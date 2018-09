Leo Felipe Campos lanza su libro de cuentos ‘Gancho al hígado’

Para Leo Felipe Campos, la creación literaria es un ejercicio de la imaginación, la observación y la memoria, elementos que le permiten construir relatos que retratan de buena forma la sociedad latinoamericana.

Este escritor venezolano, autor de libros como 'El famoso caso de las cartas de Lucas Meneses' y 'Sexo en mi pueblo', entiende que la realidad siempre está dotada de humor. Por eso se lanza de nuevo a la escena literaria con una obra honesta y desenfadada que relata historias atravesadas por la tragedia y la ironía.



Campos ha dedicado gran parte de su vida a la escritura. Como periodista y editor se ha nutrido de lecturas que lo han acompañado en constantes cambios de residencia entre Venezuela, Brasil y Colombia, donde vive desde el 2015. Ahora presenta Gancho al hígado, con Tusquets.



¿Por qué el relato ‘Gancho al hígado’ le da título al libro?

Porque hay una unidad estética, una unidad conceptual, pero no una temática. De repente tienes relatos donde el mar Caribe es protagonista o unos donde la infancia y la memoria están muy presentes. Gancho al hígado me permitía recoger una unidad conceptual porque son personajes que reciben un golpe muy duro que los lleva a renunciar o a estar a punto de hacerlo, que los derrota o, para hacer la analogía con el boxeo, los tumba a la lona y tienen que ver si cogen aire o si ese gancho al hígado les da el nocaut.



Los cuentos están atravesados por el caos, la incertidumbre, la desgracia. ¿A qué se debe?

A la mirada que yo tengo sobre nuestras ciudades latinoamericanas contemporáneas. Esas pequeñas tragedias, esas desgracias íntimas creo que definen mucho cómo nos interrelacionamos en nuestras tramas sociales. A mí me interesa esa clase media baja, que es como un corazón siempre bombeando, pero un poco maltrecho y adolorido. Ellos son los que sudan, los que toman transporte público, los que trabajan doce horas, o es esa infancia que crece alrededor de un ruido con más decibeles de lo normal, donde el color pareciera estar algo saturado.



Y todo esto está ligado a la cotidianidad, tan presente en sus relatos...

Creo que lo íntimo o lo privado tiene una determinación muy fuerte en nuestras vidas. Estamos en países donde lo público tiene un peso muy específico, casi no hay espacio para ti. Sin embargo, estas pequeñas tragedias cotidianas o estas pequeñas fracturas familiares, simbólicas o sociales determinan mucho de lo que hay en el futuro inmediato.

'Gancho al hígado', Leo Felipe Campos. Tusquets Editores. 121 páginas. $39.000. Foto: a

Y a la vez, el libro tiene un estilo desenfadado. ¿Es la forma de ver las tragedias y las desgracias?

Te voy a contar una anécdota que me pasó hace un par de días. Falleció un tío en Venezuela; yo colgué una foto en una de mis redes sociales donde están mi madre que ya murió, mi tío que acaba de fallecer y otro tío. Mi prima, que estaba con su papá, que es el tercero de la imagen, le ha dicho a su padre: ‘Bueno, en esa foto que montó mi primo, el próximo eres tú’ porque están en ese orden. Fíjate cómo el humor y la gracia nunca desaparecen, al menos en mi entorno. Somos capaces de reírnos de nuestras tragedias; a veces, eso nos puede condenar aún más, en otras ocasiones puede que nos salve.



Usted abre el libro con un símil entre los escritores y los boxeadores...

Hay que ser un poco boxeador al escribir. En algunos momentos, estilista y tener más cuidado con el lenguaje. Como el boxeador que entra al ring y tiene un gran juego de piernas, un gran juego de cintura, y más recursos para evitar que el otro lo golpee; pero el fajador es el que va cuerpo a cuerpo y puede ganar la pelea de una forma más desordenada. Muchas veces queremos que ganen los fajadores y no los estilistas. Luego están los escritores pegadores: los que cualquier texto que escriben saben que pueden dejar nocaut al lector.



ÁLVARO MENDOZA RUEDA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO @AlvaroMendozaR