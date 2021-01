Prográmese para las últimas charlas digitales del Hay Festival

El Hay Festival Cartagena de Indias 2021 comienza su recta final hasta el próximo domingo con un grupo de charlas de lujo. Estás son la charlas de los tres días finales.

Viernes 29 de enero



- 9 a.m. Irene Vallejo en conversación con Héctor Abad Faciolince

Hay Diálogos con Cuadernos Hispanoamericanos.

- 10:30 a.m. Marieke Lucas Rijneveld en conversación con Gloria Susana Esquive.

- 12 m. David Quammen en conversación con Pablo Correa.

- 1:30 p.m. Juan Luis Arsuaga y Juan José Millás en conversación con Yolanda Ruiz

El origen de la vida y otras cuestiones. (Transmisión por EL TIEMPO.COM)

- 3 p.m. Robert Macfarlane en conversación con Pablo Correa

- 4:3o p.m. Giuseppe Caputo en conversación con David Lara

- 6:30 p.m. Richard Ford en conversación con Margarita Valencia

- 8:30 p.m. Leonardo Padura en conversación con Mábel Lara

- 10 p.m. . El Caribefunk en concierto



Sábado 30 de enero



- 9 a.m. Michael Sandel en conversación con Moisés Naím

- 10:30 a.m. André Aciman en conversación con Claudia Morales

- 12 m. Philippe Sands en conversación con Juan Gabriel Vásquez

- 1:30 p.m. Fernando Savater en conversación con Alejandro Gaviria

Pérdida, amor y memoria (Transmisión por EL TIEMPO.COM)

- 3 p.m. Javier Bardem en conversación con Luis Alegre (Transmisión por EL TIEMPO.COM)

- 4:30 p.m. Juan Gabriel Vásquez y Sergio Cabrera en conversación con Claudia Morales

- 6:30 p.m. Tomás González en conversación con Camilo Hoyos

- 8 p.m. Johana Bahamón en conversación con Juan Lozano

- 10 p.m. Concierto Sexteto Jazz Comfenalco



Domingo 31 de enero



- 8 a.m. Alfonso Múnera en conversación con Javier Ortiz Cassiani

Hablemos de la historia afrocolombiana.

- 9 a.m. Gilles Lipovetsky en conversación con Antonio Morales

- 10:30 a.m. Bernardine Evaristo en conversación con Pilar Quintana

- 12 m. Edwidge Danticat en conversación con Frank Báez

- 1:30 p.m. Vanessa Springora en conversación con Guadalupe Nettel

- 3 p.m. Paul Auster en conversación con Marta Orrantia (Transmisión por EL TIEMPO.COM)

- 4:30 p.m. Peter Singer en conversación con Mauricio Diazgranados

- 6:30 p.m. Melba Escobar y Margarita Posada en conversación con David Lara (Transmisión por EL TIEMPO.COM)

- 8:30 p.m. Rubén Blades en conversación con Mábel Lara (Transmisión por EL TIEMPO.COM)



