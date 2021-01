‘No somos nada sin la gente de nuestro pueblo’, dijo Goyo en el Hay

Su sonrisa ilumina y su mirada de grandes y tiernos ojos abraza. La energía que la cantante Goyo proyecta es mágica. La integrante del famoso grupo pacífico ChocQuibTown conversó este jueves con Roberto Pombo, director de EL TIEMPO, en el marco de la edición digital del Hay Festival de Cartagena.



Goyo fue una de las primeras mujeres raperas y junto con su hermano (Slow Mike) y su pareja (Tostao) conformaron uno de los grupos de hip hop más importantes en su estilo de la música colombiana, como lo ratifican los muchos premios y reconocimientos internacionales. Su sonido combina el funk y el reggae jamaicano, entre otros, con ritmos tradicionales del Pacífico como bunde, currulao, bambazú y aguabajo.

Durante una hora, Pombo y Gloria Emilse Martínez Perea conversaron de sus satisfacciones y triunfos, desde cuando partió de su natal Condoto, en el Chocó, en donde nació en 1982.



Al darle la bienvenida Pombo recordó que a pesar de este encierro obligado esa sería una charla desde muy lejos, pero “muy cercana gracias a la virtualidad”.



Así fue. Aunque los contertulios debieron imaginar los aplausos, cada vez que Goyo interpretaba alguna de sus canciones, la cantante y compositora fue abriendo su alma desde los primeros recuerdos que tenía de su infancia en Condoto.



“La verdad me siento muy emocionada de estar aquí acompañándolos contándoles parte de mi vida”, dijo la artista



Acto seguido, Goyo contó que uno de sus primeros recuerdos era el de una comparsa por la calles de la población, cuando tenía 8 o 9 años, en la que acompañó a su mamá, de quien se enorgullece de ser heredera de su talento musical.



“Mi mamá tenía una ropa súper colorida y la emoción de la música en vivo coreando las canciones, es un recuerdo que siempre traigo a mi mente, cuando necesito valentía”, anotó.



Destacó que esa tradición musical también le viene de su abuelo, bolerista de tiempo completo, y de sus tías que cantaban muy lindo. Era una época tranquila, en la que se bañaban todos los días en el río y la gente vivía confiada y tranquila.



Muchas de sus noches de infancia fueron sin luz. Entonces para matar las horas, la familia comenzaba una velada musical, acompañados de una guitarra.



“De mi niñez recuerdo mucho las voces cantadas de forma natural. Recuerdo ‘San Antonio’, que es un alabao, que se canta en diciembre con el natalicio del Niño Jesús”. Entonces, tomó la guitarra y comenzó a tararear: “Velo que bonito lo vienen bajando,/ con ramos de flores lo van adorando./ Oí, oá, San Antonio ya se va”.



Luego, recordó cuando partió para Quibdó y Buenaventura hasta llegar a Cali, en donde comenzó ese sueño llamado ChocQuibTown.



Entonces aprovechó para contar cómo nació su nombre artístico. Su padre era dueño de un Picó (los tradicionales equipos de sonido gigantes), con el que amenizaba las fiestas de su calle. Su gran pasión era la salda y Goyo le ayudaba a organizar y limpiar la gran colección de discos que tenía.



“Y la única manera de levantarme para ir al kínder era cuando mi papá ponía ‘Goyito Sabater’, la famosa canción del Gran Combo. Entonces, todo el pueblo comenzó a conocerme como Goyo, Goyito”, recordó.



Contó que cuando llegaron a Quibdó se instalaron en el mismo barrio donde también vivían músicos reconocidos como Jairo Varela, que era primo hermano de su padre.

Goyo conversó con el director de EL TIEMPO, Roberto Pombo, durante el Hay Festival de Cartagena. Foto: EFE

Nace un sueño

Y fue en Cali, en el año 2000, cuando Goyo, que conocía a su novio Tostao desde cuando de jóvenes jugaban baloncesto en la capital del Chocó, que comenzaron a darle forma al grupo que hoy es reconocido mundialmente, en compañía de su hermano.



“Comenzamos hablar de música y ese mismo día ya sabíamos de nombre del grupo y sabíamos que queríamos hablar del Chocó”, dijo.



Durante la conversación, también hubo tiempo para recordar cómo nacieron varias de las canciones famosas de la agrupación.



Como cuando a Goyo compuso ‘Somos Pacífico’. “Me surgió en Bogotá, como en el 2003. Caminando por la calle se me ocurrió la melodía completa y empecé a decir frases. Y cuando me senté a escribirla de inmediato y se la presenté a mis compañeros”, comentó.



Y agregó: “Esta canción fue como nuestra carta de presentación y como presentación de nuestra gente de la región. Queríamos poner el mapa del Chocó en el mapa de Colombia”.



Entonces, Pombo la invitó a reflexionar sobre si sentía que por el hecho de ser afro había implícita una actitud de protesta.



“Yo creo que le hecho de ser afro y de vivir la experiencia de caminar en la calle bajo esta piel trae diversas situaciones. No es fácil entender ese preconcepto que hay del otro, cuando uno camina por Bogotá y otro se cruza la calle cuando lo encuentra a uno. Muchas preguntas empiezan a pasar por la cabeza de uno, pero eso nos hace de alguna manera seguir para adelante y defendiendo nuestros grupos étnicos”, anotó Goyo.



También hubo tiempo para hablar de cómo fue la llegada de la fama en sus vidas.



La cantante contó que les llegó sin darse cuenta. Tenían tantas giras por Europa, que a duras penas podían dormir unas pocas horas. No tenían tiempo ni de consultar las redes.



“Cuando llegamos a Colombia no sabíamos la magnitud de nuestro reconocimiento hasta que comenzamos a salir a la calle y la gente nos reconocía y nos pedía fotos. Pero ninguno de los tres teníamos el afán de la fama sino de alcanzar el sueño de hacer música”, dijo.



De esos recuerdos, tal vez el más emotivo fue el regreso a su tierra natal ya como artistas consagrados.



“Fue lo máximo. Cuando fuimos a Quibdó alcanzamos el récord de más gente en el malecón, más de 8.000 personas. Y en Condoto fue un momento de mucha sorpresa. Viajó gente de Quibdó incluso. Cuando llegamos a Chocó podemos decir que fuimos profetas en nuestra tierra. Y no somos nada sin la gente de nuestro pueblo”, contó emocionada.



Al final, Pombo leyó algunas de las preguntas que hicieron muchos de los que siguieron la charla de manera virtual por las plataformas de ELTIEMPO.COM. Uno de ellos le preguntó a Goyo sobre sus sueños futuros.



“Yo tengo un deseo muy profundo, y Slow y Tostao son mis cómplices, que es hacer un álbum sola, que cuente la historia de Gloria. Que tenga historias de mujeres, contemporáneo, que ponga a bailar”, concluyó mientras tomaba la guitarra para despedirse con la canción ‘Busco personas’.



CARLOS RESTREPO

CULTURA

@Restrebooks

