual es un mensaje muy fuerte y muy hermoso. Cuando amas a alguien de verdad, siempre pones a la otra persona en primer lugar y eso es el amor verdadero.

¿Qué le deja usted toda esta investigación?

Es una historia sobre cómo un artista puede utilizar la plataforma de su arte para expresarse y hablar a través del personaje, porque realmente creo que esto es lo que entiendo que hizo el autor con La Sirenita. Hay una carta de amor dentro del texto final y básicamente está expresando algo que es super profundo dentro de él: “creo que no encajo en este mundo, soy diferente, no me siento bien en el cuerpo con el que nací”. Tú puedes tener dolor en tu vida, puedes tener dificultades, puedes estar enfermo como Frida, puedes nacer en el cuerpo equivocado, puedes estar en una familia muy disfuncional, y en la vida como Lewis Carroll, pero puedes expresar tus sentimientos para crear algo que es hermoso, como Frida. Ella hizo todo su trabajo desde el dolor y creó algo que resuena y brilla aún para mucha gente.

GABRIELA HERRERA GÓMEZ

Redacción Cultura

