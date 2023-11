El Hay Festival presenta su nuevo libro, creación de nueve escritores de América Latina

Hay muchos ejemplos de grandes colaboraciones artísticas en el campo de la música, cantantes y compositores que colaboran en canciones, o en sí mismos, el cine y el teatro son artes colaborativas. Las colaboraciones y los proyectos literarios son menos, hay ejemplo de textos experimentales corales o algunas novelas escritas a cuatro manos o quizá una obra basada en un intercambio epistolar. Se puede también decir que cada autor continúa una colaboración, a modo de carrera de relevos, con sus compañeros de letras e historias orales a lo largo de los siglos. En cada obra hay parte de reinterpretación de mitos, de temas, de formatos, repleto de guiños que miran al pasado, para entender el presente y para poder imaginar el futuro.

Me gusta el concepto de proyectos de libros colaborativos, en los que se mantiene la individualidad de cada autor pero que se coordinan voces y ángulos para que el conjunto de estos textos sea mucho más que la suma de cada uno de ellos.



Un proyecto muy especial que hicimos en el Hay Festival fue una exploración de objetos arqueológicos albergados en la colección del Museo Británico, originarios de América, realizada por diez escritores de la región latinoamericana. Cada participante tomó un objeto, colección o temática del museo, desarrollando un texto, que fue en algunos casos de ficción y en otros de carácter más ensayístico, en el que reflexionaba desde su particular perspectiva sobre el objeto, colección o temática, pensando en el papel de los museos, en las narrativas históricas y en las lógicas coloniales y poscoloniales.



La escritora peruana Gabriela Wiener. Foto: Sofía Álvarez

El Museo Británico cuenta con más de sesenta mil objetos de las Américas, y solo se ha exhibido al público un diez por ciento de estos. Con cada uno de estos autores se mantuvieron reuniones para selección su pieza o colección y se puso una atención especial para que no coincidieran ni los objetos, ni su contexto. Se puede decir que hubo una curaduría general con total libertad individual en cada texto, para que la lectura completa de la antología generara algo mayor que la suma de las partes.



Los textos fueron muy variados, desde, por ejemplo, la escritora mixe Yasnaya Elena Aguilar, quien imagina una sociedad poscrisis climática que existe tras la caída del capitalismo tardío y llama la atención sobre los peligros de desplazar objetos de su contexto original y de lo absurdo de buscar exotismo en objetos generalmente asociados con la vida cotidiana. Hasta la autora chilena Lina Meruane, quien reflexiona en su texto que, aunque la esclavitud en las Américas pueda haber terminado, sus prácticas están arraigadas en el capitalismo; estamos programados para seguir trabajando, sin importar la situación. Meruane identifica similitudes alarmantes entre nuestra relación moderna con el trabajo y las prácticas de la esclavitud a través del estudio de las máscaras del folclore boliviano, mostrando un espejo de las máscaras que usamos que nos des-individualizan. Estos y ocho textos más fueron antologados en un libro con el título Volver a contar: escritores de América Latina en los archivos del Museo Británico que fue publicado en español por la editorial Anagrama y en inglés por la editorial Charco Press, y cuyo contenido fue promovido, compartido y conversado entre los autores y el público general en varios eventos de los Hay Festival realizados en todo el mundo.



Ahora lanzamos un nuevo proyecto en el que seis escritores, Rita Indiana (República Dominicana), Philippe Sands (Reino Unido), Juan Gabriel Vásquez (Colombia), Selva Almada (Argentina), Gabriela Wiener (Perú) y Josefa Sánchez (México), junto con el equipo especializado del Museo Británico, investigaron en los archivos de este, en esta ocasión, diarios, cartas, bocetos, reflexiones y transacciones, documentos que forman parte del proceso de adquisición de los objetos de las colecciones; digamos que estos son documentos narran y documentan cómo llegaron estos objetos al museo. Estos seis autores imaginaron, a partir de esa investigación, narrativas propias, que tienen como protagonistas a los “exploradores, soñadores y ladrones” el nombre del proyecto, centrándose en aspectos de los archivos que les hayan llamado la atención. Esta antología se publica ahora en noviembre en español y en el 2024 en inglés, respectivamente, por las editoriales Anagrama y Charco Press.



Otro proyecto colaborativo que estamos preparando, es alrededor del Informe Final de la Comisión de la Verdad en Colombia realizado tras tres años entrevistando las víctimas del conflicto, que contribuyen al esclarecimiento de lo ocurrido durante el conflicto armado colombiano, para ofrecer una explicación amplia de la complejidad de este. Las narrativas que cuentan los procesos de paz son fundamentales para que dichos procesos lleguen a buen puerto; y para ello es importante poder narrar las historias de manera que las experiencias diversas de sus protagonistas tengan cabida, comunicando los diferentes puntos de vista, vivencias y soluciones que, en conjunto, posibilitan la paz, la memoria y el aprendizaje como sociedad para que conflictos como el colombiano no vuelvan a suceder.

Selva Almada (Villa Alisa, Argentina, 1973) es también una reconocida feminista. Foto: cortesía Alejandra López

Hemos seleccionado a diez estupendos escritores de América Latina, con la idea de que la antología sea una serie de miradas al informe desde países vecinos con realidades compartidas, entre estos se encuentran Antonio Ortuño (México), Leila Guerriero (Argentina), Nona Fernández (Chile), Junot Díaz (República Dominicana-EE. UU.), Ana Paula Maia (Brasil), Natalia Freire (Ecuador), Carlos Manuel Álvarez (Cuba), Claudia Hernández (El Salvador) y Fernanda Trías (Uruguay) con una introducción del colombiano Juan Gabriel Vásquez para que seleccionen un fragmento, capítulo, personaje, testimonio o historia del informe, pudiendo ser desde un detalle particular hasta un capítulo completo del mismo, relatándolo de una forma nueva y novedosa a través de la ficción o del ensayo. Estos textos han sido antologados en un libro cuyo objetivo será presentar miradas de las narrativas de la Comisión de la Verdad, que dé lugar al debate, que nos informe de lo que ha sucedido y de lo que podría suceder y que, desde la óptica del arte y de la ficción, sirva como testimonio coral de un proceso histórico fundamental. La editora es Margarita Valencia y el libro se publica ahora en noviembre con Planeta con el nombre de Verdades compartidas: nueve lecturas latinoamericanas de los archivos de la Comisión de la Verdad.



Todos estos proyectos son más que antologías, son trabajos individuales que dan lugar a una obra coral, que luego se complementan con riquísimas conversaciones en los diferentes Hay Festival en Europa y en las Américas, creando puentes de doble vía, de pluralidad de ideas y de fomento de pensamiento crítico. Todos estos autores, de ambas antologías se reunirán en el Hay Festival Cartagena de Indias 2024 para continuar lo escrito en grandes conversaciones con el público general y con jóvenes colombianos.



Como dijo la autora norteamericana Rebecca Solnit, cada crisis existente es en parte una crisis narrativa. Por ejemplo, sigue diciendo, necesitamos dejar atrás la era de los combustibles fósiles, rápida y decisivamente, pero lo que impulsa nuestras máquinas no cambiará hasta que cambiemos lo que impulsa nuestras ideas. Por lo tanto, es una batalla de la imaginación y para esto necesitamos de escritores y de la ficción.

Estos momentos de encuentros de ideas pensadas y trabajadas y de conversaciones nuevas y frescas, en contextos específicos, son una de las grandes magias de los festivales literarios y de ideas. Hace falta mucha imaginación para vivir, y para cambiar el mundo.

CRISTINA FUENTES LA ROCHE

Directora Internacional, Hay Festival

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

